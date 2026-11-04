Cổ phiếu AI đồng loạt lao dốc sau kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ

Cổ phiếu ngành trí tuệ nhân tạo (AI) chịu áp lực trong phiên giao dịch qua đêm khi đảng Dân chủ giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong đó có chiến thắng quan trọng tại cuộc đua thống đốc bang Texas. Khu vực này là một trong những trung tâm công nghệ lớn tại Mỹ, theo CNBC.

Hàng loạt cổ phiếu lao dốc

Hợp đồng tương lai Nasdaq-100, chỉ số tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, giảm 0,8%, cao hơn gấp đôi mức giảm của hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones. Quỹ ETF State Street Technology Select Sector SPDR (XLK) giảm 2% trên nền tảng giao dịch Robinhood.

Cổ phiếu các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Amazon và Nvidia đều giảm trong phiên giao dịch qua đêm trên Robinhood. Cổ phiếu CoreWeave, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, giảm 3,7%, trong khi SpaceX của Elon Musk giảm 5%. Ngoài ra, Oracle cũng mất 4% trên Robinhood.

Xu hướng giảm mạnh các cổ phiếu công nghệ cũng đã lan sang thị trường chứng khoán châu Á. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm hơn 4% trong phiên thứ tư, dẫn đầu đà đi xuống của các thị trường châu Á - Thái Bình Dương và đã chạm đáy thấp nhất kể từ tháng 5. Theo dữ liệu của LSEG, cổ phiếu công nghệ và năng lượng dẫn đầu đà giảm của Nikkei 225, trong khi chỉ số Topix rộng hơn mất hơn 3%.

Theo hãng tin AP, bà Gina Hinojosa đã đánh bại Thống đốc đương nhiệm thuộc đảng Cộng hòa Greg Abbott và đắc cử Thống đốc Texas hôm 4/11 (giờ Mỹ), qua đó trở thành người thuộc đảng Dân chủ đầu tiên giữ chức vụ này sau hơn 30 năm.

Bà Gina Hinojosa (đảng Dân chủ) đã đánh bại Thống đốc đương nhiệm thuộc đảng Cộng hòa Greg Abbott. Ảnh: Reuters.

Các chuyên gia Phố Wall nhận định chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ tại cả Hạ viện và Thượng viện có thể gây áp lực lên thị trường, đặc biệt là các cổ phiếu liên quan đến hoạt động phát triển hạ tầng AI. Giới đầu tư cũng lo ngại kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ có thể dẫn đến các biện pháp hạn chế trung tâm dữ liệu trên toàn nước Mỹ.

Anthony Saglimbene, chiến lược gia thị trường trưởng tại Ameriprise Financial, phân tích việc đảng Dân chủ giành được một số ghế thống đốc dấy lên nhiều nghi ngờ đối với việc xây dựng trung tâm dữ liệu, vốn đã vấp phải nhiều hoài nghi trong vài tuần qua liên quan đến chi tiêu đầu tư của các tập đoàn công nghệ lớn.

Trước đó, bà Hinojosa từng nhiều lần công khai ủng hộ việc tạm dừng xây dựng các trung tâm dữ liệu AI. Theo Wells Fargo, 27% công suất trung tâm dữ liệu dự kiến triển khai tại bang Texas (Mỹ).

Đòn giáng mạnh vào các tỷ phú Mỹ

Chỉ số Nasdaq-100 đã rơi vào vùng điều chỉnh vào cuối tháng 10, trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại rằng tốc độ tăng chi tiêu cho trung tâm dữ liệu của các tập đoàn công nghệ lớn và những doanh nghiệp AI tư nhân như OpenAI và Anthropic đang chậm lại.

Không chỉ tại Texas, đảng Dân chủ cũng được dự báo sẽ giành chiến thắng hoặc giữ quyền thống đốc tại các bang quan trọng khác đối với hoạt động phát triển trung tâm dữ liệu, bao gồm Georgia, Pennsylvania và Ohio. Wells Fargo ước tính Georgia chiếm 7% tổng công suất trung tâm dữ liệu dự kiến triển khai tại Mỹ, còn Ohio và Pennsylvania mỗi bang chiếm 5%.

Michael Hartnett, chiến lược gia đầu tư nổi tiếng của Bank of America, từng cảnh báo hồi đầu năm rằng việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện, cùng với chiến thắng tại cuộc đua thống đốc Texas, có thể khiến thị trường chứng khoán lao dốc mạnh, với mức giảm hơn 10% đến cuối năm.

Nhóm phụ trách chính sách tại Washington của Optimal Advisory nhìn nhận trung tâm dữ liệu từng là công cụ phát triển kinh tế được ưa chuộng trong năm 2024 và 2025 nhưng đến khi các chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ nóng dần lên, lĩnh vực này đã trở thành "đối tượng bị phản đối".

"Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhiều khả năng sẽ gửi đi thông điệp tới các quan chức địa phương và cấp bang rằng việc ngăn chặn, trì hoãn hoặc làm tăng chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu có thể mang lại lợi ích chính trị", nhóm này nhận định.

Kết quả bầu cử cũng giáng một đòn mạnh vào các tỷ phú công nghệ và nhóm lợi ích doanh nghiệp đã rót hàng trăm triệu USD để hậu thuẫn những ứng viên đảng Cộng hòa. Giới tỷ phú cho rằng các ứng viên có thể ủng hộ các dự án trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn mà họ dự định xây dựng trên khắp nước Mỹ.

Elon Musk, tỷ phú giàu nhất thế giới và là nhà tài trợ chính trị cá nhân lớn nhất trong kỳ bầu cử này, đã chi những khoản tiền kỷ lục nhằm giúp đảng Cộng hòa duy trì quyền lực, trong đó có tại Texas. Thế nhưng, kết quả lại không như mong đợi.

Theo các cuộc thăm dò cử tri sau bầu cử, các khoản chi của Musk có thể đã trở thành bất lợi khi cử tri bày tỏ lo ngại về tình trạng tham nhũng trong chính phủ và ảnh hưởng ngày càng lớn của các tỷ phú. Trong chiến dịch tranh cử, một chính trị gia thuộc đảng Dân chủ James Talarico đã nhiều lần công kích Musk, cáo buộc tỷ phú này tìm cách mua lấy "một thượng nghị sĩ Mỹ của riêng mình".