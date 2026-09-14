Cổ phiếu AI chịu sức ép sau cảnh báo từ các CEO công nghệ

Cổ phiếu Nasdaq giảm 1,3% trong phiên giao dịch tại châu Á, trong lúc cổ phiếu SoftBank, nhà đầu tư của OpenAI - công ty phát triển ChatGPT, có thời điểm giảm 13,2% tại Nhật Bản.

Lo ngại đà giảm tốc AI tiếp tục gây sức ép lên cổ phiếu. Ảnh: SCMP

Trước đó, trên mạng X ngày 12-9, Dario Amodei, CEO công ty Anthropic, kêu gọi các công ty AI giảm tốc độ nâng cao năng lực mô hình trước những lo ngại về nguy cơ công nghệ bị lạm dụng. CEO công ty OpenAI Sam Altman và tỷ phú công nghệ Elon Musk, người điều hành xAI, cũng đồng tình với quan điểm này.

Ông Amodei cảnh báo rằng trong 6 đến 12 tháng tới, các tác nhân AI có thể kiểm soát toàn bộ Internet, gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD. Nhà đầu tư công nghệ Altman chỉ ra kịch bản AI phát triển quá mạnh hoặc bị sử dụng sai cách có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhiều rủi ro đối với nhân loại.

Những cảnh báo trên làm dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng và định giá nhóm cổ phiếu AI, gây sức ép lên cổ phiếu công nghệ và bán dẫn tại châu Á, với Kioxia giảm 9,8% và Tokyo Electron giảm 3,7% tại Nhật Bản, TSMC giảm 1,2% tại lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), SK Hynix giảm 5,3% và Samsung Electronics giảm 3,7% tại Hàn Quốc, trong khi CXMT giảm 3,6%, SMIC giảm 2,6% và Z.ai có thời điểm giảm 10,5% tại Hong Kong (Trung Quốc).

Giới phân tích nhận định những cảnh báo này có thể tiếp tục gây sức ép lên cổ phiếu AI và bán dẫn.