Chăm trẻ từ bữa ăn đến giấc ngủ

Buổi sáng ở điểm trường phân hiệu 2, bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, những đứa trẻ dân tộc Chứt lần lượt được cô giáo Phan Thị Hoài Mơ đón vào lớp. Có em đến trường với bộ quần áo còn lấm bẩn, có em chưa kịp ăn sáng. Cô Mơ chuẩn bị đồ ăn, thay quần áo, chăm chút cho từng học trò trước giờ học.

Cô giáo Phan Thị Hoài Mơ dạy lớp ghép cho trẻ người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre.

Lớp ghép do cô phụ trách có 17 trẻ, từ 2-5 tuổi. Phần lớn các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đi làm xa, phải sống cùng ông bà nên việc học tập, sinh hoạt chưa được quan tâm đầy đủ.

Có hôm trẻ nghỉ học, cô Mơ lại tìm đến tận nhà, vận động rồi đưa các em đến trường. Với cô, giữ được sĩ số, giúp trẻ duy trì thói quen đến lớp cũng là một phần quan trọng trong công việc chăm sóc, giáo dục.

Không ít lần, cô phải tự tay tắm rửa, thay quần áo cho học trò. Những bộ quần áo sạch được cô và đồng nghiệp chuẩn bị sẵn trong tủ lớp học để thay cho các em khi cần.

Lớp học ghép tại bản Rào Tre vẫn còn nhiều khó khăn.

“Ở lớp, các cô luôn cất sẵn quần áo trong tủ. Nhiều hôm trẻ đến trường trong tình trạng người ướt sũng do tiểu ra quần từ đêm ở nhà. Lúc này, cô lại đưa trẻ đi tắm, thay quần áo sạch sẽ để các cháu ngồi học cùng các bạn”, cô Mơ chia sẻ.

Để trẻ có điều kiện đến lớp tốt hơn, nhà trường và giáo viên cắm bản còn vận động nguồn lực xã hội hóa duy trì chương trình “Vắt xôi sáng cho em”.

Những phần xôi tuy không lớn nhưng giúp các em có bữa ăn trước giờ học, đồng thời tạo thêm động lực để trẻ đến trường đều đặn.

Bên cạnh đó, cô Mơ còn kết nối các nguồn hỗ trợ, xin quần áo cũ để học trò có thêm trang phục thay đổi hằng ngày, bảo đảm vệ sinh cá nhân.

Tình nguyện trở lại nơi khó khăn

Sinh năm 1994, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, năm 2016, cô Mơ về công tác tại Trường Mầm non Hương Liên (nay thuộc xã Phúc Trạch).

Cô Mơ tình nguyện gắn bó với các em dân tộc thiểu số.

Sau 3 năm thực hiện nghĩa vụ công tác tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, cô được điều chuyển về Trường Mầm non Hương Long, gần nhà hơn. Tuy nhiên, tháng 8/2023, cô tình nguyện xin trở lại địa bàn cũ. Đây là năm thứ ba cô dạy lớp ghép cho trẻ em dân tộc Chứt ở bản Rào Tre.

Bản cách nhà khoảng 25km. Do đang nuôi con nhỏ, cô phải đi về trong ngày để vừa hoàn thành công việc, vừa chăm sóc gia đình. Quãng đường xa, nhiều đèo dốc khiến việc đi lại vất vả, phát sinh thêm chi phí.

Khó khăn của giáo viên nơi đây còn đến từ những thay đổi về chế độ chính sách. Trước đây, khi bản Rào Tre thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn, giáo viên công tác tại đây được hưởng phụ cấp 70%. Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2026, địa bàn không còn thuộc diện thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP, khoản phụ cấp này không còn được duy trì.

Hiện giáo viên tại điểm trường chỉ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 45%, tương đương giáo viên công tác ở những địa bàn thuận lợi hơn, dù điều kiện đi lại và sinh hoạt còn nhiều cách biệt.

Dẫu vậy, sau 10 năm gắn bó với nghề, cô Mơ vẫn bền bỉ với lựa chọn của mình. Trong quá trình công tác, cô nhiều lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến và hai lần đạt giải Ba giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Cô Lê Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phúc Trạch đánh giá, cô Mơ là giáo viên tâm huyết, trách nhiệm, luôn hết lòng yêu thương và chăm sóc trẻ. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, cô còn tích cực kết nối các nguồn hỗ trợ, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh.

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cô giáo, ông Phan Quốc Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết: Nhờ sự quan tâm của nhà trường và giáo viên, điều kiện học tập, sinh hoạt của trẻ em ở bản Rào Tre đã có nhiều chuyển biến. Các em được bảo đảm ăn uống, chăm sóc giấc ngủ tại trường nên tình trạng bỏ học không còn như trước.

Theo ông Thanh, việc bản Rào Tre không còn thuộc diện địa bàn đặc biệt khó khăn xuất phát từ thực tế hạ tầng thiết yếu đã được quan tâm đầu tư. Hệ thống điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế từng bước được hoàn thiện, đời sống người dân có nhiều thay đổi so với trước đây.

"Tuy nhiên, giáo viên công tác tại đây vẫn còn những khó khăn nhất định, nhất là khoảng cách đi lại và điều kiện chăm sóc học sinh. Địa phương đang tham mưu phương án đưa bản Rào Tre về xã Hương Xuân, địa bàn xã biên giới, để giáo viên có thêm cơ hội được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định", ông Thanh thông tin.