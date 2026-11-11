Cổ phần Sacombank của nhóm Trầm Bê sắp được định đoạt

Thông tin này được Công ty Chứng khoán Vietcap trích dẫn trong báo cáo cập nhật gần đây, dẫn lại nội dung trao đổi của ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã: STB) tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư.

Cụ thể, phía Sacombank cho biết lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã khởi động lại các cuộc trao đổi xung quanh phương án xử lý 32,5% cổ phần STB – khối tài sản vốn đang được dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản nợ liên quan nhóm cổ đông cũ.

Khoảng 2 đến 3 tháng trở lại đây, cơ quan quản lý đã yêu cầu ngân hàng cung cấp, bổ sung tài liệu để chuẩn bị xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo từ cấp có thẩm quyền. Dù vậy, phương án chính thức vẫn chưa được phê duyệt, thời điểm tổ chức đấu giá cũng như mức giá khởi điểm vẫn là những biến số chưa được xác định.

Giới phân tích tài chính từ lâu đã nhìn nhận việc đấu giá lô cổ phần trên là một trong những mắt xích then chốt cuối cùng quyết định sự hoàn tất của đề án tái cơ cấu Sacombank. Trong báo cáo phát hành hồi tháng 4/2026, Công ty Chứng khoán VNDirect từng xây dựng ba kịch bản đấu giá với vùng giá giả định từ 41.000 đến 53.000 đồng/cổ phiếu.

SACOMBANK và ông Trầm Bê là hai chủ thể gắn với diễn biến mới trong quá trình xử lý 32,5% cổ phần liên quan nhóm cổ đông cũ.

Tại kịch bản cơ sở với mức giá 48.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị thu về ước đạt khoảng 28.000 tỷ đồng, tương đương gần 46% tổng nghĩa vụ nợ gốc và lãi liên quan theo tính toán của đơn vị này.

VNDirect cũng đánh giá nếu thương vụ được thực hiện thành công, Sacombank có cơ hội hoàn nhập một phần dự phòng trái phiếu VAMC và hạch toán khoản lãi dự thu còn tồn đọng vào doanh thu. Nghiệp vụ này có thể hỗ trợ biên lãi ròng (NIM) cải thiện từ 2 đến 3 điểm phần trăm, bổ sung khoảng 10.000 đồng vào giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và củng cố tỷ lệ an toàn vốn (CAR) thêm 2 đến 3 điểm phần trăm.

Dẫu vậy, do nguồn thu nhập này có tính chất phát sinh một lần, kết quả lợi nhuận của ngân hàng dự kiến sẽ biến động rất mạnh trong năm ghi nhận. Đồng thuận với góc nhìn trên, bộ phận phân tích của Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS Research) vào cuối tháng 10 nhận định kỳ vọng thu nhập đột biến từ cuộc đấu giá vẫn là yếu tố trợ lực quan trọng cho việc định giá cổ phiếu STB, qua đó nâng giá mục tiêu lên mức 74.900 đồng/cổ phiếu.

Trong thời gian chờ đợi nút thắt sở hữu được tháo gỡ, bức tranh kinh doanh của Sacombank tiếp tục chịu áp lực lớn từ chi phí trích lập dự phòng.

Báo cáo tài chính lũy kế 9 tháng năm 2026 ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.893 tỷ đồng, giảm 46,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế tương ứng giảm 50,8%, còn 4.278 tỷ đồng.

Sự sụt giảm thể hiện rõ nhất trong quý III khi lợi nhuận trước thuế rơi xuống mức 1.757 tỷ đồng, giảm 52% do ngân hàng phải gia tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên 5.729 tỷ đồng, gấp 5,5 lần cùng kỳ.

Song song đó, chất lượng tài sản cũng đứng trước nhiều thách thức khi tỷ lệ nợ xấu hợp nhất nhích lên 7,33%, tương đương quy mô vượt 51.000 tỷ đồng. Ban điều hành Sacombank kỳ vọng nợ xấu phát sinh mới đã chạm đỉnh trong quý III và đặt kế hoạch kéo tỷ lệ này về dưới ngưỡng 5% vào cuối năm.

Đánh giá về chiến lược dài hạn, Vietcap ghi nhận tích cực định hướng dịch chuyển khách hàng của Sacombank sang phân khúc doanh nghiệp quy mô lớn và phát triển các chuỗi sinh thái nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, gia tăng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) cùng thu nhập từ mảng phí.

Tuy nhiên, đơn vị này nhấn mạnh triển vọng hồi phục lợi nhuận của ngân hàng trong tương lai gần vẫn bị chi phối trực tiếp bởi tốc độ thu hồi và xử lý nợ xấu, xu hướng hồi phục của NIM cũng như tiến độ thực tế của thương vụ xử lý lô cổ phần 32,5% vốn – những yếu tố hiện vẫn chưa thể đo lường chính xác cả về mốc thời gian lẫn mức độ tác động.