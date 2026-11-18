Thông qua Chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời”, Bộ Quốc phòng nhận được câu hỏi từ công dân đề nghị làm rõ quy định khám NVQS hằng năm. Cụ thể, trong trường hợp công dân đã 3 lần liên tiếp khám không đạt tiêu chuẩn sức khỏe, thì những năm tiếp theo (cho đến hết độ tuổi gọi nhập ngũ 27 tuổi) có bắt buộc phải tiếp tục nhận lệnh và đi khám nữa hay không?

Ban CHQS xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn thanh niên làm thủ tục khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Ảnh: THIỀU CHUNG

Phản hồi về vấn đề này vào ngày 16-11-2026, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng khẳng định: Công dân vẫn bắt buộc phải chấp hành lệnh gọi và tham gia khám sức khỏe theo quy định.

Căn cứ để đưa ra kết luận trên dựa vào điểm đ khoản 3 Điều 13 Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 6-12-2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2025/TT-BQP ngày 30-9-2025.

Cụ thể, cơ quan chức năng lý giải dựa trên 2 nguyên tắc sau: Một là thời hạn của phiếu sức khỏe. Theo quy định, phiếu sức khỏe NVQS chỉ có giá trị không quá 6 tháng kể từ ngày Hội đồng khám sức khỏe khu vực kết luận về tình trạng sức khỏe (trừ trường hợp có diễn biến đặc biệt). Do đó, kết quả khám của năm trước hoàn toàn không có giá trị sử dụng cho năm tiếp theo.

Hai là, không dùng kết quả cũ làm căn cứ. Việc công dân đã 3 lần liên tiếp khám chưa đạt tiêu chuẩn sức khỏe không phải là căn cứ để xác định tình trạng sức khỏe của người đó trong các năm tiếp theo.

Vì vậy, khi nhận được lệnh gọi khám sức khỏe NVQS, công dân phải có trách nhiệm tham gia khám đầy đủ để Hội đồng khám sức khỏe khu vực đưa ra kết luận mới nhất về tình trạng sức khỏe hiện tại.