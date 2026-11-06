Có phải đổi sổ đỏ khi xóa đăng ký thế chấp?

Bà Phượng được hướng dẫn, tương lai bà có nhu cầu đăng ký thế chấp thì không cần phải đổi Giấy chứng nhận, nhưng sau khi đăng ký thế chấp mà có nhu cầu xóa thế chấp thì khi xóa xong phải đổi Giấy chứng nhận mới.

Quy trình đăng ký và xóa thế chấp hiện nay là đăng ký điện tử toàn trình, vậy tương lai bà Phượng đăng ký và xóa thế chấp nhiều lần thì trang cập nhật vẫn còn trống 3 dòng như nguyên trạng, vậy bà có bắt buộc phải đi đổi Giấy chứng nhận mới hay không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định, trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất quy định tại điểm p khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai thì được cập nhật biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai mà không phải xác nhận trên Giấy chứng nhận đã cấp.

Tại khoản 5 Điều 11 Nghị định số 18/2026/NĐ-CP ngày 14/1/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp quy định:

"5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 20 như sau:

"2. Trường hợp xóa đăng ký quy định tại điểm m khoản 1 Điều này mà không có người yêu cầu xóa đăng ký thì căn cứ vào nội dung bản án, quyết định của Tòa án, ngay trong ngày làm việc nhận được văn bản này, cơ quan đăng ký thực hiện ghi, cập nhật nội dung xóa đăng ký vào Sổ đăng ký hoặc vào Cơ sở dữ liệu….

Trường hợp xóa đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai thì trong văn bản thông báo phải thể hiện nội dung yêu cầu người giữ Giấy chứng nhận nộp lại giấy này để Văn phòng đăng ký đất đai ghi trên Giấy chứng nhận nội dung xóa đăng ký, nếu nội dung đăng ký trước đó được ghi trên Giấy chứng nhận. Trường hợp Giấy chứng nhận không được nộp lại thì việc xóa đăng ký vẫn có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật nội dung được xóa vào Cơ sở dữ liệu"".

Do đó, việc đã xóa đăng ký thế chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai ghi trên Giấy chứng nhận nội dung xóa đăng ký, nếu nội dung đăng ký trước đó được ghi trên Giấy chứng nhận, trường hợp Giấy chứng nhận không được nộp lại thì việc xóa đăng ký vẫn có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật nội dung được xóa vào Cơ sở dữ liệu mà không bắt buộc phải in Giấy chứng nhận mới.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến bà được biết và nghiên cứu thực hiện. Trường hợp bà còn khó khăn, vướng mắc, đề nghị bà gửi phản ánh, kiến nghị đến Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM để được hướng dẫn bảo đảm phù hợp với pháp luật về đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai của địa phương đã ban hành theo thẩm quyền.