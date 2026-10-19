Có phải cộng dồn diện tích đất ở khi làm sổ đỏ thửa đất thứ hai?

Một công dân phản ánh trường hợp bà A. đang sử dụng thửa đất số 2 có diện tích 400m2, trên đất có nhà ở và công trình phục vụ đời sống. Thửa đất được sử dụng ổn định từ sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp, không vi phạm pháp luật đất đai và không thuộc trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền.

Bà A. có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu đối với thửa đất này, trong đó đề nghị công nhận 300m2 đất ở và 100m2 đất trồng cây lâu năm.

Theo quy định của địa phương áp dụng tại thời điểm nộp hồ sơ, hạn mức giao đất ở tại khu vực có thửa đất là 300m2. Tuy nhiên, trước đó, năm 2007, bà A. đã được cấp sổ đỏ đối với thửa đất số 1, trong đó có 200m2 đất ở.

Từ tình huống trên, công dân đặt câu hỏi: Khi giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu cho thửa đất số 2, diện tích đất ở có được xác định riêng theo hạn mức giao đất ở của thửa đất này theo khoản 3 và khoản 7 Điều 138 Luật Đất đai năm 2024 hay không?

Hay cơ quan có thẩm quyền phải cộng 200m2 đất ở của thửa đất số 1 đã được cấp sổ đỏ với 300m2 đất ở đề nghị công nhận tại thửa đất số 2 để xác định diện tích trong hạn mức và vượt hạn mức?

Công dân cũng đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý về việc cộng dồn diện tích đất ở của nhiều thửa đất, đồng thời hỏi liệu toàn bộ 300m2 đất ở đề nghị công nhận tại thửa đất số 2 có được tính trong hạn mức hay không và nghĩa vụ tài chính được xác định theo quy định nào.

Việc xác định hạn mức đất ở khi cấp sổ đỏ cho thửa đất thứ hai được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và quy định cụ thể của địa phương. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời phản ánh của công dân, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn khoản 1 Điều 135 Luật Đất đai năm 2024, quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định.

Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn, đặc khu và có yêu cầu, pháp luật cho phép cấp một giấy chứng nhận chung cho các thửa đất đó.

Bên cạnh đó, Điều 138 Luật Đất đai quy định việc cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 137, đồng thời không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 139 và Điều 140 của luật này.

Từ các quy định trên, Bộ cho biết nếu thửa đất số 2 của bà A. thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận theo Điều 138 Luật Đất đai, việc cấp giấy chứng nhận và xác định hạn mức đất ở được thực hiện đối với thửa đất số 2.

Như vậy, không có quy định phải cộng dồn diện tích đất ở của thửa đất số 1 và thửa đất số 2 khi giải quyết cấp giấy chứng nhận cho thửa đất số 2 trong trường hợp nêu trên.

Đối với câu hỏi liệu toàn bộ 300m2 đất ở bà A. đề nghị công nhận tại thửa đất số 2 có được xác định là diện tích trong hạn mức giao đất ở hay không, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời nội dung này liên quan đến quy định về hạn mức công nhận đất ở do UBND cấp tỉnh quy định.

Cụ thể, khoản 5 Điều 141 Luật Đất đai năm 2024 là căn cứ được Bộ viện dẫn đối với vấn đề xác định hạn mức công nhận đất ở. Bộ đề nghị công dân liên hệ UBND cấp xã nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp của mình.

Về nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất ở được công nhận, Bộ đề nghị công dân liên hệ cơ quan quản lý nhà nước về tài chính ở Trung ương hoặc địa phương để được làm rõ.