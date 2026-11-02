Co-opBank bổ sung kênh nộp thuế điện tử qua Cổng Dịch vụ công của Cục Thuế

Thêm lựa chọn nộp thuế điện tử, miễn phí giao dịch

Thông qua kênh mới tại https://dichvucong.gdt.gov.vn, khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh có tài khoản/thẻ tại Co-opBank có thể thực hiện các giao dịch:

Liên kết tài khoản/thẻ: Liên kết tài khoản hoặc thẻ mở tại Co-opBank với Cục Thuế để phục vụ giao dịch nộp thuế.

Nộp thuế điện tử: Thanh toán các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. Khách hàng có thể nộp thuế cho chính mình hoặc nộp thay cho cá nhân, hộ kinh doanh khác.

Hủy liên kết: Chủ động hủy liên kết tài khoản/thẻ đã đăng ký với Cục Thuế khi có nhu cầu.

Để thực hiện liên kết tài khoản/thẻ, khách hàng có thể sử dụng một trong các loại giấy tờ gồm: CCCD gắn chip, thẻ căn cước, hộ chiếu hoặc giấy phép kinh doanh. Đặc biệt, Co-opBank áp dụng chính sách miễn phí đối với giao dịch nộp thuế thực hiện qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí khi sử dụng dịch vụ.

Cải tiến kênh nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile

Bên cạnh việc bổ sung kênh nộp thuế mới, Co-opBank điều chỉnh một số nội dung trên kênh nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile: Bổ sung giấy phép kinh doanh làm giấy tờ liên kết tài khoản/thẻ với Cục Thuế; Đơn giản hóa thao tác hủy liên kết bằng việc bỏ bước xác thực mã OTP.

Việc mở rộng kênh nộp thuế điện tử và cải tiến các tiện ích hiện có thể hiện nỗ lực của Co-opBank trong việc đa dạng hóa phương thức thanh toán, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng. Qua đó, khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh có thêm giải pháp thuận tiện để chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước.