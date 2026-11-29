Với công nhân xa quê, chuyện về quê ăn tết không đơn giản là mua được tấm vé tàu, vé xe. Họ còn phải tính toán ngày nghỉ, chi phí đi lại và thời gian sum họp với gia đình. Cho nên, bên cạnh tiền thưởng, sự linh hoạt trong sắp xếp công việc và lịch nghỉ cũng là điều người lao động mong đợi ở doanh nghiệp.

Tại TP Đồng Nai, từng có doanh nghiệp cho công nhân nghỉ tết 9 ngày, riêng người lao động xa quê được nghỉ thêm 2 ngày có hưởng lương. Với những người quanh năm làm việc theo ca, 2 ngày ấy có ý nghĩa không nhỏ. Họ có thể tránh cảnh chen chúc ở bến xe, bớt cập rập trên đường và có thêm thời gian bên cha mẹ, con cái.

Mỗi người một cảnh nên mong muốn trong dịp tết cũng khác nhau. Người xa quê mong được nghỉ sớm để kịp chuyến xe. Người ở lại thành phố muốn được tăng ca để kiếm thêm thu nhập trang trải ngày tết. Có những cặp vợ chồng cùng làm một công ty nhưng lịch nghỉ không trùng nhau nên không thể cùng về quê hoặc đành về muộn vì phải đợi nhau. Cũng có người nhiều năm liền chưa thể về nhà vì tiền vé tàu xe, quà cáp và chi tiêu ngày tết vượt quá khả năng...

Không phải nguyện vọng nào cũng có thể đáp ứng trọn vẹn, nhưng nếu doanh nghiệp chịu khó lắng nghe và thấu hiểu, những việc như đổi ca, điều chỉnh ngày nghỉ hay hỗ trợ chuyến xe về quê có thể giúp công nhân tháo gỡ những khó khăn tưởng nhỏ mà không dễ xoay xở.

Một vài ngày nghỉ thêm, một vài lần đổi ca hay vài chuyến xe đưa công nhân về quê không tốn quá nhiều chi phí so với khoản thưởng tết nhưng mang đến sự cảm thông thiết thực.

Muốn làm được điều đó, công đoàn cần sâu sát để hiểu công nhân đang cần gì, còn doanh nghiệp phải chủ động tính toán kế hoạch sản xuất từ sớm để việc nghỉ tết không bị động. Sự chăm lo cũng không nên chỉ dồn vào những ngày giáp tết với các phần quà trao vội.

Tiền thưởng giúp vơi bớt gánh nặng chi tiêu cuối năm trong khi một kỳ nghỉ bắt đầu sớm hơn, kết thúc muộn hơn vài ngày hay lịch làm việc được sắp xếp phù hợp cũng có thể giúp người lao động đón tết thảnh thơi hơn. Sau một năm làm việc vất vả, nhiều công nhân rất mong kịp về quê cùng cha mẹ chuẩn bị đón tết, có thêm vài bữa cơm đủ mặt gia đình hay được ở bên người thân lâu hơn một chút.

Những điều ấy không thể quy ra tiền nhưng thường được nhớ rất lâu bởi sự quan tâm đúng lúc không chỉ giúp người lao động có một cái tết ấm áp hơn mà còn khiến họ cảm nhận được sự trân trọng, chia sẻ từ doanh nghiệp, từ đó thêm tin tưởng và gắn bó.