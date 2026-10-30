Có nhà 9 tỷ đồng ở Hà Nội, người đàn ông 45 tuổi tính bán rồi về quê sống để thoát áp lực mưu sinh

Ở tuổi 45, sau gần hai thập kỷ bươn chải tại Hà Nội, một người đàn ông bắt đầu tính chuyện bán căn nhà trị giá 9 tỷ đồng để về Bắc Ninh sinh sống. Anh muốn giảm áp lực công việc, dành thời gian cho gia đình và chủ động hơn về tài chính.

Tuy nhiên, kế hoạch phân chia tiền bán nhà để xây nhà ở quê, mua chung cư, gửi tiết kiệm và mở cửa hàng vẫn còn nhiều điều phải cân nhắc, nhất là khi hai con đang tuổi ăn học.

TÍNH BÁN NHÀ HÀ NỘI ĐƯỢC 9 TỶ ĐỒNG ĐỂ VỀ QUÊ SỐNG

Tôi năm nay 45 tuổi, vợ 42 tuổi. Hai vợ chồng làm ăn ở Hà Nội gần 20 năm, hiện có căn nhà trong ngõ ở Cầu Giấy, có người trả 9 tỷ đồng. Ngoài ra còn khoảng 500 triệu đồng tiết kiệm, không nợ nần gì.

Tôi làm quản lý kinh doanh, thu nhập trung bình 35 triệu đồng/tháng nhưng áp lực quá. Vợ làm kế toán, lương khoảng 18 triệu đồng. Hai đứa con một đứa lớp 11, một đứa lớp 7.

Mấy năm nay tôi cứ nghĩ mãi chuyện bán nhà về quê. Quê tôi ở Bắc Ninh, cách Hà Nội hơn 30km, đất bố mẹ cho sẵn 200m2. Tôi tính xây căn nhà khoảng 1,5 tỷ đồng, còn lại làm vốn và tích lũy.

Số tiền 9 tỷ đồng tiền bán nhà tôi dự định chia thành 5 phần. Cụ thể, 1,5 tỷ đồng xây nhà ở quê, 3 tỷ đồng mua căn chung cư nhỏ ở Hà Nội (trước mắt cho thuê, sau này con lên đại học có chỗ ở), 3 tỷ đồng gửi tiết kiệm (giả sử lãi 5%/năm thì được 12,5 triệu đồng/tháng), 1 tỷ đồng để vợ chồng làm ăn (dự tính mở cửa hàng nhỏ ở quê), 500 triệu đồng dự phòng.

Vợ tôi làm kế toán nên có thể nhận sổ sách cho vài doanh nghiệp nhỏ, dự kiến kiếm khoảng 8 – 10 triệu đồng/tháng. Tôi thì định mở cửa hàng vật tư điện nước, có khách thì bán, không phải chạy doanh số như bây giờ. Mục tiêu kiếm thêm 10 – 15 triệu đồng/tháng là mừng rồi.

Nếu mọi việc thuận lợi, cộng cả tiền lãi, tiền cho thuê nhà và việc làm thêm, hai vợ chồng có thể có khoảng 35 – 45 triệu đồng/tháng. Nhưng đấy mới là tính toán trên giấy, chứ kinh doanh chưa chắc có lãi ngay.

Cái tôi lăn tăn nhất lại là chuyện con cái. Đứa lớn còn một năm nữa thi đại học, đứa nhỏ đang học ổn định ở Hà Nội. Vợ bảo ít nhất cũng nên chờ con lớn thi xong rồi tính.

Tôi thì nghĩ mình đã 45 tuổi rồi, không muốn 10 năm nữa vẫn quay cuồng với công việc như hiện tại. Về quê vẫn làm, vẫn kiếm tiền, nhưng chủ động thời gian hơn, không phải sáng tối chen chúc ngoài đường.

Các bác có ai từng bán nhà thành phố về quê sống chưa? Với hoàn cảnh nhà tôi, nên quyết luôn hay chờ thêm vài năm cho con cái ổn định? Tôi sợ nhất là bán nhà xong, vài năm sau lại thấy quyết định của mình sai.

Một góc căn nhà của gia đình

NGƯỜI KHUYÊN ĐI NGAY, NGƯỜI BẢO CHỜ CON HỌC XONG

Trước những lo âu của người đàn ông, một ý kiến ủng hộ việc về quê. Đồng thời nếu đã có trong tay khoản tiền lớn như vậy, gia đình nên ưu tiên bảo toàn vốn và tạo nguồn thu nhập ổn định thay vì dồn tiền vào kinh doanh.

“Theo tôi bán nhà được 9 tỷ đồng rồi mua một căn chung cư để cho thuê. Xây căn ở quê nếu đẹp đẹp đỡ 2 tỷ đồng. Còn lại 4 tỷ đồng gửi tiết kiệm ngân hàng lãi suất hiện tại ngân hàng cao thì tầm 7 - 8%. Tháng 25 – 28 triệu đồng tiền lãi.

Vợ có thể làm kế toán cho doanh nghiệp như quê tôi kế toán lương 10 – 15 triệu đồng. Chồng có năng lực sale vẫn có thể làm sale một vài công ty gần nhà ít áp lực chút, thu nhập khoảng 15 triệu đồng. Vì thực ra tôi đã từng nghỉ làm mở cửa hàng kinh doanh rồi, áp lực làm chủ cũng mệt mỏi không kém làm thuê. Vốn, khách nợ, hàng tồn, tiền thuê nhà, điện nước, thuế má, quản lý thị trường... cũng mệt lắm.

Theo phương pháp của tôi thì tổng thu nhập sẽ là 8 triệu đồng (thuê nhà), 25 triệu đồng tiền lãi, 30 triệu đồng tiền lương, tổng gần 60 triệu đồng mỗi tháng. À chưa kể bạn có 500 triệu đồng trước đó nữa thì sẽ hơn.

Xong cứ 6 tháng lại rút lãi đập vào gốc gửi tiếp. Vừa an toàn, vừa không bị xé lẻ tiền ra, vừa đảm bảo nguồn thu nhập. Nên về quê nhé bạn. Giờ ở quê cũng phát triển và con cái học hành có nhiều hình thức để học, không lo kém thành phố nữa đâu”.

Cũng có quan điểm nghiêng về phương án sống giản dị, giảm tối đa áp lực tài chính. Theo người này, gia đình chỉ cần xây một căn nhà vừa đủ ở quê, phần lớn số tiền còn lại nên được giữ dưới dạng tiết kiệm để tạo nguồn thu đều đặn.

“Nói thật bác chỉ cần xây cái nhà thôi, còn lại để ít nhất 5 tỷ đồng gửi ngân hàng. Lúc lãi cao tháng được 40 triệu đồng, lúc thấp lắm cũng phải được 25 triệu đồng. Chỉ cần có khoản tiền chủ động đó, đầu óc thoải mái có thể làm được rất nhiều thứ khác.

Giờ cũng rất khó khăn, lãi cao, thuế gắt, tỷ giá thua thiệt cũng không thích hợp lắm để mà đầu tư làm ăn mạo hiểm đâu. Bác về làm mấy công việc nhẹ nhàng kiểu bảo vệ khu công nghiệp chẳng hạn tháng độ 7 – 8 triệu đồng nhàn tênh, còn lại tập trung nuôi con”.

Trong khi đó, có bình luận lại khuyên nên chậm lại một nhịp. Theo họ, gia đình có thể bán nhà từ sớm, thuê chỗ ở tại Hà Nội trong thời gian chuyển tiếp và tận dụng tiền gửi tiết kiệm để trang trải chi phí.

“Nếu em là bác ở tuổi này em cũng sẽ về nhưng chờ cho bạn lớn thi xong đại học đã ạ. Nhà có thể bán luôn rồi thuê vì em nghĩ giá nhà còn giảm thêm chút. Lãi đang cao bác gửi ngân hàng lấy tiền thuê. Thực ra Bắc Ninh với Hà Nội bây giờ cũng gần. Em cũng tính về mà chưa có tiền bằng bác”.

Đồng quan điểm, một phương án khác cũng cho rằng thay vì chuyển hẳn về quê ngay, gia đình có thể bán căn nhà hiện tại, tìm một nơi ở nhỏ hơn tại Hà Nội và chờ thêm khoảng 2 - 3 năm.

“Em nghĩ bán cũng được nhưng mình thuê hoặc mua căn nhỏ hơn để ở cho con, đảm bảo chỗ học ổn định tầm 2,3 năm nữa rồi chuyển hẳn về quê. Tầm đó bạn lớn cũng năm 1,2 rồi ổn định tự lo được, bạn nhỏ lên lớp 10 trường mới, lớp mới cũng không khác là bao.

Dù sao cũng mới 45 tuổi, vẫn còn sức mà. Con nhỏ đang tuổi ăn học và đầu tư, biết bao nhiêu tiền của và cơ hội mình không lường trước được nên cứ làm và làm. 50 tuổi thì vợ chồng về hưu nghỉ ngơi, ăn chơi du lịch cũng không hối tiếc”.

Trong khi đó, có người khuyên gia đình nên tiếp tục bám trụ Hà Nội lâu hơn tới khi hai con học xong, tìm được công việc phù hợp rồi mới tính chuyện nghỉ ngơi sẽ giúp cha mẹ yên tâm hơn.

“Em thì thấy bác cứ ở Hà Nội đi ạ. Cố nuôi các cháu ăn học xong xin việc. Tính góp xây cái nhà ở quê, tầm 10 năm sau đó hai bác về quê hưởng tuổi già. Căn nhà ở Hà Nội lúc ý có khi lên 20 tỷ đồng thì bán cũng chưa muộn, lo cho hai con và cuộc sống của hai bác khi về già. Ở quê giờ cũng bon chen lắm công việc cũng không dễ dàng đâu ạ”.