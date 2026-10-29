Cố nghệ sĩ Shin Hae Chul, Yoo Jae Suk và BLACKPINK được trao Huân chương Văn hóa

Cố nghệ sĩ Shin Hae Chul, MC quốc dân Yoo Jae Suk cùng các thành viên BLACKPINK được lựa chọn là những gương mặt nhận Huân chương Văn hóa tại Giải thưởng Nghệ thuật Văn hóa Đại chúng Hàn Quốc lần thứ 17. Đây là sự ghi nhận của Chính phủ Hàn Quốc đối với những đóng góp nổi bật cho sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa và nghệ thuật đại chúng.

Shin Hae-chul

Theo thông tin từ tờ JoongAng Ilbo ngày 29/10/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc phối hợp với Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc tổ chức lễ trao giải lần thứ 17 tại Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc, thuộc quận Jangchung, Seoul.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2010, Giải thưởng Nghệ thuật Văn hóa Đại chúng Hàn Quốc là một trong những hình thức khen thưởng cấp chính phủ có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực này. Giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân và tập thể có đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và ngành công nghiệp văn hóa đại chúng.

Sau quá trình tiếp nhận đề cử từ công chúng, tham khảo ý kiến chuyên gia và tiến hành thẩm định từ tháng 4, ban tổ chức đã lựa chọn tổng cộng 36 cá nhân và tập thể ở các hạng mục khác nhau. Trong đó, có 10 cá nhân nhận Huân chương Văn hóa, 7 cá nhân hoặc tập thể được trao Bằng khen của Tổng thống, 8 cá nhân hoặc tập thể nhận Bằng khen của Thủ tướng và 11 cá nhân hoặc tập thể được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong số những gương mặt được trao Huân chương Văn hóa, sự xuất hiện của cố ca sĩ Shin Hae Chul thu hút sự chú ý đặc biệt. Ông sẽ được truy tặng Huân chương Văn hóa hạng Bạc nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng cho nền âm nhạc Hàn Quốc.

Shin Hae Chul ra mắt công chúng sau khi giành giải thưởng lớn tại Đại hội Ca khúc Đại học năm 1988. Sau đó, ông tiếp tục khẳng định dấu ấn thông qua ban nhạc N.EX.T, theo đuổi phong cách âm nhạc giàu tính thử nghiệm và góp phần đưa nhạc rock đến gần hơn với đông đảo khán giả Hàn Quốc.

Không chỉ là một ca sĩ, nhạc sĩ, Shin Hae Chul còn được nhớ đến như một nghệ sĩ có cá tính sáng tạo mạnh mẽ, sẵn sàng vượt qua những khuôn mẫu quen thuộc để tìm kiếm hướng đi mới. Những đóng góp của ông đã để lại dấu ấn đáng kể trong quá trình phát triển của nhạc rock Hàn Quốc.

Nam nghệ sĩ qua đời vào năm 2014, nhưng âm nhạc và ảnh hưởng của ông vẫn được nhắc đến trong đời sống văn hóa đại chúng. Việc được trao Huân chương Văn hóa sau nhiều năm ngày mất là sự ghi nhận đối với những giá trị mà ông để lại cho nền âm nhạc nước nhà.

Shin Hae Chul

Bên cạnh Shin Hae Chul, MC Yoo Jae Suk cũng được trao Huân chương Văn hóa hạng Bảo quan. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, Yoo Jae Suk là một trong những nghệ sĩ giải trí có sức ảnh hưởng lớn tại Hàn Quốc. Anh được đông đảo khán giả yêu mến nhờ phong cách dẫn chương trình duyên dáng, khả năng ứng biến linh hoạt và hình ảnh chuyên nghiệp trong suốt sự nghiệp.

Việc Yoo Jae Suk được vinh danh cho thấy những đóng góp lâu dài của anh đối với ngành giải trí, đặc biệt trong lĩnh vực chương trình truyền hình và nghệ thuật giải trí đại chúng.

Yoo Jae-suk

Trong khi đó, cả bốn thành viên BLACKPINK gồm Rosé, Lisa, Jennie và Jisoo đều được lựa chọn nhận Huân chương Văn hóa hạng Ngọc quan. Đây là sự ghi nhận dành cho những đóng góp của nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop trong việc đưa âm nhạc Hàn Quốc tiếp cận khán giả quốc tế.

Kể từ khi ra mắt, BLACKPINK đã xây dựng được sức ảnh hưởng rộng khắp thông qua âm nhạc, các chuyến lưu diễn và hoạt động quảng bá trên thị trường quốc tế. Mỗi thành viên cũng tạo dựng được dấu ấn riêng trong lĩnh vực âm nhạc và thời trang. Việc cả bốn thành viên cùng được lựa chọn là điểm đáng chú ý trong danh sách vinh danh năm nay.

Ngoài ra, Huân chương Văn hóa hạng Bảo quan còn được trao cho nhà sản xuất Park Myung-sung, người đứng sau nhiều vở nhạc kịch lớn tại Hàn Quốc như Mamma Mia! và Chicago; diễn viên lồng tiếng Park Young-nam, người từng tham gia các tác phẩm như Chú khủng long Dooly và Crayon Shin-chan; nghệ sĩ nhạc jazz Shin Kwan-woong cùng ca sĩ Han Young-ae, người đánh dấu cột mốc 50 năm hoạt động nghệ thuật.

Ở hạng mục Bằng khen của Tổng thống, danh sách được công bố có nhạc sĩ kiêm giám đốc âm nhạc Kang Seung-won, ban nhạc Boohwal, các diễn viên Yoo Hae-jin, Ryu Seung-ryong và So Ji-sub, đạo diễn Jang Hang-jun cùng nhóm nhạc Super Junior.

Bằng khen của Thủ tướng được trao cho đạo diễn điện ảnh Yoon Ga-eun, nghệ sĩ pansori Lee Jaram, nhà soạn nhạc Lee Jae, các diễn viên Kim Go-eun, Oh Jung-se và Yoo Seung-mok, nhóm nhạc AKMU cùng phát thanh viên Bae Mi-hyang.

Trong khi đó, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh các nghệ sĩ hài Kim Shin-young và Kim Won-hoon, biên đạo múa Lee Jung, các diễn viên Lim Ji-yeon, Choi Dae-hoon, Park Ji-hoon và Yoon Kyung-ho, ca sĩ Jang Min-ho, các nhóm nhạc NMIXX và ENHYPEN cùng nhà sản xuất phim Jang Won-seok.

Danh sách năm nay quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những người đã dành hàng chục năm cống hiến cho nghệ thuật đến các gương mặt đang tạo sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường quốc tế. Qua đó, giải thưởng tiếp tục khẳng định mục tiêu ghi nhận những đóng góp đa dạng cho văn hóa đại chúng Hàn Quốc, đồng thời tôn vinh những cá nhân và tập thể góp phần đưa nghệ thuật nước này đến gần hơn với công chúng toàn cầu.