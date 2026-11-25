Mới đây, Thanh tra Chính phủ kiến nghị nghiên cứu chấm dứt Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG), thay thế bằng cơ chế kết hợp giữa dự trữ quốc gia và công cụ thuế.

Bộ Công thương cho biết, tại tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu mới nhất, Bộ này cũng đề xuất chấm dứt việc trích lập, chi sử dụng Quỹ BOG kể từ ngày nghị định có hiệu lực.

Thay thế Quỹ BOG bằng cơ chế kết hợp giữa dự trữ quốc gia và công cụ thuế có thể điều tiết giá xăng dầu (Ảnh: Hồng Hạnh).

Đề xuất ba phương án xử lý số dư Quỹ BOG

Theo Bộ Công thương, hiện có hai nguồn tiền của Quỹ BOG cần xử lý, gồm nguồn trích lập từ giá bán xăng dầu và nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước.

Bộ Công thương đề xuất, tiền trích lập từ giá bán xăng dầu được nộp vào tài khoản Quỹ do Bộ Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước. Nguồn tiền tạm ứng từ ngân sách Nhà nước được chuyển về tài khoản quản lý kinh phí tạm ứng do Bộ Công thương quản lý.

Sau khi hoàn tất bù trừ số dư nguồn trích lập từ giá bán xăng dầu, Bộ Tài chính bàn giao tài khoản Quỹ tại Kho bạc Nhà nước cho Bộ Công thương.

Bộ Công thương có trách nhiệm tổng hợp, đối chiếu số liệu của cả hai nguồn tiền, xây dựng phương án quyết toán, hoàn trả ngân sách Nhà nước, thống nhất với Bộ Tài chính trước khi báo cáo Chính phủ.

Để xử lý số dư Quỹ BOG, Bộ Công thương đưa ra ba phương án.

Thứ nhất, nếu số dư nguồn trích lập từ giá bán xăng dầu sau khi bù trừ là số dương và nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước đạt trên 8.000 tỷ đồng, sẽ hoàn trả ngay 8.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Toàn bộ số tiền còn lại được giao Bộ Công thương để mua xăng dầu dự trữ quốc gia, phục vụ điều tiết, bình ổn thị trường.

Thứ hai, nếu số dư nguồn trích lập từ giá bán xăng dầu sau khi bù trừ là số âm, sẽ sử dụng nguồn tiền tạm ứng từ ngân sách Nhà nước để hoàn trả cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có số dư Quỹ âm.

Số tiền còn lại sau khi bù trừ được hoàn trả toàn bộ vào ngân sách Nhà nước. Phần thiếu hụt so với khoản tạm ứng 8.000 tỷ đồng được quyết toán vào chi ngân sách Nhà nước để hỗ trợ trực tiếp người tiêu dùng xăng dầu, không xem là khoản nợ phải thu hồi.

Thứ ba, trường hợp nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước không đủ 8.000 tỷ đồng và không phát sinh việc bù trừ số dư âm, toàn bộ số tiền còn lại được hoàn trả vào ngân sách Nhà nước. Phần thiếu hụt cũng được xử lý tương tự phương án thứ hai.

Bỏ Quỹ BOG, điều tiết giá xăng dầu bằng công cụ nào?

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng, nếu chuyển hẳn sang cơ chế giá thị trường, trao quyền quyết định giá cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên cơ sở biến động của giá thế giới, việc duy trì Quỹ BOG sẽ không còn phù hợp.

Khi đó, Nhà nước chủ yếu điều tiết giá thông qua các công cụ gián tiếp như cân đối cung - cầu, điều chỉnh thuế, phí, thay vì can thiệp trực tiếp vào giá bán.

Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam (Ảnh: Hồng Hạnh).

Theo ông Thỏa, chấm dứt hoạt động của Quỹ BOG sẽ giúp giá xăng dầu trong nước phản ánh sát hơn, kịp thời hơn những biến động của thị trường thế giới, hạn chế tình trạng lệch pha giữa giá trong nước và giá thế giới.

Đồng thời, khắc phục tình trạng "nín giá" khi giá thế giới tăng cao, đến khi buộc phải điều chỉnh lại tăng mạnh, giật cục như cơ chế cũ. Tình trạng mua cao, bán thấp do sử dụng Quỹ BOG để kìm giá bán cũng sẽ được loại bỏ.

Tuy nhiên, vị chuyên gia lưu ý, thực hiện cơ chế giá thị trường không đồng nghĩa với việc Nhà nước thả nổi giá xăng dầu.

Khả năng kiểm soát những cơn sốt giá khi thị trường thế giới biến động mạnh, bất thường sẽ phụ thuộc vào tốc độ và sự linh hoạt trong phản ứng chính sách. Trong đó, quan trọng là các giải pháp cân đối cung - cầu, điều chỉnh thuế, phí và áp dụng các biện pháp bình ổn giá theo quy định của Luật Giá.

Ông Thỏa cho rằng, hoàn toàn có thể thay thế Quỹ BOG bằng cơ chế kết hợp giữa dự trữ quốc gia và công cụ thuế.

Trong cơ chế thị trường, cung - cầu là yếu tố trực tiếp quyết định sự hình thành và biến động của giá cả. Khi nguồn cung thiếu hụt so với nhu cầu, tình trạng sốt giá khó tránh khỏi.

Do đó, việc tăng cường dự trữ quốc gia sẽ giúp chủ động bổ sung nguồn cung khi cần thiết, hạn chế nguy cơ đứt gãy nguồn cung xăng dầu, góp phần ổn định thị trường.

Đối với công cụ thuế, các loại thuế như thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đều là những yếu tố cấu thành giá xăng dầu. Việc tăng, giảm các loại thuế này sẽ tác động trực tiếp đến giá bán mà không làm méo mó tín hiệu giá thị trường.

Thực tế, từ ngày 1/11/2026, khi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được giảm về 0%, giá xăng lập tức giảm từ 1.575 - 1.804 đồng/lít.

Tuy nhiên, để hai công cụ này phát huy hiệu quả, ông Thỏa cho rằng, cần sớm hoàn thiện cơ chế vận hành.

Với dự trữ quốc gia, cần nhanh chóng nâng mức dự trữ xăng dầu lên khoảng 90 ngày nhập khẩu ròng, thay vì chỉ 5-7 ngày như hiện nay. Đây cũng là mục tiêu được Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết 70 ngày 20/8/2025.

Cùng với việc nâng mức dự trữ, cần xây dựng cơ chế luân chuyển, xuất hàng dự trữ để kịp thời bình ổn thị trường khi xảy ra thiếu hụt nguồn cung hoặc trong các tình huống đột xuất, cấp bách như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

Đối với công cụ thuế, việc điều chỉnh cần linh hoạt nhưng phải có nguyên tắc, giới hạn cụ thể, căn cứ vào mức độ biến động của thị trường và tác động đến các mục tiêu kinh tế vĩ mô.

Theo ông Thỏa, giảm thuế xăng dầu sẽ làm giảm nguồn thu ngân sách từ mặt hàng này. Tuy nhiên, trong những thời điểm cần thiết, phải chấp nhận sự đánh đổi và coi đây là một khoản đầu tư cho nền kinh tế.

Việc giảm thuế giúp giảm chi phí đầu vào cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát. Phần hụt thu ngân sách từ xăng dầu có thể được bù đắp bằng nguồn thu tăng thêm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của toàn nền kinh tế.