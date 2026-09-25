Có nên vệ sinh và tái sử dụng bugi cũ trên ô tô?

Bugi là bộ phận quan trọng trong hệ thống đánh lửa của ô tô, chịu trách nhiệm tạo tia lửa để đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu và không khí. Việc thay bugi đúng định kỳ là bảo dưỡng cần thiết, nhưng nhiều người thắc mắc có thể vệ sinh và tái sử dụng bugi cũ hay không.

Hình minh họa vệ sinh và tái sử dụng bugi ô tô. Ảnh: Yahoo

Bugi là bộ phận thiết yếu trong hệ thống đánh lửa, tạo ra tia lửa điện để đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu và không khí, giúp động cơ hoạt động. Thông thường, người dùng được khuyên thay bugi mới khi đến hạn sử dụng để đảm bảo hiệu suất vận hành tốt nhất.

Mặc dù về mặt kỹ thuật có thể vệ sinh và tái sử dụng bugi cũ, đây chỉ là giải pháp tạm thời và không được khuyến khích. Bugi bị hao mòn theo thời gian do tích tụ carbon và dầu mỡ bên trong lẫn bên ngoài. Với động cơ hiện đại, việc sử dụng bugi đã qua vệ sinh tiềm ẩn nguy cơ gây hiện tượng đánh lửa sai, tiêu hao nhiên liệu và động cơ chạy không ổn định.

Quy trình vệ sinh bugi bắt đầu bằng việc tháo bugi ra khỏi động cơ, cần có dụng cụ chuyên dụng và đảm bảo động cơ nguội, ngắt kết nối bình ắc quy để tránh nguy hiểm. Sau đó, bugi được làm sạch bằng các phương pháp phổ biến như dùng đèn khò đốt cháy cặn bẩn, chà bằng giấy nhám hoặc bàn chải thép, hoặc sử dụng máy vệ sinh bugi chuyên dụng.

Sau khi vệ sinh, cần kiểm tra khoảng cách giữa điện cực và đầu bugi để đảm bảo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tránh gây hiện tượng đánh lửa không đều. Đồng thời, ren bugi cũng nên được làm sạch nhẹ nhàng bằng bàn chải hoặc khí nén để loại bỏ cặn carbon, rồi bôi một lớp mỏng dầu chống gỉ trước khi lắp lại.

Tuy nhiên, không phải tất cả các loại bugi đều thích hợp để vệ sinh và tái sử dụng. Các hãng như Mazda, Honda và Mitsubishi cảnh báo không nên dùng bàn chải thép để làm sạch bugi đầu iridium vì có thể làm hỏng điện cực. Bosch cũng khuyến cáo bugi bị đóng muội đen nặng nên thay mới thay vì vệ sinh.

Nếu phát hiện bugi bị ăn mòn, nứt vỡ, điện cực cháy đen hoặc có dấu hiệu ăn mòn ren, người dùng nên thay thế ngay để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ. Đặc biệt với các động cơ hiện đại trang bị turbo, hệ thống đánh lửa coil-on-plug và phun nhiên liệu trực tiếp, việc thay bugi mới được ưu tiên hơn là tái sử dụng bugi đã qua vệ sinh.

Ngoài ra, các dấu hiệu như động cơ khó nổ, rung giật, tiêu hao nhiên liệu tăng hoặc xe ì máy cũng có thể là cảnh báo bugi đã xuống cấp, cần được kiểm tra và thay thế kịp thời để đảm bảo an toàn và hiệu quả vận hành.