Có nên vệ sinh lọc gió ô tô hay luôn phải thay mới?

Lọc gió động cơ ô tô có vai trò quan trọng trong việc cung cấp không khí sạch cho quá trình đốt cháy nhiên liệu. Phần lớn xe sử dụng lọc giấy dùng một lần, cần thay mới định kỳ để tránh tắc nghẽn và hư hại động cơ, trong khi lọc gió tái sử dụng có thể vệ sinh và dùng lâu dài hơn.

Hình minh họa lọc gió ô tô. Ảnh: Yahoo

Lọc gió động cơ ô tô có nhiệm vụ cung cấp không khí sạch cho quá trình đốt cháy nhiên liệu, giúp động cơ hoạt động hiệu quả và tránh hư hại do bụi bẩn gây ra. Đa số các xe hiện nay sử dụng lọc gió giấy OEM dùng một lần, dễ bị tắc nghẽn sau một thời gian sử dụng và cần được thay mới để đảm bảo lưu lượng khí nạp không bị hạn chế.

Việc cố gắng vệ sinh lọc gió giấy bằng xà phòng và nước có thể làm hỏng cấu trúc sợi lọc, khiến bụi bẩn dễ lọt vào buồng đốt, gây tổn hại cho các chi tiết bên trong động cơ như van, piston và xi lanh. Do đó, lọc gió giấy nên được thay mới định kỳ, thường là sau 12 tháng hoặc 12.000 dặm, nhằm duy trì hiệu suất động cơ và tiết kiệm chi phí sửa chữa lâu dài.

Ngược lại, lọc gió tái sử dụng do các hãng hiệu suất như K&N hay AEM sản xuất có cấu tạo bền chắc hơn với nhiều lớp sợi cotton hoặc vật liệu tổng hợp cao cấp, cho phép vệ sinh và tái sử dụng nhiều lần. Mặc dù giá thành cao hơn gấp 4 đến 5 lần lọc giấy thông thường, loại này có thể kéo dài tuổi thọ sử dụng đến suốt vòng đời xe nếu được bảo dưỡng đúng cách.

Lọc gió tái sử dụng thường cần được làm sạch sau mỗi 50.000 dặm, tuy nhiên trong điều kiện đường sá nhiều bụi bẩn hoặc giao thông đông đúc, việc kiểm tra và vệ sinh nên được thực hiện sớm hơn, khoảng 25.000 dặm. Quá trình vệ sinh khá đơn giản, gồm xịt dung dịch làm sạch, rửa nước, hong khô và bôi dầu chuyên dụng để đảm bảo hiệu quả lọc khí.

Ngoài lọc gió động cơ, xe còn trang bị lọc gió trong khoang cabin để giữ không khí trong xe luôn trong lành, tránh bụi bẩn, phấn hoa và các tác nhân gây dị ứng. Lọc cabin cũng cần được thay hoặc vệ sinh định kỳ để tránh mùi hôi, nấm mốc và vi khuẩn phát triển gây khó chịu khi sử dụng điều hòa.

Việc lựa chọn giữa vệ sinh và thay mới lọc gió phụ thuộc vào loại lọc và điều kiện sử dụng thực tế của xe. Lọc giấy dùng một lần nên được thay mới để đảm bảo an toàn cho động cơ, trong khi lọc tái sử dụng có thể vệ sinh và tiết kiệm chi phí lâu dài. Đồng thời, người dùng cũng nên chú ý bảo dưỡng lọc gió cabin để duy trì chất lượng không khí trong xe.