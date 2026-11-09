Có nên vệ sinh bugi ô tô để tiếp tục sử dụng hay thay mới?

Bugi ô tô là bộ phận quan trọng trong hệ thống đánh lửa, quyết định khả năng vận hành của động cơ. Không chỉ tạo tia lửa đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu và không khí, tình trạng của bugi còn giúp phát hiện nhiều vấn đề tiềm ẩn bên trong động cơ. Vậy khi tháo bugi cũ, người dùng có thể vệ sinh để tái sử dụng hay nên thay thế bằng bộ mới?

Trên thực tế, bugi đã qua sử dụng hoàn toàn có thể được làm sạch và lắp lại vào động cơ. Tuy nhiên, đây không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu, bởi hiệu suất đánh lửa của bugi cũ khó có thể đạt được như sản phẩm mới.

Vệ sinh bugi cũ không quá phức tạp

Một trong những lý do khiến nhiều chủ xe muốn vệ sinh và tái sử dụng bugi là chi phí thay thế. Chẳng hạn, một bộ bugi chất lượng dành cho mẫu Dodge Challenger sử dụng động cơ Hemi V8 có thể tiêu tốn tới 350 USD tiền phụ tùng. Đây là khoản chi không nhỏ, nhất là trong bối cảnh chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng ô tô ngày càng tăng.

Bugi ô tô đã cũ có thể vệ sinh để tiếp tục sử dụng.

Trong khi đó, việc làm sạch bugi cũ không đòi hỏi nhiều dụng cụ chuyên dụng. Người dùng chỉ cần chuẩn bị giẻ sạch, bàn chải sắt, dung dịch vệ sinh phanh và bộ thước đo khe hở điện cực.

Theo hướng dẫn từ nhà sản xuất bugi NGK, trước tiên cần dùng giẻ sạch lau thân bugi và khu vực đầu đánh lửa để loại bỏ bụi bẩn bên ngoài. Tiếp đó, xịt dung dịch vệ sinh phanh lên đầu đánh lửa và chờ khoảng 10 phút để dung dịch phát huy tác dụng.

Sau đó, sử dụng bàn chải sắt làm sạch các muội than và cặn bám trên điện cực. Cuối cùng, kiểm tra, điều chỉnh khe hở điện cực theo đúng thông số kỹ thuật do nhà sản xuất ô tô quy định.

Đối với những loại bugi sử dụng đệm làm kín dạng phẳng, nhà sản xuất cũng khuyến nghị thay gioăng mới trước khi lắp lại.

Vì sao nhà sản xuất vẫn khuyên thay bugi mới?

Mặc dù có thể vệ sinh và tái sử dụng, nhà sản xuất bugi NGK không khuyến khích người dùng tiếp tục sử dụng bugi cũ trong thời gian dài. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở sự hao mòn tự nhiên của điện cực sau quá trình hoạt động.

Theo thời gian, các cạnh sắc trên điện cực bugi dần bị mài mòn và trở nên tròn hơn. Trong khi đó, tia lửa điện có khả năng phóng ra hiệu quả hơn tại những cạnh sắc. Vì vậy, dù được vệ sinh kỹ lưỡng đến đâu, bugi đã qua sử dụng cũng khó đạt hiệu suất đánh lửa như sản phẩm mới.

Nói cách khác, việc làm sạch chỉ giúp loại bỏ cặn bẩn, muội than và một phần chất bám trên bề mặt, chứ không thể khôi phục hình dạng ban đầu của điện cực đã bị mài mòn.

Do đó, nếu bugi đã sử dụng lâu ngày, điện cực có dấu hiệu xuống cấp hoặc xe xuất hiện tình trạng khó khởi động, động cơ rung giật, người dùng nên cân nhắc thay mới thay vì cố gắng tái sử dụng.

Màu sắc và cặn bám trên bugi có thể cảnh báo lỗi động cơ

Ngay cả khi quyết định thay bugi mới, chủ xe vẫn nên kiểm tra và quan sát tình trạng của những chiếc bugi cũ. Đây là cách đơn giản giúp phát hiện các vấn đề tiềm ẩn mà đôi khi người lái chưa nhận thấy trong quá trình sử dụng xe.

Bugi có đầu sứ cách điện màu nâu nhạt, xám hoặc nâu xám, ít cặn bám và phần ren tương đối sạch thường là dấu hiệu cho thấy động cơ đang hoạt động bình thường.

Ngược lại, những biểu hiện bất thường trên bugi có thể phản ánh các vấn đề khác nhau của động cơ.

Màu sắc và cặn bám trên bugi ô tô có thể cảnh báo lỗi động cơ

Cụ thể, lớp muội than khô, màu đen bám trên bugi có thể xuất phát từ tình trạng hỗn hợp nhiên liệu và không khí quá đậm, hệ thống đánh lửa hoạt động yếu hoặc xe đang sử dụng loại bugi có dải nhiệt không phù hợp.

Nếu phát hiện dầu bám trên bugi, nguyên nhân có thể liên quan đến vòng piston hoặc ống dẫn hướng van bị mòn, phớt dầu thân van bị hỏng khiến dầu lọt vào buồng đốt. Ngoài ra, hệ thống thông hơi cácte (PCV) gặp trục trặc cũng có thể khiến dầu xuất hiện tại khu vực bugi.

Trong khi đó, bugi bị ướt nhiên liệu thường là dấu hiệu cho thấy kim phun bị kẹt, rò rỉ hoặc hệ thống đánh lửa gặp sự cố, khiến nhiên liệu không được đốt cháy hoàn toàn.

Những dấu hiệu này cho thấy bugi không chỉ là bộ phận tiêu hao cần thay thế định kỳ mà còn đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ chẩn đoán tình trạng động cơ. Vì vậy, nếu phát hiện cặn bám bất thường, người dùng không nên chỉ vệ sinh hoặc thay bugi mà cần kiểm tra nguyên nhân gốc rễ để tránh lỗi tiếp tục tái diễn.

Bugi có tuổi thọ bao lâu?

Tuổi thọ bugi ô tô phụ thuộc vào vật liệu điện cực, thiết kế và điều kiện vận hành của động cơ.

Theo thông tin từ nhà sản xuất bugi NGK, bugi bạch kim được trang bị phổ biến trên nhiều mẫu ô tô từ những năm 2000 có thể hoạt động hơn 50.000 dặm (khoảng 80.000km). Trong khi đó, các loại bugi iridium thế hệ mới, có độ bền cao, thường đạt tuổi thọ trên 100.000 dặm (khoảng 160.000km).

Như vậy, việc vệ sinh bugi cũ để tiếp tục sử dụng là hoàn toàn có thể, đặc biệt khi điện cực vẫn còn tốt và chưa bị mài mòn đáng kể. Tuy nhiên, đây chỉ nên được xem là giải pháp tạm thời, không thay thế cho việc bảo dưỡng và thay bugi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Quan trọng hơn, khi tháo bugi, chủ xe nên dành thời gian kiểm tra màu sắc, cặn bám và tình trạng điện cực. Những dấu hiệu nhỏ này có thể giúp phát hiện sớm các vấn đề về nhiên liệu, dầu bôi trơn hoặc hệ thống đánh lửa, qua đó hạn chế nguy cơ phát sinh hư hỏng lớn hơn.

Theo Carscoops