Có nên uống dầu ô liu nguyên chất?

Dầu ô liu là nguồn chất béo không bão hòa, thường được khuyến nghị sử dụng thay cho các loại chất béo bão hòa. (Nguồn: Pexels)

Xu hướng uống một ngụm dầu ô liu nguyên chất hiện lan rộng trên mạng xã hội. Nhiều người nổi tiếng như Kourtney Kardashian và Hailey Bieber cũng nói về thói quen này với những lợi ích được cho là tốt cho sức khỏe.

Ngôi sao truyền hình thực tế người Australia Harry Jowsey cũng từng kể trải nghiệm uống dầu ô liu pha nước cốt chanh mỗi sáng. Anh nói sau một tuần thấy có sự thay đổi rõ nhất ở khuôn mặt, với tình trạng sưng phù giảm và làn da đều màu hơn.

Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế không đồng tình với việc xem uống dầu ô liu trực tiếp là phương pháp chăm sóc sức khỏe.

TS. Megan Meyer, chuyên gia tư vấn truyền thông khoa học tại Durham, bang North Carolina (Mỹ) cho rằng, các trào lưu này dễ lan rộng nhờ tính mới lạ. Bên cạnh đó, nhiều người có xu hướng tìm kiếm giải pháp cải thiện sức khỏe nhanh chóng, tiện lợi, thay vì kiên trì thay đổi chế độ ăn uống vốn cần nhiều thời gian mới thấy hiệu quả.

Polyphenol là thành phần thường được nhắc đến khi nói về giá trị dinh dưỡng của dầu ô liu. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), hợp chất có nguồn gốc thực vật này giúp chống lại tình trạng stress oxy hóa và giảm viêm, từ đó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

“Cần lưu ý rằng hàm lượng polyphenol trong dầu ô liu có thể chênh lệch đáng kể. Dầu ô liu nguyên chất ép lạnh (extra virgin) thường chứa nhiều hợp chất này hơn loại dầu có vị nhẹ đã qua tinh luyện”, TS. Meyer nói.

Khi được sử dụng trong chế độ ăn lành mạnh, dầu ô liu có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Nghiên cứu quan sát công bố năm 2022 trên tạp chí Journal of the American College of Cardiology cho thấy, người trưởng thành tiêu thụ hơn nửa thìa canh dầu ô liu mỗi ngày có nguy cơ tử vong do bệnh tim thấp hơn 19%. Meyer cho biết lợi ích của dầu ô liu đối với tim mạch chủ yếu đến từ chất béo không bão hòa đơn và polyphenol.

Theo chuyên gia này, uống trực tiếp một ngụm dầu ô liu nhìn chung an toàn với người khỏe mạnh. Tuy nhiên, người mắc bệnh túi mật, trào ngược dạ dày thực quản mạn tính hoặc có dạ dày nhạy cảm nên tránh áp dụng.

Meyer cũng cảnh báo uống dầu ô liu trực tiếp có thể gây tăng cân. “Uống một hoặc hai ngụm dầu ô liu mỗi ngày có thể bổ sung vài trăm calo vào tổng năng lượng tiêu thụ. Nếu lượng calo nạp vào vượt quá mức cơ thể đốt cháy, cân nặng sẽ tăng theo thời gian”, cô giải thích.

Chuyên gia lưu ý thêm, tiêu thụ quá nhiều chất béo khi bụng đói có thể gây khó chịu đường tiêu hóa, trào ngược axit, đầy hơi hoặc đi ngoài phân lỏng.

TS. Meyer không khuyến khích uống trực tiếp dầu ô liu nhưng ủng hộ việc bổ sung nguyên liệu này vào các món ăn.

“Dầu ô liu rất ngon. Thay vì uống riêng, bạn nên dùng khi chế biến món ăn, làm nước sốt trộn salad hoặc rưới một chút lên súp và các loại xốt”, cô gợi ý.