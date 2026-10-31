Có nên tiếp tục lái xe khi đèn báo động cơ chớp sáng?

Khi đèn báo động cơ trên bảng điều khiển chớp sáng, đây là dấu hiệu cảnh báo sự cố nghiêm trọng với hệ thống nhiên liệu hoặc động cơ. Việc tiếp tục lái xe trong tình trạng này có thể gây tổn hại lớn và tốn kém sửa chữa.

Đèn báo động cơ chớp sáng cảnh báo sự cố nghiêm trọng, cần dừng xe kiểm tra ngay để tránh hư hỏng nặng. Ảnh: SlashGear

Đèn báo động cơ trên xe ô tô thường có hai trạng thái: sáng cố định và chớp sáng. Đèn sáng cố định, thường có màu vàng hoặc cam, thường cảnh báo các lỗi nhỏ hơn như nắp bình xăng chưa đóng chặt hoặc cảm biến gặp trục trặc. Trong khi đó, đèn chớp sáng, đặc biệt nếu có màu cam hoặc đỏ, báo hiệu những vấn đề nghiêm trọng hơn có thể ảnh hưởng đến các bộ phận quan trọng như hệ thống nhiên liệu, động cơ hoặc bộ chuyển đổi xúc tác.

Nếu đèn báo động cơ chớp sáng kèm theo hiện tượng xe vận hành khác thường, phát ra âm thanh lạ hoặc có mùi khét, khói hoặc hơi nước, người lái nên ngay lập tức tìm nơi an toàn để dừng xe và tắt máy. Tiếp tục lái xe trong tình trạng này có thể gây ra những hư hỏng nghiêm trọng và chi phí sửa chữa rất cao.

Đèn báo động cơ được điều khiển bởi hệ thống chẩn đoán trên xe (OBD), có mặt trên các mẫu xe sản xuất từ năm 1996 trở đi dành cho thị trường Mỹ. Hệ thống này theo dõi hiệu suất phát thải và các bộ phận liên quan. Khi phát hiện lỗi, nó sẽ gửi tín hiệu qua cổng OBD dưới bảng điều khiển để hiển thị cảnh báo trên bảng đồng hồ.

Người dùng có thể sử dụng thiết bị quét OBD2 để đọc mã lỗi và xác định nguyên nhân cụ thể. Các thiết bị cơ bản chỉ hiển thị mã lỗi, trong khi các thiết bị cao cấp hơn có thể giải thích chi tiết và đưa ra đề xuất sửa chữa. Nếu không có thiết bị này, các cửa hàng phụ tùng ô tô thường hỗ trợ kiểm tra miễn phí.

Trong thực tế, đèn báo động cơ chớp sáng thường không xuất hiện ngay trước các gara sửa chữa, do đó người lái cần cân nhắc kỹ khi tiếp tục di chuyển. Nếu phải lái xe trong tình trạng này, nên giữ tốc độ chậm, chú ý các chỉ số như áp suất dầu và nhiệt độ động cơ, đồng thời lắng nghe tiếng động của xe. Nếu có dấu hiệu bất thường, cần dừng xe ngay lập tức.

Nguy cơ lớn nhất khi bỏ qua cảnh báo đèn chớp là các hư hỏng nghiêm trọng như động cơ quá nhiệt dẫn đến hỏng gioăng quy lát hoặc piston, thậm chí nứt thân máy. Ngoài ra, tỷ lệ hỗn hợp nhiên liệu và không khí không cân bằng có thể làm hỏng van, buồng đốt hoặc làm bộ chuyển đổi xúc tác quá nhiệt gây cháy.

Việc đơn giản chỉ tắt đèn báo mà không kiểm tra nguyên nhân có thể dẫn đến hậu quả tài chính nặng nề. Để chủ động, người dùng nên trang bị một thiết bị quét OBD2 để kiểm tra nhanh các cảnh báo trên xe, từ đó giảm thiểu chi phí sửa chữa và tăng sự an tâm khi lái xe.