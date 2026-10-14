Có nên tắt hẳn ứng dụng trên smartphone sau khi sử dụng?

Nhiều người có thói quen mở màn hình đa nhiệm rồi vuốt tắt hàng loạt ứng dụng với suy nghĩ sẽ tiết kiệm pin. Tuy nhiên, theo trang hỗ trợ của Apple, người dùng chỉ nên đóng ứng dụng khi nó không phản hồi. Nhiều trang công nghệ cũng cho biết cả Apple và Google đều xác nhận việc đóng ứng dụng không giúp cải thiện thời lượng pin.

Có nên đóng hoàn toàn ứng dụng sau khi sử dụng?

Lý do là các ứng dụng hiện trong danh sách gần đây thực chất không hề mở. Theo giải thích của Apple, chúng chỉ ở chế độ chờ để người dùng dễ chuyển đổi và đa nhiệm. Một số ứng dụng vừa thoát có thể chạy thêm một ít thời gian, nhưng khi vào trạng thái tạm ngưng, chúng không còn hoạt động hay tiêu tốn tài nguyên hệ thống. Cả iOS và Android đều tạm ngưng ứng dụng nhàn rỗi trong bộ nhớ, nên chúng ngừng dùng bộ xử lý và pin cho đến khi được mở lại.

Khi vuốt tắt một ứng dụng, trạng thái đã lưu của nó bị xóa và mã ứng dụng bị loại khỏi RAM. Lần mở sau, thiết bị phải nạp lại từ đầu, tốn thêm chu kỳ xử lý và có thể hao pin nếu làm thường xuyên, nhất là với ứng dụng hay dùng. Một số nguồn nhận xét mức chênh lệch này khá nhỏ. Năm 2016, phó chủ tịch cấp cao Hiroshi Lockheimer của Google cũng cho rằng việc đóng ứng dụng Android chỉ có thể làm hiệu năng kém đi đôi chút.

Trường hợp nên đóng ứng dụng là khi nó bị treo hoặc không phản hồi. Khi đó, Apple hướng dẫn đóng ứng dụng rồi mở lại. Một nguồn khác cho rằng chỉ nên cân nhắc đóng toàn bộ ứng dụng nếu điện thoại bất ngờ nóng lên mà không rõ nguyên nhân.

Vuốt đóng ứng dụng trên iPhone.

Để tiết kiệm pin, có thể bật chế độ tiết kiệm pin (Low Power Mode trên iOS, Doze trên Android), tắt làm mới ứng dụng trong nền, tắt chia sẻ vị trí khi không cần và giảm độ sáng màn hình. Người dùng cũng có thể tắt Wi-Fi, Bluetooth và GPS khi không dùng. Mục Pin trong phần cài đặt cũng cho biết ứng dụng nào đang tiêu hao nhiều nhất, và hệ thống sẽ tự đóng những ứng dụng nhàn rỗi lâu hoặc dùng quá nhiều điện năng và bộ nhớ.