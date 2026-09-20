Có nên tái sử dụng túi giữ nhiệt đựng thức ăn?

Những chiếc túi giữ nhiệt bằng giấy nhôm thường đi kèm các đơn hàng đồ ăn, thực phẩm đông lạnh có ưu điểm nhẹ, kín và giữ nhiệt tương đối tốt. Vì khá dày dặn, nhiều người không nỡ vứt đi mà rửa sạch rồi tận dụng để đựng rau củ, đi chợ, bảo quản đồ trong tủ lạnh hoặc làm túi đựng vật dụng.

Tuy nhiên, thói quen này cần được cân nhắc, đặc biệt khi chiếc túi được sử dụng lại để đựng thực phẩm.

Rủi ro không nhất thiết nằm ở lớp giấy nhôm

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây, một số người lo ngại về nguy cơ formaldehyde từ túi giữ nhiệt. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng bản thân lớp giấy nhôm hay xốp ngọc trai trong loại túi này đều chứa chất độc.

Túi giữ nhiệt giao đồ ăn thường được cấu tạo từ nhiều lớp vật liệu, trong đó có màng nhôm và lớp xốp cách nhiệt. Vấn đề được đề cập chủ yếu liên quan đến chất kết dính giữa các lớp vật liệu.

Ở những sản phẩm giá rẻ, chất lượng không đồng đều, loại keo sử dụng trong quá trình sản xuất có thể là yếu tố cần lưu ý. Một số loại keo công nghiệp có thể chứa hoặc phát sinh các hợp chất dễ bay hơi. Các vị trí như đường nối, mép túi và khu vực ghép giữa các lớp vật liệu cũng có thể là nơi phát sinh mùi hóa chất rõ hơn.

Đáng chú ý, túi giao đồ ăn không đồng nghĩa với việc sản phẩm được thiết kế để sử dụng lâu dài như một loại bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Nhiều người có thói quen tái sử dụng túi giữ nhiệt giao đồ ăn

Cần đặc biệt lưu ý khi đựng đồ ăn nóng trong túi kín

Một sai lầm phổ biến là cho hộp thức ăn nóng vào túi giữ nhiệt rồi để kín trong thời gian dài.

Loại túi này vốn được sử dụng để hỗ trợ duy trì nhiệt độ trong quá trình vận chuyển. Khi thực phẩm nóng được đặt vào không gian kín, nhiệt và hơi ẩm bị giữ lại bên trong. Với những sản phẩm có vật liệu hoặc chất kết dính chất lượng không đảm bảo, môi trường nhiệt độ cao có thể làm tăng khả năng phát tán các hợp chất dễ bay hơi.

Không chỉ vấn đề hóa học, môi trường kín và ẩm còn khiến việc vệ sinh túi trở nên khó khăn hơn. Nếu túi đã qua nhiều lần vận chuyển, bề mặt có thể tiếp xúc với bụi bẩn và vi sinh vật trong quá trình đóng gói, lưu kho, giao nhận.

Vì vậy, không nên xem túi giữ nhiệt giao đồ ăn dùng một lần như một hộp đựng thực phẩm có thể sử dụng lâu dài.

Cho vào tủ lạnh cũng không an toàn

Một số người tận dụng túi giữ nhiệt để đựng rau củ, trái cây rồi cho vào tủ lạnh với suy nghĩ nhiệt độ thấp sẽ giúp hạn chế nguy cơ.

Tuy nhiên, nhiệt độ thấp không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn các vấn đề liên quan đến vật liệu của túi. Quan trọng hơn, túi đã qua sử dụng có thể mang theo bụi bẩn, vi sinh vật hoặc tồn dư từ quá trình vận chuyển.

Do đó, với thực phẩm, đặc biệt là những món ăn nóng, rau củ, trái cây hoặc nước uống, nên sử dụng các loại hộp, túi và vật dụng được thiết kế phù hợp cho mục đích tiếp xúc với thực phẩm.

Nếu tiếc, có thể tận dụng vào việc khác

Không phải chiếc túi nào cũng nhất thiết phải vứt bỏ ngay. Nếu túi còn nguyên vẹn, sạch, không có mùi hóa chất bất thường và muốn tận dụng, có thể dùng trong thời gian ngắn cho những vật dụng không tiếp xúc với thực phẩm.

Chẳng hạn, túi có thể được dùng để đựng một số đồ dùng khô hoặc vật dụng cần hạn chế tiếp xúc với nhiệt trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, không nên tích trữ quá nhiều túi hoặc để chúng lâu ngày trong phòng ngủ, tủ kín và những nơi thiếu thông thoáng.

Đặc biệt, nếu túi xuất hiện mùi hóa chất nồng, biến dạng, bong lớp hoặc có dấu hiệu xuống cấp, lựa chọn an toàn hơn là ngừng sử dụng.

Tận dụng đồ dùng để tiết kiệm là thói quen tốt, nhưng tiết kiệm chỉ thực sự có ý nghĩa khi vật dụng được sử dụng đúng mục đích. Với túi giữ nhiệt giao đồ ăn, thay vì biến chúng thành vật chứa thực phẩm lâu dài, người dùng nên ưu tiên những sản phẩm được thiết kế và công bố phù hợp cho việc tiếp xúc với thực phẩm.