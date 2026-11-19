Sơn nhà vào mùa mưa khiến nhiều gia chủ lo ngại về chất lượng và độ bền của lớp sơn. Tuy nhiên, nếu lựa chọn thời điểm phù hợp, kiểm soát tốt độ ẩm và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, việc thi công vẫn có thể đạt hiệu quả.

Có nên sơn nhà vào mùa mưa?

Theo các chuyên gia trong ngành, mùa mưa không phải thời điểm lý tưởng để sơn nhà, đặc biệt khi trời mưa kéo dài, độ ẩm không khí cao hoặc tường thường xuyên bị thấm nước.

Thông thường, sơn nước cần một khoảng thời gian nhất định để khô và hình thành màng sơn ổn định. Khi độ ẩm quá cao, nước trong sơn bay hơi chậm, khiến thời gian khô kéo dài. Nếu gặp mưa khi lớp sơn chưa khô, nước có thể làm loang màu, rửa trôi một phần sơn hoặc khiến bề mặt xuất hiện vết ố.

Sơn nhà vào mùa mưa tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng và độ bền của lớp sơn. (Ảnh minh họa: AI)

Ngoài ra, sơn trên nền tường còn ẩm có thể làm giảm khả năng bám dính, dẫn đến hiện tượng phồng rộp, bong tróc hoặc xuất hiện nấm mốc sau một thời gian sử dụng.

Vì vậy, nếu không quá cấp thiết, nên ưu tiên sơn nhà vào những ngày thời tiết khô ráo, ít mưa để đảm bảo chất lượng và độ bền của lớp hoàn thiện. Trường hợp bắt buộc không thể trì hoãn, cần chọn các phương án đảm bảo chất lượng công trình.

Biện pháp sơn nhà mùa mưa để đảm bảo chất lượng

Nếu bắt buộc phải sơn tường vào mùa mưa, gia chủ có thể áp dụng một số biện pháp kỹ thuật phù hợp để đảm bảo chất lượng sơn dưới đây:

Kiểm tra độ ẩm của tường trước khi sơn

Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu khi sơn tường. Tường cần khô, sạch, không còn bụi bẩn, dầu mỡ hoặc rêu mốc. Theo khuyến nghị kỹ thuật, độ ẩm đạt yêu cầu của tường là dưới 18%.

Đối với tường mới trát, trong điều kiện bình thường, nên chờ khoảng 21-28 ngày để vữa khô trước khi sơn. Thời gian thực tế có thể kéo dài hơn nếu trời mưa liên tục hoặc độ ẩm cao.

Chọn sơn chống thấm

Sử dụng sơn chống thấm là yếu tố cần thiết giúp bảo vệ bề mặt tường, hạn chế tình trạng nước ngấm khiến tường bị nứt nẻ và bong tróc lớp sơn.

Thi công vào thời điểm khô ráo trong ngày

Dù mùa mưa kéo dài song vẫn có những thời điểm trong ngày không mưa và độ ẩm giảm bớt. Buổi sáng muộn hoặc đầu buổi chiều khi độ ẩm giảm và nhiệt độ tăng lên là thời gian thi công phù hợp.

Che chắn khu vực thi công

Để hạn chế nước mưa tiếp xúc với bề mặt tường khi thi công, nên sử dụng bạt che hoặc tấm chắn chuyên dụng nhằm bảo vệ khu vực sơn, tránh tình trạng tường bị ướt ảnh hưởng đến chất lượng lớp sơn.

Kiểm soát lớp sơn mỏng

Để rút ngắn thời gian khô, nên áp dụng kỹ thuật sơn tường theo lớp mỏng.