Gia đình tôi đang sử dụng xe máy điện và thường sạc pin tại nhà vào buổi tối. Do vị trí để xe cách ổ cắm điện trong nhà một khoảng khá xa, tôi đang tính sử dụng dây nối dài để cấp điện cho bộ sạc, thay vì phải thay đổi vị trí đỗ xe hoặc lắp thêm ổ cắm riêng.

Tuy nhiên, tôi còn băn khoăn về mức độ an toàn của cách làm này. Trên thực tế, không ít gia đình sống tại nhà ống, nhà có diện tích hạn chế hoặc ở chung cư gặp tình huống tương tự. Việc kéo dây điện từ trong nhà ra khu vực để xe có vẻ thuận tiện, nhưng nếu sử dụng thường xuyên, đặc biệt khi sạc qua đêm, liệu có tiềm ẩn nguy cơ quá tải, chập điện hoặc cháy nổ?

Có nên sạc xe máy điện tại ổ cắm điện trong nhà qua dây nối dài? Ảnh minh họa: Thế Bằng

Tôi cũng muốn biết liệu dây nối dài thông thường có đáp ứng được yêu cầu khi sử dụng với bộ sạc xe máy điện hay không. Nếu bắt buộc phải dùng, người dùng cần lựa chọn dây có tiết diện, công suất chịu tải và chất lượng ổ cắm như thế nào? Có nên sử dụng ổ chia điện, dây cuộn hoặc cắm chung với các thiết bị điện khác trong nhà?

Một vấn đề nữa là nhiều người có thói quen cắm sạc rồi để xe qua đêm, trong khi không phải lúc nào cũng có người theo dõi. Nếu xảy ra sự cố tại dây nối hoặc điểm tiếp xúc điện, hậu quả có thể ảnh hưởng đến cả gia đình.

Xin cảm ơn mọi người!

Bạn đọc Phan Thịnh (Quảng Ninh)

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