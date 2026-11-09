Có nên sạc đầy ắc quy xe điện 100% mỗi ngày hay chỉ trước chuyến đi dài?

Nhiều người có thói quen giữ pin xe điện ở mức 100% để yên tâm khi sử dụng, nhưng thực tế việc này có thể làm giảm tuổi thọ pin. Chỉ nên sạc đầy khi chuẩn bị cho những chuyến đi dài, còn lại nên duy trì mức sạc từ 20% đến 80% để bảo vệ pin hiệu quả.

Việc sạc pin xe điện đầy 100% mỗi ngày có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ, nên ưu tiên sạc vừa phải khi dùng thường xuyên. Ảnh: SlashGear

Sử dụng các thiết bị điện tử, cảm giác an tâm khi thấy pin đầy 100% là điều dễ hiểu. Tương tự với xe điện, người dùng thường lo lắng khi mức pin giảm xuống thấp, buộc phải tìm trạm sạc hoặc quay về nhà sạc lại. Do đó, nhiều người có thói quen cắm sạc xe điện hàng ngày để duy trì mức pin 100%. Tuy nhiên, đây không phải là thói quen tốt cho sức khỏe của ắc quy.

Trong trường hợp đi đường dài, việc sạc đầy ắc quy trước chuyến đi là cần thiết để đảm bảo quãng đường di chuyển đủ dài. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng cần thiết phải sạc đầy 100%.

Khi lên kế hoạch, người dùng nên cân nhắc phạm vi hoạt động của xe và khoảng cách đến trạm sạc thuận tiện. Nếu quãng đường cần đi chưa đến 80% phạm vi tối đa, nên tránh sạc đầy để bảo vệ pin. Ngược lại, nếu trạm sạc tiếp theo cách xa hoặc việc dừng sạc sẽ làm chậm chuyến đi, việc sạc đầy là hợp lý để có thêm dự phòng trong điều kiện lái xe không thuận lợi.

Phần lớn xe điện hiện nay sử dụng ắc quy lithium-ion, có ưu điểm tiết kiệm năng lượng và hoạt động tốt trong điều kiện nhiệt độ cao. Tuy nhiên, dung lượng pin không cố định mà giảm dần theo thời gian sử dụng. Do đó, việc bảo dưỡng pin đúng cách giúp hạn chế tốc độ suy giảm dung lượng, kéo dài tuổi thọ ắc quy.

Chuyên gia khuyến cáo không nên sạc ắc quy xe điện lên 100% thường xuyên mà nên tuân thủ quy tắc sạc tối đa khoảng 80%. Khi pin được sạc vượt quá 80%, điện áp ắc quy tăng lên mức cao nhất, gây áp lực lớn cho pin và làm giảm tuổi thọ. Nếu duy trì thói quen sạc đầy hàng ngày, pin sẽ bị tổn thương tích lũy theo thời gian.

Tương tự, việc để pin cạn dưới 20% cũng không tốt cho ắc quy. Mức sạc lý tưởng cho sử dụng hàng ngày nên nằm trong khoảng 20% đến 80%. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt như đi đường dài mới nên vận hành pin ở mức giới hạn này, tùy theo điều kiện và khả năng sạc trên hành trình.

Trước khi bắt đầu chuyến đi dài, việc sạc đầy ắc quy là hợp lý nhưng nên hạn chế sạc đầy 100% nhiều lần trong suốt chuyến đi. Điều này không chỉ giúp bảo vệ pin mà còn liên quan đến thời gian sạc thực tế.

Khi sử dụng trạm sạc nhanh DC cấp độ 3 trên đường, thời gian sạc từ 10% đến 80% thường mất khoảng 30 phút tùy xe. Tuy nhiên, sạc từ 80% đến 100% sẽ chậm hơn nhiều, có thể mất thời gian tương đương với phần sạc trước đó. Do đó, nếu không cần thiết phải sạc đầy 100%, người dùng nên dừng sạc ở mức 80% để tiết kiệm thời gian và giảm áp lực cho ắc quy.