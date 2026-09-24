Có nên rửa trứng trước khi cất vào tủ lạnh?

Rửa trứng rồi cất vào tủ lạnh bảo quản có thể vô tình làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Ảnh: Shutterstock.

Nhiều người có thói quen rửa trứng ngay sau khi mua về vì cho rằng làm như vậy sẽ loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn trên vỏ. Tuy nhiên, với trứng chưa sử dụng, việc rửa trước khi bảo quản không phải lúc nào cũng cần thiết và có thể ảnh hưởng đến lớp màng bảo vệ tự nhiên bên ngoài vỏ.

Trứng có thể mang vi khuẩn trên bề mặt vỏ, trong đó có Salmonella. Vì vậy, bảo quản đúng cách và xử lý trứng hợp vệ sinh đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Vì sao không nên rửa trứng rồi mới cất?

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), người tiêu dùng không nên rửa trứng mua từ cửa hàng trước khi cho vào tủ lạnh. Trứng thương mại đã được xử lý làm sạch trong quá trình đóng gói, vì vậy không cần rửa thêm tại nhà. Việc tiếp tục rửa có thể làm tăng nguy cơ nhiễm chéo và trong một số điều kiện, nước có thể đi qua các lỗ nhỏ trên vỏ.

Theo HK01, vỏ trứng có nhiều lỗ nhỏ li ti, giúp trao đổi khí. Bên ngoài vỏ còn có một lớp màng tự nhiên gọi là cuticle, tạo thành hàng rào giúp hạn chế vi sinh vật xâm nhập vào bên trong.

Lớp màng này có thể bị ảnh hưởng trong quá trình rửa. Một số nghiên cứu cho thấy việc rửa có thể làm giảm độ bao phủ của lớp cuticle, từ đó ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ tự nhiên của vỏ trứng.

Đặc biệt, không nên rửa trứng rồi để lại trong hộp và bảo quản nhiều ngày. Nếu cần làm sạch một quả trứng trước khi chế biến, cách hợp lý hơn là xử lý ngay trước khi sử dụng thay vì rửa toàn bộ số trứng rồi cất lại.

Vậy trứng bị bẩn vỏ phải làm sao?

Đây là trường hợp khiến nhiều người phân vân nhất. Nếu trứng còn nguyên vỏ nhưng dính một ít bụi bẩn, đất hoặc chất bẩn bên ngoài, không nhất thiết phải rửa ngay rồi mới bảo quản.

Có thể lau nhẹ phần bẩn bằng khăn giấy hoặc khăn sạch, khô, sau đó bảo quản trứng theo hướng dẫn. Không nên ngâm hoặc rửa nhiều quả trứng cùng lúc rồi cất lại khi chưa có nhu cầu sử dụng.

Nếu cần rửa trứng, tốt hơn nên thực hiện ngay trước khi chế biến và sử dụng càng sớm càng tốt. Sau khi xử lý trứng sống, cần rửa tay và vệ sinh các dụng cụ, bề mặt tiếp xúc để tránh vi khuẩn lây sang thực phẩm khác.

Với những quả trứng bị bẩn rất nhiều, vỏ nứt, rò rỉ hoặc có dấu hiệu bất thường, nên thận trọng và cân nhắc loại bỏ thay vì cố làm sạch để sử dụng.

Bảo quản trứng đúng cách

Với trứng cần bảo quản lạnh, nên giữ trứng ở nhiệt độ ổn định và tránh thường xuyên lấy ra khỏi tủ lạnh rồi để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài. Sự thay đổi nhiệt độ có thể khiến hơi ẩm ngưng tụ trên vỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn di chuyển.

Nên giữ trứng trong hộp đựng ban đầu và đặt ở khu vực phù hợp trong tủ lạnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Trứng cũng nên được tách khỏi những thực phẩm ăn ngay để hạn chế nguy cơ nhiễm chéo.

Cách an toàn nhất là nấu trứng cho đến khi lòng trắng và lòng đỏ chín. Các món ăn có sử dụng trứng cũng cần được nấu chín kỹ.

Trẻ nhỏ, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch suy yếu cần đặc biệt thận trọng với trứng sống hoặc chưa chín kỹ vì có nguy cơ gặp biến chứng nghiêm trọng hơn khi mắc bệnh do thực phẩm.