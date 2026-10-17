Có nên dùng nước rửa chén để vệ sinh xe bằng máy xịt áp lực?

Nước rửa chén thường được dùng trong gia đình nhưng nhiều người cũng áp dụng để rửa xe bằng máy xịt áp lực. Tuy nhiên, việc này có thể ảnh hưởng đến lớp sơn và các chi tiết nhựa trên xe nếu không sử dụng đúng cách hoặc chọn loại nước rửa phù hợp.

Rửa xe bằng máy xịt áp lực kết hợp nước rửa chén cần lưu ý để tránh làm hỏng lớp sơn và chi tiết nhựa. Ảnh: AI

Nước rửa chén có tính tẩy rửa mạnh nhằm loại bỏ dầu mỡ trên bát đĩa, nhưng khi dùng để rửa xe bằng máy xịt áp lực, nó có thể làm mất đi lớp bảo vệ sơn và gây hại cho các chi tiết nhựa, cao su trên xe.

Các chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng dung dịch chuyên dụng dành riêng cho xe hơi để đảm bảo an toàn cho bề mặt sơn và các bộ phận khác. Những sản phẩm này được thiết kế để làm sạch hiệu quả mà không làm hư hại lớp phủ bảo vệ.

Máy xịt áp lực giúp loại bỏ bụi bẩn nhanh chóng nhưng nếu áp lực quá mạnh kết hợp với hóa chất không phù hợp, có thể gây trầy xước hoặc bong tróc sơn xe. Do đó, cần điều chỉnh áp lực phù hợp và chọn dung dịch rửa an toàn.

Ngoài ra, việc rửa xe bằng nước rửa chén có thể để lại vệt loang hoặc làm mất độ bóng của sơn, khiến xe nhanh xuống cấp về mặt thẩm mỹ. Điều này đặc biệt quan trọng với những xe có lớp sơn cao cấp hoặc mới mua.

Người dùng cũng nên lưu ý không để nước rửa chén tiếp xúc lâu với các chi tiết nhựa hoặc cao su vì có thể làm chúng bị khô cứng, nứt nẻ theo thời gian. Việc bảo dưỡng và chăm sóc xe đúng cách sẽ giúp duy trì giá trị và vẻ đẹp của xe lâu dài.