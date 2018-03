Có nên dùng lại thuốc kháng sinh đã kê khi bị tiêu chảy?

Trước đây tôi đã bị tiêu chảy 2 lần do bị nhiễm khuẩn và đi khám thì được bác sĩ kê đơn thuốc, trong đó có kháng sinh. Lần này tôi lại bị tiêu chảy và rất ngại đi khám bệnh. Tôi có nên dùng lại kháng sinh trước đây đã được kê đơn?

Trần Thị Hường (Yên Bái)

Trước hết, theo thư bạn kể thì chúng tôi không thể biết được nguyên nhân gây tiêu chảy của bạn lần này là gì, do đó không có lời khuyên cho bạn về việc có nên dùng thuốc kháng sinh hay không? Kháng sinh trị tiêu chảy chỉ hiệu quả với tiêu chảy do nhiễm khuẩn, trực khuẩn, nhiễm ký sinh trùng… Còn kháng sinh không có tác dụng với tiêu chảy do virut.

Nếu trường hợp của bạn lại do nhiễm khuẩn thì mới cần dùng kháng sinh. Các kháng sinh có thể dùng như: tetraxyclin, ciprofloxacin, norfloxacin, metronidazol… Tuy nhiên, tùy theo vi khuẩn hay ký sinh trùng gây bệnh, bác sĩ sẽ cho kháng sinh và liều lượng thích hợp.

Vì thế, việc đầu tiên của bạn khi bị tiêu chảy là cần bù dịch bằng oresol, sau đó nếu tình trạng tiêu chảy không bớt thì bạn cần phải đi khám bệnh để biết nguyên nhân gây bệnh. Không nên dùng lại đơn thuốc kháng sinh cũ, dùng không đúng thuốc, bệnh sẽ nặng hơn.

DS. Dương Tuyết