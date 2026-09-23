Có nên dùng gạch lỗ khi xây nhà?

Gạch lỗ là vật liệu xây dựng phổ biến trong các công trình dân dụng nhờ trọng lượng nhẹ, khả năng cách nhiệt tương đối tốt và chi phí hợp lý. Tuy nhiên, loại gạch này cũng có những hạn chế nhất định. Vậy, có nên chọn gạch lỗ để xây nhà?

Gạch lỗ là gì?

Gạch lỗ là loại gạch có các khoảng rỗng bên trong viên gạch. Những lỗ này có thể chạy dọc, ngang hoặc theo chiều dày, tùy vào thiết kế và công nghệ sản xuất.

Trên thị trường, gạch lỗ có nhiều loại như gạch 2 lỗ, 4 lỗ, 6 lỗ hoặc nhiều lỗ. Kích thước, số lượng lỗ, độ rỗng và cường độ chịu nén của từng sản phẩm có thể khác nhau.

Các loại gạch lỗ. (Ảnh: Viettel Construction)

Dựa vào chất liệu sản xuất, gạch lỗ được phân thành gạch lỗ nung (sản xuất từ đất sét, nung ở nhiệt độ cao) và gạch lỗ không nung (sản xuất từ xi măng, cát và chất phụ gia khác).

Ưu điểm của gạch lỗ

Trọng lượng nhẹ

So với gạch đặc có cùng kích thước, gạch lỗ có trọng lượng nhẹ hơn. Nhờ đó, tổng tải trọng của tường lên hệ thống dầm, sàn và móng có thể được giảm bớt.Trọng lượng nhẹ cũng giúp quá trình vận chuyển gạch đơn giản hơn.

Cách nhiệt tốt

Các khoảng rỗng bên trong viên gạch có thể làm giảm khả năng truyền nhiệt qua tường so với một số loại gạch đặc có cùng điều kiện sử dụng. Nhờ đó, gạch lỗ có thể góp phần hạn chế sự hấp thụ nhiệt từ bên ngoài.

Gạch lỗ có trọng lượng nhẹ, cách nhiệt tốt. (Ảnh: Hố Ga Thông Minh)

Giá thành hợp lý

Gạch lỗ có giá bán rẻ hơn so với gạch đặc bởi giảm nguồn vật liệu đầu vào.

Nhược điểm của gạch lỗ

Chịu lực kém

Kết cấu rỗng làm giảm khả năng chịu lực của gạch lỗ khi bị khoan đục hoặc chịu tác động mạnh từ môi trường bên ngoài.

Do đó, không nên tự ý dùng gạch lỗ cho tường chịu lực, móng, trụ hoặc các vị trí quan trọng khi chưa có chỉ dẫn của người có chuyên môn.

Chống thấm kém

Gạch lỗ có khả năng chống thấm kém hơn gạch đặc do cấu trúc có các khoang rỗng bên trong và độ hút nước tương đối lớn, khiến nước dễ len lỏi qua các mạch vữa và lỗ rỗng khi tường tiếp xúc lâu với mưa ẩm.

Khó thi công hơn

Xuất phát từ tính chịu lực kém, yêu cầu xử lý trong quá trình xây gạch lỗ đòi hỏi sự cẩn thận.

Có nên dùng gạch lỗ khi xây nhà?

Để đảm bảo chất lượng công trình, các nhà thầu thường dựa vị trí cần xây khi lựa chọn gạch lỗ hoặc gạch đặc. Gạch lỗ có thể là lựa chọn phù hợp cho nhiều hạng mục xây dựng nhà ở, đặc biệt là tường ngăn, tường bao che trong công trình có hệ khung chịu lực. Trái lại, ở những vị trí như tường chính, móng nhà cần chống thấm và chịu tải trọng lớn nên chọn gạch đặc.

Bên cạnh đó, gạch lỗ cũng không phù hợp với những công trình có địa chất không ổn, vùng mưa nhiều, khí hậu ẩm.

Theo các chuyên gia, không nên chọn gạch lỗ chỉ dựa trên giá thành. Trước khi mua, cần xác định rõ vị trí sử dụng, chiều dày tường, yêu cầu chịu lực, khả năng chống thấm và điều kiện khí hậu tại khu vực xây dựng.