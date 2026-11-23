Theo tờ Carscoops, việc lựa chọn để động cơ xe nguội bớt hay giữ nguyên nhiệt độ đều có những ưu, khuyết điểm riêng Theo các chuyên gia trong ngành dầu bôi trơn, thay dầu khi động cơ còn ấm giúp quá trình xả dầu hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế những rủi ro khi tiếp xúc với dầu nóng.

Trao đổi với Diesel Army, ông Kyle Fischer, Giám đốc thương hiệu của Hot Shot's Secret, cho biết bộ phận nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp khuyến nghị nên xả dầu khi động cơ còn ấm.

Nguyên nhân đầu tiên liên quan đến độ nhớt và khả năng lưu thông của dầu. Khi nhiệt độ tăng, dầu động cơ thường có độ nhớt thấp hơn, nhờ đó dễ dàng chảy qua những đường dẫn và thoát ra ngoài khi mở ốc xả. Điều này giúp rút ngắn thời gian xả dầu cũ so với lúc động cơ đã nguội hoàn toàn.

Bên cạnh đó, dầu còn ấm sau quá trình vận hành cũng có thể mang theo các hạt cặn và tạp chất đang phân tán bên trong. Theo ông Fischer, nếu động cơ để nguội quá lâu, một phần cặn bẩn có thể lắng xuống đáy cácte hoặc bám tại những vị trí bên trong động cơ.

Khi xả dầu trong tình trạng này, lượng cặn đó có thể không được đưa ra ngoài hoàn toàn. Sau khi bổ sung dầu mới, những tạp chất còn sót lại có nguy cơ tiếp tục lẫn vào dầu bôi trơn. Quan điểm trên cũng được ông Sina Ataei, đại diện Liqui Moly, đồng tình.

Theo chuyên gia này, dầu động cơ và dầu hộp số nên được thay khi còn ấm để tăng hiệu quả thoát dầu và hỗ trợ loại bỏ các tạp chất.

Dù vậy, việc xả dầu khi còn ấm không đồng nghĩa toàn bộ cặn bẩn bên trong động cơ đều được loại bỏ. Hiệu quả bảo dưỡng còn phụ thuộc vào tình trạng động cơ, loại dầu sử dụng và quy trình thay dầu.

Xe cần ở nhiệt độ ổn định, hơi ấm khi thay dầu động cơ. Ảnh: Đan Thanh.

Dầu với nhiệt độ ấm mang lại một số lợi ích, người dùng không nên tiến hành thay dầu ngay khi động cơ vẫn còn quá nóng. Sau khi ôtô vận hành, dầu động cơ cùng các bộ phận kim loại có thể đạt nhiệt độ cao, tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng nếu tiếp xúc trực tiếp. Theo hướng dẫn của Mopar, nếu động cơ đang nguội, người dùng có thể cho máy hoạt động khoảng 2-5 phút để làm ấm dầu trước khi thay.

Ngược lại, nếu xe vừa vận hành và động cơ đang nóng, nên chờ khoảng 20-30 phút để nhiệt độ giảm xuống mức phù hợp. Khoảng thời gian này giúp dầu vẫn đủ ấm để lưu thông, đồng thời giảm nguy cơ bỏng khi tháo ốc xả dầu hoặc thao tác gần động cơ.

Tuy nhiên thời gian chờ thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường. Ngoài ra, người thực hiện cũng cần sử dụng găng tay bảo hộ và tránh tiếp xúc trực tiếp với dầu hoặc các bộ phận động cơ còn nóng.

Điều quan trọng được chuyên gia quốc tế khẳng định là không nên đánh đồng việc dầu nóng dễ chảy hơn với việc thay dầu ngay khi động cơ vừa hoạt động ở nhiệt độ cao sẽ tốt hơn. Với người sử dụng ôtô, cách phù hợp là để động cơ đạt trạng thái ấm vừa phải trước khi tiến hành xả dầu, đồng thời tuân thủ quy trình bảo dưỡng mà nhà sản xuất khuyến nghị.