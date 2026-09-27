Có nên đặt máy giặt trong nhà tắm? 5 rủi ro nhiều gia đình bỏ qua

Tận dụng nhà tắm làm nơi đặt máy giặt giúp tiết kiệm diện tích nhưng cũng khiến thiết bị phải hoạt động trong môi trường nhiều hơi ẩm và nước. Một số rủi ro về điện, độ bền và an toàn có thể xuất hiện nếu bố trí không đúng cách.

Diện tích nhà ở ngày càng được tối ưu, đặc biệt tại các căn hộ chung cư và nhà phố nhỏ, khiến nhiều gia đình tận dụng nhà tắm làm nơi đặt máy giặt. Trước khi lựa chọn vị trí này, gia chủ nên cân nhắc kỹ điều kiện thực tế.

Ảnh minh hoạ/Nguồn: AI

Đặt máy giặt trong nhà tắm có tiện lợi?

Nhà tắm thường có sẵn đường cấp nước và thoát nước nên về mặt bố trí, đây là vị trí khá thuận tiện cho máy giặt. Với những căn hộ có diện tích hạn chế, việc đưa máy giặt vào khu vực này còn giúp giải phóng không gian ban công, phòng bếp hoặc khu giặt riêng.

Sau khi giặt, người dùng cũng dễ dàng xử lý quần áo ngay trong phòng tắm. Đặc biệt với căn hộ không có ban công rộng hoặc thường xuyên phơi đồ trong nhà vào mùa mưa, cách bố trí này có thể giải quyết đáng kể bài toán diện tích.

Tuy nhiên, sự tiện lợi không đồng nghĩa đây là vị trí lý tưởng cho mọi loại máy giặt. Nhà tắm là khu vực thường xuyên có nước và hơi ẩm, trong khi máy giặt sử dụng nguồn điện công suất tương đối lớn. Nếu thiết bị được đặt quá gần vòi sen, bồn tắm hoặc khu vực thường xuyên bị nước bắn, nguy cơ mất an toàn sẽ tăng lên.

Độ ẩm cao có thể ảnh hưởng đến máy giặt

Một trong những rủi ro dễ bị bỏ qua khi đặt máy giặt trong nhà tắm là độ ẩm. Sau mỗi lần tắm, hơi nước có thể tích tụ trên tường, sàn và các bề mặt trong phòng. Nếu nhà tắm thiếu thông gió, tình trạng ẩm kéo dài có thể ảnh hưởng đến các bộ phận bên ngoài cũng như những chi tiết điện, điện tử của máy.

Độ ẩm không nhất thiết khiến máy hỏng ngay lập tức, nhưng việc thiết bị thường xuyên hoạt động trong môi trường ẩm có thể làm tăng nguy cơ oxy hóa một số linh kiện, ảnh hưởng đến kết nối điện hoặc khiến máy xuống cấp nhanh hơn.

Đặc biệt, máy giặt cửa trước có nhiều gioăng cao su và khu vực kín dễ giữ nước. Nếu sau khi giặt không được lau hoặc thông thoáng đúng cách, môi trường ẩm có thể tạo điều kiện cho nấm mốc và mùi khó chịu phát triển.

Nước bắn vào máy mới là rủi ro đáng chú ý

Không ít gia đình đặt máy giặt ngay cạnh khu vực tắm vì muốn tận dụng từng mét vuông. Tuy nhiên, nước bắn trực tiếp lên bảng điều khiển, ổ cắm hoặc các khe của thiết bị có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng hơn độ ẩm thông thường.

Máy giặt là thiết bị điện nên cần được bố trí ở vị trí hạn chế tối đa khả năng tiếp xúc trực tiếp với nước. Việc đặt máy sát vòi sen hoặc nơi thường xuyên bị nước bắn không nên được xem là giải pháp tiết kiệm diện tích đơn thuần.

Nếu bắt buộc phải đặt máy giặt trong nhà tắm, gia chủ nên tạo khoảng cách rõ ràng giữa thiết bị với khu vực tắm, đồng thời bố trí vách kính hoặc giải pháp ngăn nước phù hợp. Sàn quanh máy cũng cần có khả năng thoát nước tốt để tránh tình trạng nước đọng dưới chân thiết bị.

Nền đặt máy phải bằng phẳng và chắc chắn

Một vấn đề khác thường bị xem nhẹ là nền nhà. Máy giặt khi vắt tạo ra rung động, đặc biệt với những chương trình có tốc độ quay cao. Nếu đặt trên nền không bằng phẳng, thiết bị có thể rung mạnh, phát ra tiếng ồn hoặc dịch chuyển trong quá trình vận hành.

Nhà tắm thường có độ dốc nhất định để nước thoát về phễu sàn. Vì vậy, nếu đặt máy trực tiếp trên nền dốc, khả năng cân bằng của thiết bị có thể bị ảnh hưởng. Gia chủ cần kiểm tra vị trí đặt máy và sử dụng chân máy, đế chuyên dụng hoặc phương án cân chỉnh phù hợp nếu cần thiết.

Không nên tự ý kê máy bằng những vật liệu tạm bợ, đặc biệt là các vật dễ trượt khi gặp nước. Một chiếc máy giặt nặng hàng chục kilôgam có thể gây nguy hiểm nếu mất cân bằng trong lúc vắt.

Hệ thống điện cần được đặc biệt chú ý

Đây là yếu tố quan trọng nhất khi cân nhắc đặt máy giặt trong nhà tắm. Nguồn điện cho thiết bị cần được bố trí phù hợp, hạn chế nguy cơ tiếp xúc với nước và phải có giải pháp bảo vệ điện phù hợp với môi trường ẩm.

Ổ cắm không nên đặt ở vị trí thấp hoặc ngay cạnh nguồn nước. Dây điện cũng cần được bố trí gọn gàng, tránh nằm trên nền thường xuyên ướt. Gia chủ không nên sử dụng ổ cắm nối dài hoặc các thiết bị điện tạm bợ nếu không cần thiết.

Với những căn nhà đang xây mới hoặc cải tạo, tốt nhất nên trao đổi với thợ điện có chuyên môn để thiết kế hệ thống điện phù hợp với khu vực đặt máy giặt. Việc đầu tư cho an toàn điện ngay từ đầu thường hiệu quả hơn xử lý sự cố về sau.

Nếu đặt trong nhà tắm, nên bố trí thế nào?

Trong trường hợp diện tích nhà ở không cho phép lựa chọn vị trí khác, máy giặt vẫn có thể được bố trí trong khu vực nhà tắm nếu điều kiện lắp đặt bảo đảm an toàn. Nguyên tắc quan trọng là tách máy khỏi vùng thường xuyên tiếp xúc với nước.

Gia chủ có thể bố trí máy ở khu vực khô, gần cửa hoặc phía ngoài vùng tắm, đồng thời sử dụng vách ngăn để hạn chế nước bắn. Không gian cũng cần có hệ thống thông gió tốt nhằm giảm hơi ẩm tích tụ.

Sau mỗi lần tắm, nên mở cửa hoặc bật quạt thông gió để phòng nhanh khô. Khi máy không hoạt động, có thể mở hé cửa lồng giặt đối với máy cửa trước để hạn chế mùi ẩm và giúp bên trong thông thoáng.

Khi nào nên chọn vị trí khác cho máy giặt?

Nếu nhà tắm quá nhỏ, thường xuyên ướt hoặc không có khả năng tách khu vực tắm và khu vực đặt thiết bị, gia chủ nên cân nhắc một vị trí khác. Ban công có mái che, khu vực giặt riêng hoặc một góc thông thoáng trong nhà có thể phù hợp hơn nếu được thiết kế đường cấp và thoát nước đúng cách.

Đối với căn hộ chung cư, việc lựa chọn vị trí còn cần tính đến quy định của tòa nhà và thiết kế kỹ thuật ban đầu. Không nên tự ý thay đổi đường thoát nước hoặc khoan, đục kết cấu nếu chưa kiểm tra điều kiện cho phép.

Đặt máy giặt trong nhà tắm có thể là giải pháp tiết kiệm diện tích, nhưng không nên đánh đổi sự tiện lợi lấy nguy cơ mất an toàn. Nếu khu vực này khô ráo, thông thoáng, có nền chắc chắn, nguồn điện được bảo vệ và máy được tách khỏi vùng nước, phương án này có thể được cân nhắc. Ngược lại, với nhà tắm thường xuyên ẩm ướt hoặc nước dễ bắn vào thiết bị, một vị trí khác sẽ giúp bảo vệ máy tốt hơn và giảm rủi ro trong quá trình sử dụng.