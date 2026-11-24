Phòng ngủ có phải nơi thích hợp để đặt bộ định tuyến?

Về mặt kỹ thuật, không có quy định nào cấm đặt bộ định tuyến Wi-Fi trong phòng ngủ. Tuy nhiên, vị trí này chưa chắc là lựa chọn tốt nhất nếu xét đến khả năng phủ sóng.

Việc đặt thiết bị phát wifi trong phòng ngủ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Bộ định tuyến thường hoạt động hiệu quả hơn khi được đặt ở vị trí tương đối trung tâm, thoáng và ít vật cản. Tường, đồ nội thất và các vật thể khác có thể làm suy giảm tín hiệu vô tuyến, khiến tốc độ kết nối giảm khi thiết bị ở xa bộ định tuyến.

Trong những căn hộ hoặc không gian mở, việc đặt bộ định tuyến trong phòng ngủ có thể không gây nhiều vấn đề. Nhưng với những ngôi nhà có nhiều phòng, phòng khách hoặc một vị trí trung tâm thường phù hợp hơn để đặt thiết bị.

Wi-Fi có gây hại khi đặt bộ định tuyến cạnh giường?

Một trong những lo ngại phổ biến là trường điện từ (EMF) do bộ định tuyến Wi-Fi phát ra có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu thiết bị hoạt động ngay cạnh giường trong thời gian dài.

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Tuy nhiên, các nghiên cứu chưa đưa ra bằng chứng thuyết phục cho thấy tín hiệu Wi-Fi từ bộ định tuyến gây ra những tác động đáng kể đến não bộ.

Một nghiên cứu năm 2020 về ảnh hưởng của sóng Wi-Fi đối với não trong khi ngủ không tìm thấy bằng chứng thuyết phục về tác động đáng kể.

Một nghiên cứu năm 2023 trên chuột cũng không ghi nhận tác động đáng kể từ việc tiếp xúc lâu dài với bộ định tuyến Wi-Fi.

Dù vậy, các nghiên cứu đều lưu ý rằng cần thêm dữ liệu để đánh giá đầy đủ những ảnh hưởng lâu dài. Vì thế, không nên diễn giải kết quả hiện nay thành khẳng định tuyệt đối rằng Wi-Fi hoàn toàn không có bất kỳ tác động nào đến sức khỏe.

Đèn báo của bộ định tuyến có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ

Nếu đặt bộ định tuyến ngay trong phòng ngủ, vấn đề dễ nhận thấy hơn có thể không phải là tín hiệu Wi-Fi mà là những đèn báo trên thiết bị.

Trong một căn phòng tối, đèn LED nhấp nháy liên tục có thể gây khó chịu và ảnh hưởng đến môi trường ngủ của một số người. Ánh sáng nhân tạo vào ban đêm cũng có thể tác động đến nhịp sinh học.

Nếu bộ định tuyến cho phép, người dùng có thể vào phần cài đặt để giảm độ sáng hoặc tắt đèn báo trạng thái. Một số mẫu bộ định tuyến hỗ trợ tính năng này.

Trong trường hợp không thể tắt đèn, có thể che đèn báo bằng một miếng băng dính hoặc vật liệu phù hợp. Tuy nhiên, cách này cũng khiến người dùng khó nhận biết nhanh tình trạng hoạt động của thiết bị.

Có nên tắt Wi-Fi trước khi đi ngủ?

Nếu muốn hạn chế hoàn toàn tín hiệu Wi-Fi trong thời gian ngủ, một số bộ định tuyến cho phép tắt kết nối không dây bằng công tắc vật lý hoặc trong giao diện quản trị.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, người dùng cần phân biệt giữa tắt Wi-Fi thực sự và tính năng lên lịch ngắt kết nối của thiết bị. Trên một số bộ định tuyến, chế độ hẹn giờ chỉ ngăn các thiết bị truy cập Internet vào những thời điểm nhất định, thay vì tắt hoàn toàn phần phát sóng Wi-Fi.

Nếu bộ định tuyến hỗ trợ tắt Wi-Fi theo lịch, người dùng nên kiểm tra kỹ mô tả tính năng trong ứng dụng hoặc giao diện quản trị.

Một giải pháp khác là sử dụng ổ cắm thông minh hoặc bộ hẹn giờ để tự động ngắt nguồn bộ định tuyến vào ban đêm. Tuy nhiên, cách này cũng đồng nghĩa toàn bộ thiết bị trong nhà sẽ mất kết nối Internet trong khoảng thời gian đó.

Nhìn chung, nếu có thể lựa chọn, nên đặt bộ định tuyến ở vị trí trung tâm, thoáng và cách xa những khu vực cần sự yên tĩnh như phòng ngủ. Nếu buộc phải đặt thiết bị trong phòng, việc giảm độ sáng đèn báo hoặc điều chỉnh lịch hoạt động có thể giúp tạo môi trường ngủ dễ chịu hơn.