Có nên dán phim chống xước cho ô tô?

Nhiều thương hiệu, khó lựa chọn

Vừa mua chiếc Toyota Camry mới, anh Lê Hảo (Đại Mỗ, Hà Nội) đang tìm hiểu biện pháp bảo vệ lớp sơn bên cạnh việc nâng cấp một số thiết bị nội thất. Tìm hiểu qua mạng xã hội, anh Hảo biết đến phương pháp dán phim chống trầy xước PPF đang thịnh hành.

Đa dạng sản phẩm phim PPF chống xước sơn xe, người dùng khó khăn lựa chọn sản phẩm phù hợp.

"Xem các video quảng cáo trên Facebook, tôi thấy nhiều người dán PPF để bảo vệ sơn bền, chống xước xát. Tuy nhiên để lựa chọn là việc không hề dễ dàng bởi trên thị trường rất nhiều thương hiệu, xuất xứ khác nhau, từ Trung Quốc, Việt Nam đến châu Âu, Mỹ... Giá cả của các loại phim cũng chênh lệch rất lớn, từ trên dưới chục triệu đến gần trăm triệu đồng nếu dán toàn xe. Tôi đang rất lăn tăn, chưa biết chọn loại nào cho phù hợp túi tiền", anh Hảo cho biết.

Theo tìm hiểu, PPF (Paint Protection Film) là lớp phim trong suốt được dán lên bề mặt sơn ô tô, thường làm từ vật liệu TPU hoặc các loại polymer khác. Sản phẩm được quảng cáo có khả năng hạn chế vết xước do cành cây, móng tay, đá nhỏ văng hoặc những va quệt nhẹ khi sử dụng xe.

Trong vai người có nhu cầu dán PPF cho chiếc xe VinFast VF8 thế hệ mới tìm hiểu sản phẩm, giá cả, PV Báo xây dựng được cơ sở dán PPF Dubai Care ở Lạc Long Quân (Hà Nội). Tại đây cơ sở báo giá phim PPF thương hiệu Evomax công nghệ Nhật Bản, sản xuất tại Trung Quốc có giá khoảng 19 - 22 triệu đồng nếu chọn PPF chất liệu nhựa TPU.

Giá cao hơn, từ 28 - 35 triệu nếu chọn PPF chất liệu X-PCU cao cấp hơn, bền hơn và chống trầy xước tốt hơn. Thời gian thi công từ 2 - 3 ngày.

Chi phí dán phim chống xước ô tô có thể lên đến cả trăm triệu đồng.

Để thuyết phục khách hàng về tính năng, công nghệ và công dụng và sự chênh lệch giá cả, nhân viên tư vấn của Dubai Care cho biết, với PPF chất liệu nhựa TPU 75E (phổ thông) giá 19,32 triệu đồng cho xe Sedan-CUV có độ dày màng phim 7,5 mil, độ bóng bề mặt 80 GU, độ trong suốt là 83% và khả năng chịu lực trên 260%.

Tương tự, cùng loại xe Sedan-CUV nếu sử dụng loại PPF cao cấp chất liệu X-PCU 85 khách hàng phải trả lên đến 35 triệu đồng với thông số tương ứng độ dày màng phim.

Cùng là VinFast VF8, cơ sở Autoshine Wrap tại Hà Nội báo giá thương hiệu PPF Avery Dennison (nhập Mỹ) mức thấp nhất 30 triệu đồng (giá niêm yết 40 triệu đồng, được chiết khấu 25% còn), với mã sản phẩm PPF Ultima và cao nhất lên đến 86 triệu đồng (giá niêm yết 115 triệu đồng).

Theo các cơ sở dịch vụ nội chăm sóc xe, PPF không phải lớp giáp bảo vệ thân xe. Khi xảy ra va chạm mạnh, đá lớn bắn vào hoặc vật sắc nhọn tác động trực tiếp, phim vẫn có thể bị rách, thủng và lớp sơn bên dưới vẫn có nguy cơ hư hỏng. Vì vậy, người dùng không nên kỳ vọng dán PPF sẽ giúp xe tránh được mọi vết xước hay tổn thất về ngoại thất.

PPF không phải lá bùa bảo hộ mọi va chạm, trầy xước sơn, người dùng cần đánh giá đúng nhu cầu sử dụng.

Có thể ố vàng, bong sơn

Trên thực tế, nhiều người từng dán PPF cho rằng, sau thời gian sử dụng phim PPF có thể ngả vàng, giảm độ trong, xuất hiện vết ố hoặc bong mép, đặc biệt khi dùng phim chất lượng thấp, xe thường xuyên phơi nắng hoặc thi công không đúng kỹ thuật. Khi đó, chủ xe có thể phải sửa chữa cục bộ hoặc thay mới, phát sinh thêm chi phí.

Một vấn đề khác cần lưu ý là quá trình tháo PPF sau nhiều năm sử dụng. Nếu phim đã lão hóa, keo bám quá chặt hoặc kỹ thuật bóc không phù hợp, việc tháo bỏ có thể làm bong lớp sơn, nhất là với xe từng sơn lại, lớp sơn sửa chữa không đạt chất lượng hoặc bề mặt có khuyết tật từ trước.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia kỹ thuật chăm sóc ô tô, người dùng nên xác định rõ nhu cầu trước khi lựa chọn PPF.

Nếu thường xuyên di chuyển trong đô thị, lo ngại xước nhẹ ở tay nắm cửa, cản trước hoặc mép cửa, có thể cân nhắc dán từng vị trí thay vì phủ toàn bộ xe.

Với ô tô sử dụng hằng ngày, việc rửa xe đúng cách, tránh lau khô khi bề mặt còn bụi cát, đỗ xe ở nơi có mái che và xử lý sớm các vết bẩn cũng giúp duy trì ngoại thất với chi phí thấp hơn.