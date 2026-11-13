Có nên cưới chàng trai 'đưa hết lương cho mẹ giữ'?

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"Trắng tay" trước ngưỡng cửa hôn nhân

Hoàng (29 tuổi) và Mai (27 tuổi) đã quen nhau hơn 3 năm. Vốn được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ nên lần đầu về quê Hoàng chơi, Mai lóng ngóng làm vỡ liền 2 cái bát, nấu ăn cũng chưa thạo khiến mẹ anh sớm mang định kiến. Thế nhưng từ ngày hai đứa thuê chung căn chung cư mini ở Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc sống gia đình, Mai đã thay đổi rất nhiều. Cô tự học nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng; có những hôm Hoàng tăng ca đến gần 10 giờ đêm vẫn thấy mâm cơm ấm nóng chờ sẵn.

Thấy sự cố gắng của người yêu, Hoàng càng trân trọng cô và hai người bắt đầu tính chuyện tổ chức đám cưới vào cuối năm. Để chuẩn bị cho tương lai chung, Hoàng cũng bắt đầu nghĩ đến khoản tiền tiết kiệm mình đã tích cóp bấy lâu. Suốt 7 năm đi làm, từ mức lương 10-15 triệu những năm đầu đến 20-30 triệu đồng sau này cùng các khoản thưởng, anh gần như gửi hết về cho mẹ. Hoàng chỉ giữ lại vừa đủ tiền thuê nhà và ăn uống, bởi luôn tin lời mẹ dặn: "Mẹ giữ hộ, mai sau cưới vợ mẹ đưa lại làm vốn".

Thế nhưng, sóng gió lại ập đến đúng lúc Mai phát hiện mình mang thai. Thay vì vui mừng đón cháu, mẹ Hoàng lại tỏ ra khắt khe vì chuyện "chưa cưới đã có bầu". Bà đòi tổ chức đám cưới đơn giản, cắt giảm sính lễ, yêu cầu sau sinh Mai phải về nhà ngoại ở vài tháng mới được đón về, thậm chí còn dặn sau này vợ chồng anh phải có trách nhiệm lo thêm cho cậu em trai 24 tuổi chưa có việc làm ổn định.

Tủi thân trước thái độ của gia đình chồng tương lai, Mai đề nghị Hoàng lấy lại một phần tiền đã gửi mẹ bao năm để hai đứa có vốn sinh con và lo chỗ ở. Nghe có lý, Hoàng về thưa chuyện với mẹ nhưng rồi chết lặng khi biết số tiền mình chắt chiu suốt 7 năm gần như không còn. Mẹ anh đã dùng một phần để sửa nhà, cho chị gái vay mở cửa hàng, và phần lớn nhất đưa cho anh trai mua đất làm ăn nhưng thua lỗ chưa thể trả. Khi Hoàng ngỏ ý chỉ xin lại khoảng 400–500 triệu đồng để lo cho gia đình nhỏ, cả nhà liền quay sang trách anh tính toán. Mẹ anh còn gạt đi, cho rằng tiền con cái gửi về là "tiền báo hiếu", đã đưa rồi thì không có chuyện đòi lại.

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Đêm đến, nhìn người yêu đang mang bầu ngủ thiếp đi, Hoàng thấy lòng nặng trĩu. Gần 30 tuổi, đi làm ngần ấy năm nhưng đến lúc cần đứng ra lo cho vợ con, anh mới giật mình nhận ra bản thân gần như bắt đầu lại từ đầu. Câu nói nhẹ nhàng của Mai khiến anh suy nghĩ mãi: "Em không cần anh phải có nhà có xe, nhưng em cần biết sau này anh sẽ ưu tiên gia đình nhỏ của mình hay vẫn để mọi người quyết định thay anh". Chàng trai trẻ bỗng thấm thía rằng, sự thiếu tự chủ tài chính từ ban đầu đã khiến anh rơi vào cảnh lúng túng, không đủ vững vàng để bảo vệ tổ ấm nhỏ ngay thời điểm vợ con cần anh nhất.

Bất an khi nghĩ đến cuộc sống chung

Không rơi vào cảnh trắng tay như Hoàng và Mai, câu chuyện của Thu (27 tuổi) lại là nỗi băn khoăn quen thuộc của nhiều cô gái trẻ khi yêu một chàng trai tốt tính nhưng chưa từng tự quản lý đồng tiền mình làm ra.

Bạn trai cô, Đức (30 tuổi), là nhân viên văn phòng hiền lành, không rượu chè bê tha và luôn đối xử chu đáo với bạn gái. Cả hai đều có công việc ổn định với mức thu nhập khoảng 15-16 triệu đồng mỗi tháng. Thế nhưng, điểm khiến Thu cứ cấn cá mãi là nguyên tắc quen thuộc của Đức từ ngày đi làm: Cứ đến tháng là anh chuyển gần như toàn bộ tiền lương vào tài khoản của mẹ, chỉ giữ lại 2-3 triệu đồng để đổ xăng và ăn uống. Cần chi tiêu bất cứ khoản phát sinh nào ngoài dự tính, anh lại phải mở lời xin mẹ. Trước những băn khoăn của người yêu, Đức chỉ cười xòa cho qua chuyện: "Mẹ giữ tiền có mất đi đâu, sau này cưới em, tiền đó chẳng phải cũng để lo cho gia đình mình sao?".

Thế nhưng, khi bàn tính chuyện cưới xin, Thu mới nhận ra nhiều điều bất ổn. Cô muốn sau khi kết hôn hai vợ chồng ra ở riêng để tự lập, nhưng Đức gạt đi. Anh cho rằng nhà bố mẹ rộng rãi, sau này anh cũng được thừa kế nên không việc gì phải tốn kém thuê mướn. Thu lại hỏi tiếp, nếu sau này cần một khoản tiền lớn để sinh con hay lo việc đột xuất, anh có tự rút số tiền đã gửi mẹ ra dùng được không? Đức vô tư đáp: "Đến lúc đó cứ nói với mẹ, mẹ thương con nên sẽ cho".

Câu trả lời ấy khiến Thu hụt hẫng. Cô quý trọng sự hiếu thảo của anh, nhưng không khỏi bất an khi nghĩ đến cuộc sống chung sau này. Nếu Đức vẫn giữ thói quen đưa hết tiền cho mẹ, thì dù tổng thu nhập hai vợ chồng khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, mọi chi tiêu sinh hoạt cũng sẽ dồn hết lên đồng lương của cô. Tệ hơn, mọi quyết định tài chính từ lớn đến nhỏ trong gia đình riêng đều phải chờ sự đồng ý của mẹ chồng.

Trước viễn cảnh phải sống phụ thuộc và thiếu tự chủ trong chính tổ ấm của mình, Thu rơi vào nỗi băn khoăn rất lớn. Bạn bè khuyên cô nên suy nghĩ thật kỹ, bởi một người đàn ông không biết phân định rạch ròi giữa gia đình lớn và gia đình nhỏ sẽ rất khó trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Sự đắn đo của Thu không hề ích kỷ, mà là sự tỉnh táo rất cần thiết của một người phụ nữ trước thềm hôn nhân.