Không ăn thịt, cá trong thai kỳ không đồng nghĩa với thiếu chất. Ảnh: Unsplash.

Mang thai có phải từ bỏ chế độ ăn chay để bảo đảm dinh dưỡng cho mẹ và thai nhi? Theo TS.BS Huỳnh Nam Phương, Phòng Quản lý khoa học, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết điều quan trọng trong thai kỳ không nằm ở việc ăn chay hay ăn mặn, mà là khẩu phần có đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của mẹ và bé hay không.

Cơ thể có cơ chế điều hòa để duy trì hoạt động bình thường, nhưng không thể bù đắp hoàn toàn tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng kéo dài. Vì vậy, phụ nữ mang thai không nên tự ý loại bỏ nhiều nhóm thực phẩm nếu chưa có phương án thay thế phù hợp.

Theo chuyên gia, nhu cầu năng lượng và protein tăng lên trong thai kỳ, đặc biệt ở những tháng cuối. Theo khuyến nghị nhu cầu dinh dưỡng của người Việt Nam, lượng protein cần bổ sung tăng khoảng 5 g/ngày trong 3 tháng giữa và 25 g/ngày trong 3 tháng cuối so với nhu cầu bình thường.

Người ăn chay có thể bổ sung protein từ đậu phụ, đậu nành, đậu lăng, đậu xanh, lạc, vừng và các loại hạt. Việc phối hợp đa dạng các nguồn đạm thực vật trong ngày giúp cải thiện chất lượng khẩu phần. Nếu ăn chay có trứng và sữa, hai nhóm thực phẩm này cũng có thể được đưa vào thực đơn.

Một dưỡng chất khác cần chú ý là sắt. Sắt từ thực vật thường khó hấp thu hơn sắt có trong thịt. Các loại đậu, đậu phụ, hạt và rau lá xanh đậm là những lựa chọn phù hợp. Để tăng hấp thu sắt, phụ nữ mang thai nên kết hợp với thực phẩm giàu vitamin C như cam, bưởi, ổi, kiwi hoặc cà chua. Trà và cà phê nên được uống cách xa bữa ăn giàu sắt.

Bên cạnh đó, vitamin B12 là vấn đề đáng lưu tâm, nhất là với người ăn thuần chay. Dưỡng chất này cần thiết cho hệ thần kinh và quá trình tạo hồng cầu nhưng hầu như không có tự nhiên trong thực phẩm thực vật thông thường. Người ăn thuần chay cần bổ sung từ thực phẩm tăng cường B12 hoặc chế phẩm phù hợp theo tư vấn y tế.

Canxi cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành xương và răng của thai nhi, đồng thời duy trì sức khỏe xương của mẹ. Nhu cầu canxi trong thai kỳ theo khuyến nghị khoảng 1.200 mg/ngày. Người ăn chay có thể lựa chọn sữa, đồ uống thực vật tăng cường canxi, đậu phụ có bổ sung canxi và một số loại rau phù hợp.

Vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi. Trong khi đó, i-ốt cần thiết cho hoạt động tuyến giáp và sự phát triển thần kinh của thai nhi. Phụ nữ mang thai nên sử dụng muối i-ốt với lượng vừa phải, không nên phụ thuộc vào rong biển vì hàm lượng i-ốt trong thực phẩm này có thể rất cao và biến động lớn.

Về chất béo, hạt chia và quả óc chó cung cấp axit alpha-linolenic (ALA), một dạng omega-3 có nguồn gốc thực vật. Tuy nhiên, cơ thể chuyển đổi ALA thành EPA và DHA với hiệu suất hạn chế. Người không ăn cá có thể trao đổi với nhân viên y tế về việc bổ sung DHA từ vi tảo khi cần thiết.

Để duy trì chế độ ăn chay an toàn, chuyên gia khuyến nghị phụ nữ mang thai cần đa dạng thực phẩm, kết hợp tinh bột, đạm, rau củ, trái cây và chất béo phù hợp. Không nên để thực đơn chỉ xoay quanh cơm, rau luộc, mì hoặc các món chay chiên rán.

Đặc biệt, cần theo dõi cân nặng và tình trạng dinh dưỡng qua các lần khám thai. Việc bổ sung sắt, axit folic hoặc đa vi chất cần thực hiện theo hướng dẫn của cơ sở y tế, tránh tự ý ngừng thuốc, thay đổi liều hoặc sử dụng nhiều chế phẩm cùng lúc.

Với phụ nữ ăn thuần chay, có tiền sử thiếu máu, bệnh lý mạn tính, tăng cân không đạt hoặc gặp khó khăn trong ăn uống, việc tham khảo bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng sẽ giúp đánh giá nguy cơ thiếu hụt, xây dựng khẩu phần và lựa chọn chế phẩm bổ sung phù hợp.