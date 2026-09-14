Có mưa, trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu, thành phố Huế lại ngập

Sân trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu thường xuyên bị úng ngập khi trời mưa. (Ảnh: Q.Tiến)

Đợt mưa từ tối 10/9 đến ngày 13/9 gây lượng mưa 100-300mm ở khu vực đồng bằng, có nơi hơn 300mm; khu vực trung du và miền núi từ 350-700mm, riêng Nhâm (A Lưới 2) 770mm. Tại Hóa Châu, thành phố Huế, mưa chưa lớn, các hồ chứa phía thượng nguồn vẫn dưới mức đón lũ, nhưng Tỉnh lộ 4 và trụ sở Đảng ủy phường vẫn ngập sang ngày thứ hai.

Trong ngày 14/9, Huế ít mưa nhưng tại phường Hóa Châu, nước trên Tỉnh lộ 4 vẫn còn hơn 20cm; sân trụ sở Đảng ủy phường ngập hơn 15cm. Đây đã là ngày thứ hai Tỉnh lộ 4 và khu vực trụ sở Đảng ủy phường ngập. Nước ngập khiến việc đi lại qua khu vực gặp khó khăn, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân và hoạt động của cán bộ cơ quan.

Ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu, cho biết đây là đoạn thấp trũng nhất của phường và có thể cũng là một trong những đoạn thấp trũng nhất của thành phố Huế. "Vị trí này nằm ở hạ lưu hai con sông là sông Hương và sông Bồ. Hôm trước mưa ở đầu nguồn, nước chảy về là dưới này ngập. Mùa mưa năm 2025, tổng thời gian úng ngập ở khu vực này cộng dồn lại đã dài hơn 4 tuần”, ông Dương nói.

Bà Trần Thị Hằng, nhà ở gần đối diện trụ sở Đảng ủy phường, cho biết mỗi khi nước lên cao, đoạn đường trước trụ sở rất khó đi lại, ảnh hưởng việc đưa đón con và sinh hoạt của các gia đình hai bên tuyến.

Theo người dân địa phương, khi nước sông Hương lên mức báo động 2, có nơi nước trên đoạn đường này đã đến bụng; khi báo động 3, người dân phải lội trong nước đến cổ và sử dụng thuyền để đi lại. Trong đợt lụt lịch sử năm 2025, lực lượng cứu hộ của phường đã cứu hai người bị lật ghe khi di chuyển qua đoạn đường này.

Một cán bộ của văn phòng Đảng ủy phường Hóa Châu cho hay, cứ mưa lớn là dưới này ngập. Mưa lụt là cán bộ ở lại luôn trụ sở. Mùa mưa, nhiều cán bộ phải để sẵn nhiều bộ quần áo trong tủ làm việc, để có thay khi bị ướt. Mỗi lần vậy, tầng 1 ngập, mọi người phải chuyển lên sinh hoạt ở tầng 2.

Tình trạng ngập sâu, kéo dài tại khu vực này đã được cơ quan quản lý giao thông trước đây, nay là ngành xây dựng, xác định trong báo cáo về Tỉnh lộ 4 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, nay là thành phố Huế. Theo đó, tuyến có nhiều đoạn thấp trũng, thường xuyên ngập trong mùa mưa lũ.

Đoạn Tỉnh lộ 4 đi qua trước trụ sở Đảng ủy phường. (Ảnh: Q.Tiến)

Đoạn từ Km5+820 tại cầu Triều Sơn đến Km7+750 tại cầu Thanh Hà có cao độ hiện trạng khoảng 1,2-1,5m, trong khi mực nước lũ hằng năm trung bình khoảng 2,55m. Tuyến thường xuyên ngập từ 1-1,3m; khi lũ lớn, nước có thể lên hơn 2m, gây cô lập khu vực.

Đoạn từ Km9+500 đến Km10, trong đó có khu vực trước trụ sở Đảng ủy phường, cũng thường xuyên ngập. Cao độ hiện trạng khoảng 0,7-1m, trong khi mực nước lũ hằng năm trung bình khoảng 1,7m; mức ngập thường từ 0,7-1m và khi lũ lớn có thể gần 2m.

Trên cơ sở đánh giá này, cơ quan chuyên môn từng kiến nghị nâng cấp, mở rộng hai đoạn tuyến. Đoạn từ cầu Triều Sơn đến cầu Thanh Hà dài khoảng 1,93km, tổng mức đầu tư dự tính 53,852 tỷ đồng; đoạn từ Km9+500 đến Km10 dài khoảng 0,5km, tổng mức đầu tư dự tính 36,2 tỷ đồng, theo giá thời điểm đầu năm 2025.