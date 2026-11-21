Hàng trăm con diều đầy màu sắc bay lượn trên bầu trời trong Festival Diều Sầm Sơn.

Khi không còn nhịp sống hối hả của mùa du lịch cao điểm, du khách có thêm thời gian để cảm nhận một Sầm Sơn chậm hơn nhưng không kém phần hấp dẫn. Buổi sáng ngắm hoàng hôn trên biển trong tiết trời se lạnh, dạo một vòng ven biển tận hưởng sự bình yên, ghé thăm Hòn Trống Mái, đền Độc Cước... Những địa danh vốn quen thuộc với khách mùa hè, nhưng nay được khám phá trong một không gian yên tĩnh, trầm mặc.

Đặc biệt, đông về là thời điểm dành cho những du khách yêu thích khám phá văn hóa, với trải nghiệm “Chạm nhịp sống làng chài”. Đến đây, du khách trực tiếp tham gia những công việc quen thuộc của ngư dân như kéo cá, đan lưới, câu mực tươi... Không chỉ hiểu thêm về nghề biển, họ còn có thể cảm nhận được sự cần mẫn, khéo léo của những người gắn bó với biển. Những trải nghiệm gần gũi ấy giúp chuyến đi thêm phong phú, đưa du khách đến gần hơn với đời sống và văn hóa của cư dân vùng biển Sầm Sơn.

Sau khi cùng ngư dân kéo lưới, du khách không thể không thưởng thức hải sản tươi ngon. Theo ngư dân Sầm Sơn, đây cũng chính là thời điểm hải sản ngon nhất trong năm, những con cá, mực, tôm... có độ béo, ngậy và thơm. Việc thưởng thức hải sản tươi ngon, nóng hổi trong cái lạnh của mùa đông sẽ là điểm cộng cho chuyến đi. Chị Nguyễn Thị Mai, 35 tuổi, du khách đến từ TP Hà Nội, cho biết: “Tôi từng đến Sầm Sơn vào mùa hè, chủ yếu là tắm biển và nghỉ dưỡng. Lần này trở lại vào dịp cuối năm, tôi có dịp cùng bạn bè tham gia trải nghiệm kéo cá, đan lưới... Đặc biệt, hải sản mùa này rất ngon mà giá lại rẻ hơn so với dịp hè. Tôi nghĩ với những du khách thích các món hải sản thì nên đi biển vào mùa đông”.

Không chỉ có những trải nghiệm gắn với biển và đời sống bản địa, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức trong những tháng cuối năm cũng góp phần tạo thêm sức hút cho Sầm Sơn. Triển lãm “Biên cương vững bền- Biển đảo thiêng liêng” và Festival Diều với chủ đề “Bay cùng gió biển” là những hoạt động mang đến màu sắc mới cho không gian du lịch nơi đây.

Nếu triển lãm giới thiệu đến công chúng hình ảnh, tư liệu về biên cương, biển đảo quê hương thì Festival Diều lại mở ra một không gian trải nghiệm giàu tính tương tác. Lần đầu tiên được tổ chức tại Sầm Sơn, sự kiện quy tụ 100 nghệ nhân đến từ 15 câu lạc bộ diều trên cả nước, với hơn 300 cánh diều đủ kích thước, hình dáng và màu sắc. Những cánh diều được tạo hình công phu, bay trên không gian biển tạo nên màn trình diễn sinh động. Du khách còn có dịp tìm hiểu nghệ thuật làm diều, cách điều khiển và trực tiếp tham gia trải nghiệm. Hoạt động này đặc biệt thu hút các gia đình có trẻ nhỏ, vừa có không gian vui chơi bao la, vừa giúp các em tiếp cận thêm một loại hình dân gian.

Điểm nhấn đặc biệt trong hoạt động đa dạng hóa các sản phẩm du lịch Sầm Sơn là Gala Sao Mai 2026 tổ chức tại Quảng trường biển Sầm Sơn. Chương trình quy tụ 11 thí sinh vòng chung kết Sao Mai 2026 cùng những nghệ sĩ khách mời. Không chỉ là một đêm nhạc, sự kiện còn tạo cơ hội để công chúng và du khách hòa mình vào không khí nghệ thuật ngay tại không gian biển.

Gala Sao Mai 2026 thu hút hàng nghìn khán giả đến xem và thưởng thức.

Bên lề Gala, các thí sinh đã có hành trình trải nghiệm, khám phá những địa danh nổi tiếng của Sầm Sơn, đồng thời tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Những hình ảnh về cảnh quan, văn hóa và con người vùng biển được giới thiệu qua hành trình này góp phần đưa hình ảnh Sầm Sơn đến gần hơn với khán giả trên cả nước. Cùng với đó, các hoạt động bên lề, như trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản, sản phẩm văn hóa và du lịch Thanh Hóa; chương trình thời trang nghệ thuật “Sắc Việt hội tụ”, biểu diễn và giao lưu nghệ thuật... tạo thêm không gian để du khách tham quan, trải nghiệm.

Anh Phùng Hải Anh, du khách đến từ Hà Tĩnh, chia sẻ: “Tôi yêu thích chương trình Sao Mai nên khi biết đêm Gala được tổ chức tại Thanh Hóa, tôi đã kết hợp chuyến nghỉ dưỡng ở Sầm Sơn để trực tiếp theo dõi. Ngoài thưởng thức đêm nhạc, tôi còn có dịp tham quan các danh thắng, tìm hiểu sản phẩm đặc trưng của địa phương. Những trải nghiệm này khiến chuyến đi phong phú hơn, chứ không chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi”.

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm sau mùa hè cho thấy nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Sầm Sơn. Thay vì chỉ tập trung vào nghỉ dưỡng biển trong những tháng cao điểm, địa phương đang từng bước khai thác thêm các giá trị văn hóa, lịch sử, ẩm thực và đời sống cộng đồng để tạo sức hút cho “Sầm Sơn 4 mùa”.

Mỗi mùa, Sầm Sơn có một vẻ đẹp riêng. Nếu mùa hè hấp dẫn bởi không khí sôi động của một đô thị du lịch biển thì những tháng cuối năm lại mở ra cơ hội khám phá theo cách chậm rãi hơn. Từ những danh thắng quen thuộc, câu chuyện làng chài đến các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, một diện mạo khác của phố biển đang dần được giới thiệu đến du khách, góp phần mở rộng lựa chọn và kéo dài mùa du lịch ở Sầm Sơn.