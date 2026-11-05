Có một nơi đã nâng cánh ước mơ em

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng giới thiệu bài dự thi “Trường học hạnh phúc” của học sinh Dương Phúc Thành, lớp 3A1, Trường Tiểu học & THCS Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội).

Mỗi sáng mai thức dậy, em lại háo hức mặc chiếc áo đồng phục đến trường. Năm nay lên lớp 3, ngôi trường Vĩnh Hưng thân yêu của em đã mang một tên gọi mới sau ngày sáp nhập – Trường Tiểu học & THCS Vĩnh Hưng. Dù tên trường thay đổi, nhưng trong trái tim nhỏ bé của em, nơi đây vẫn trọn vẹn những ký ức, kỷ niệm ấm áp và hạnh phúc nhất.

Hạnh phúc của em bắt đầu từ những ngày đầu tiên bước chân vào lớp 1. Ngày ấy, em còn ngơ ngác, bỡ ngỡ và sợ hãi. Nhưng đôi tay êm ái của cô Nguyễn Thị Bích Thúy – cô giáo chủ nhiệm lớp 1 – đã ôm lấy em. Cô kiên nhẫn nắm tay em uốn từng nét chữ, dỗ dành từng giọt nước mắt mỗi giờ ra chơi. Cô đã gieo những mầm xanh đầu tiên cho em biết đọc, biết viết.

Lên lớp 2, em may mắn được cô Nguyễn Thu Hà làm giáo viên chủ nhiệm. Cô Hà rèn cho em tính tự lập, biết toán khó, nghiêm khắc nhưng đầy bao dung để em trưởng thành hơn mỗi ngày.

Giờ đây, khi đã là một học sinh lớp 3, em lại được cô Lục Thị Minh Trang dìu dắt vào thế giới tri thức mới rộng lớn hơn. Cô Trang luôn mang đến những bài học sinh động, mở ra trước mắt chúng em bao điều mới mẻ và thú vị.

Trong trái tim em, mái trường Vĩnh Hưng thân yêu không chỉ biết bao kỷ niệm đẹp tựa giấc mơ. Làm sao em quên được buổi sáng khai giảng năm học 2025 - 2026 rực rỡ nắng vàng, khi đôi bàn tay nhỏ bé của em được tự tay mở lồng cho những chú chim bồ câu trắng muốt tung cánh bay lên bầu trời xanh thẳm, chở theo bao ước mơ thơ ngây. Em nhớ lắm những lần cô giáo Hiệu trưởng Bùi Thị Thanh Hằng bước qua hành lang lớp học. Ánh mắt ấm áp, nụ cười hiền hậu cùng từng cái đập tay thân thương, cái ôm thật chặt của cô đã truyền cho em bao niềm vui và sự an yên mỗi ngày đến trường.

Với em, Trường Tiểu học & THCS Vĩnh Hưng không chỉ là nơi học chữ, mà là một ngôi nhà thứ hai ngập tràn tình yêu thương. Em mong ngôi trường của em sẽ luôn là ngôi trường hạnh phúc, để mỗi ngày đến trường của chúng em đều là một ngày vui!