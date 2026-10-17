Có một Bản Tèn đang đợi du khách

Bản Tèn cách trung tâm tỉnh Thái Nguyên khoảng 30km. Tuyến đường từ chân núi lên bản (hơn 5km) đã được bê tông hóa nên giao thông khá thuận lợi. Trong ảnh: Một nhóm du khách tranh thủ chụp ảnh trên đường lên Bản Tèn.

Phục vụ phát triển du lịch, Bản Tèn đã được đầu tư một số hạng mục để du khách check-in.

Giữa tháng 10, lúa trên những thửa ruộng bậc thang ở Bản Tèn chín rộ, là thời điểm nơi đây thu hút đông du khách yêu thiên nhiên và thích khám phá văn hóa bản địa.

Những cây cọ, cây ổi… điểm xuyết giữa đồng lúa chín vàng cũng trở thành điểm check-in ưa thích của nhiều người.

Nhiều người lựa chọn khu vực có biểu tượng cây khèn Mông để lưu giữ khoảnh khắc khi đến Bản Tèn.

“Bức tranh” thu ở Bản Tèn.

Du khách được hòa mình vào thiên nhiên trong trẻo, mát mẻ của khí hậu vùng cao.

Một em bé đã có chuyến trải nghiệm thú vị.

Nhóm của chị Nguyễn Thị Thu (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) rất hài lòng với những hình ảnh ghi lại được ở Bản Tèn.

Mùa lúa chín là thời điểm Bản Tèn thu hút du khách.

Trẻ em ở bản đã “dạn” hơn với người lạ khi nơi đây thường xuyên đón khách du lịch. Bản Tèn hiện có hơn 100 hộ đồng bào dân tộc Mông, vẫn còn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống.

Một du khách vui vẻ tự phục vụ bữa ăn

Sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế rừng kết hợp làm dịch vụ du lịch giúp đời sống của các hộ dân ở Bản Tèn ngày môt khấm khá.