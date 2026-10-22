Cỗ máy ủy thác nghìn tỷ của nhóm Leadvisors

Với vốn điều lệ 35 tỷ đồng và 14 nhân sự, Công ty Quản lý quỹ Leadvisors đang quản lý gần 3.000 tỷ đồng tiền ủy thác. Ảnh: OCH

Tháng 10/2026, CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital liên tiếp thực hiện các thương vụ M&A lớn trên thị trường.

Cụ thể, doanh nghiệp đã chi 1.300 tỷ đồng mua toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm của One Capital Hospitality (OCH), mở ra một vòng luân chuyển vốn khép kín qua IDS Equity Holdings.

Ngay sau đó, Leadvisors Capital đăng ký mua 540 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ của EVNFinance (EVF), chấp nhận giá cao hơn thị trường khoảng 18% và khóa chuyển nhượng một năm.

Song song với cánh tay vốn trực tiếp của nhóm Leadvisors, một "cánh tay khác" ít được chú ý hơn, nhưng quy mô không kém là CTCP Quản lý quỹ Leadvisors (LeadCap).

Chủ tịch của Leadvisor, ông Lê Minh Thành

LeadCap được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép từ năm 2006, tiền thân lần lượt là các công ty quản lý quỹ Hapaco, Hải Phòng và Thái Bình Dương rồi đổi tên sang tên hiện nay vào năm 2021.

LeadCap có vốn điều lệ 35 tỷ đồng, tổng tài sản của chính công ty khoảng 44 tỷ đồng. Ông Lê Minh Thành, Chủ tịch Leadvisors Capital, nắm gần 58% vốn LeadCap, còn tập đoàn Leadvisors Capital giữ 42%.

Ông Lê Minh Thành - người từng làm việc nhiều năm trong ngành tài chính, nắm giữ chúc vụ Phó Tổng giám đốc tại ngân hàng Ocean Bank.

Theo báo cáo tài chính soát xét, đến ngày 30/6/2026, danh mục của nhà đầu tư ủy thác tại LeadCap đạt gần 2.982 tỷ đồng. Con số này gấp 85 lần vốn điều lệ. Quy mô ủy thác của LeadCap đã tăng gần bảy lần so với cuối năm 2023, và tăng 82% chỉ trong nửa đầu năm.

Một thương vụ bằng nửa danh mục

Quy mô ủy thác của LeadCap tăng mạnh trong năm nay, từ khoảng 1.274 tỷ đồng đầu năm lên 2.717 tỷ đồng cuối tháng 6, tức thêm khoảng 1.443 tỷ đồng. Đây là thời điểm LeadCap thực hiện đúng một thương vụ có quy mô tương đương.

Ngày 22/4/2026, công ty mua 60 triệu cổ phiếu CTCP Container Việt Nam (Viconship, mã VSC), tương ứng 16,03% vốn điều lệ. Với giá quanh 24.000 đồng/cổ phiếu, thương vụ trị giá khoảng 1.440 tỷ đồng.

Đến tháng 7, LeadCap bán 44,65 triệu cổ phiếu VSC, gần ba phần tư lượng đã mua, với lý do cơ cấu danh mục. Sau đó, công ty chỉ còn nắm khoảng 4,1% vốn Viconship. Giai đoạn này, cổ phiếu VSC có nhịp giảm mạnh. Cuối tháng 7, cổ phiếu VSC có thời điểm chỉ còn 12.700 đồng, thấp hơn khoảng 47% so với giá LeadCap mua vào. Có thể thấy, khoản đầu tư của LeadCap đã lỗ lớn.

Khác với chiến lược phân bổ vào nhiều mã cổ phiếu của các quỹ đầu tư cổ phiếu niêm yết lớn, giao dịch của LeadCap tại VSC có mức độ tập trung đáng chú ý. Giá trị thương vụ VSC ước tính gần bằng một nửa danh mục ủy thác tại cuối tháng 6/2026, nhưng chỉ sau khoảng ba tháng, công ty đã bán gần 75% lượng cổ phiếu mua vào.

Viconship cũng không phải điểm đến đầu tiên của LeadCap trong hệ sinh thái này. Trước đó, công ty đã rót vốn vào CTCP Cảng Xanh VIP (VGR), công ty con do Viconship nắm quyền chi phối.

Tháng 7/2025, Viconship bán 6,325 triệu cổ phiếu VGR trong khoảng từ ngày 14 đến 23/7, giảm sở hữu xuống 54,35%. Cùng thời điểm, LeadCap mua 5,05 triệu cổ phiếu VGR, tương đương 7,98% vốn, và trở thành cổ đông lớn.

Sau đợt VGR chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%, LeadCap mua thêm 4,7 triệu cổ phiếu vào tháng 11/2025 và một triệu cổ phiếu vào tháng 9/2026. Tổng lượng nắm giữ đạt 12,265 triệu cổ phiếu, tương đương 14,92% vốn.

Như vậy, trong khi khoản đầu tư vào công ty mẹ Viconship bị thu hẹp mạnh chỉ sau ba tháng, LeadCap vẫn tăng sở hữu tại công ty con Cảng Xanh VIP.

Sau đợt bán VSC, danh mục ủy thác của LeadCap đã co lại. Đến cuối quý III/2026, giá trị danh mục chỉ còn khoảng 2.006 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ đồng.

Tiền của ai?

Đầu tư không hiệu quả ảnh hưởng tới hiệu suất hoạt động của LeadCap. Theo báo cáo tài chính quý III/2026, LeadCap lỗ sau thuế gần 305 triệu đồng trong quý, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 497 triệu đồng. Lũy kế chín tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,81 tỷ đồng, giảm khoảng 26%.

Trong văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty cho biết nguyên nhân là chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán tăng khi thị trường suy giảm, cùng chi phí nhân sự và hoạt động tăng lên. Khoản dự phòng này thuộc danh mục tự doanh của LeadCap.

Cũng theo giải trình, doanh thu quản lý danh mục tăng nhờ ký thêm các hợp đồng ủy thác mới. Chín tháng, khoản phí này đạt hơn 4 tỷ đồng. Dù có thêm hợp đồng mới, quy mô danh mục vẫn thu hẹp gần một phần ba trong quý III.

Thuyết minh giao dịch cho thấy Leadvisors Capital và ông Lê Minh Thành đều đang trả phí quản lý danh mục đầu tư cho LeadCap.

Không chỉ cổ phiếu niêm yết, vốn ủy thác của LeadCap còn đi vào doanh nghiệp ngoài sàn. Tháng 8/2024, LeadCap ký thỏa thuận đầu tư với CTCP Pico Retail, đơn vị vận hành chuỗi điện máy Pico, thương hiệu cũng có trong danh mục đầu tư mà Leadvisors giới thiệu.

Theo thông tin công bố khi ký kết, sự hợp tác hướng đến việc huy động nguồn lực, hỗ trợ hoạt động kinh doanh và phát triển hệ thống bán lẻ. Hơn một năm sau, một thương vụ M&A lớn xuất hiện tại hệ thống doanh nghiệp mang thương hiệu Pico.

Ngày 23/12/2025, CTCP Pico Holdings ký thỏa thuận mua lại hệ thống điện máy Nguyễn Kim từ Central Retail của Thái Lan. Giao dịch hoàn tất ngày 23/4/2026, với giá trị doanh nghiệp được công bố khoảng 36 triệu USD.

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi tập đoàn Thái Lan bắt đầu đầu tư vào Nguyễn Kim, hệ thống bán lẻ điện máy lâu đời này chuyển sang chủ sở hữu mới là Pico Holdings.

Pico Holdings và Pico Retail cùng đăng ký trụ sở tại số 173 Xuân Thủy, Hà Nội. Ông Hoàng Phan Quang là cổ đông sáng lập kiêm Tổng giám đốc, nắm 46% vốn Pico Holdings. Ông Quang cũng từng đảm nhiệm các vị trí tương ứng tại Pico Retail.