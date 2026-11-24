Nvidia dưới thời ông Jensen Huang đầu tư hơn 100 tỷ USD vào các thỏa thuận liên quan tới AI. Ảnh: Reuters.

Dưới thời ông Jensen Huang, Nvidia không chỉ đặt nền móng hạ tầng cho cơn sốt AI, mà còn bơm vốn cho toàn ngành. Danh mục đầu tư trị giá hơn 100 tỷ USD của Nvidia trải dài từ phòng lab nghiên cứu AI tiên phong đến nhà sản xuất điện và điện toán đám mây. Những thương vụ này đưa công ty trở thành trung tâm của "vũ trụ tài chính AI", đồng thời kích cầu cho chính mảng kinh doanh chip của hãng. Điều này đồng nghĩa phần lớn hệ sinh thái AI hiện nay dựa vào sự hào phóng của Nvidia.

Sự trở lại của Jensen Huang ngày 23/11 thúc đẩy cổ phiếu Nvidia và nhóm công nghệ tăng mạnh, đưa thị trường Mỹ khởi sắc. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư không nên quá lạc quan trước những rủi ro còn hiện hữu.

Trong buổi công bố báo cáo tài chính hôm 17/11, CEO tạm quyền Colette Kress khẳng định Nvidia tự hào về vai trò nâng đỡ toàn ngành, nhưng nhấn mạnh hãng sẽ duy trì đánh giá chặt chẽ khi thẩm định các thương vụ tương lai. Bà cho biết công ty còn "rất nhiều việc phải làm để đánh giá xem đó có thực sự là những khoản đầu tư phù hợp hay không".

Mắt xích khởi nguồn cho mô hình "tài chính tuần hoàn"

Theo hồ sơ chứng khoán tính đến ngày 30/9, Nvidia nắm giữ hơn 48 tỷ USD cổ phiếu tại 8 công ty niêm yết, tập trung chủ yếu vào các đối tác chuyên mua chip và sản phẩm của hãng. Cách làm này vấp phải sự soi xét từ giới đầu tư và phân tích. Họ gọi đây là mô hình "tài chính tuần hoàn" (circular financing) và lo ngại chỉ cần một mắt xích suy yếu, hiệu ứng domino sẽ lan rộng toàn thị trường.

Ví dụ với CoreWeave, nhà cung cấp dịch vụ đám mây được Nvidia gom tới 13% cổ phần. CoreWeave mua chip của Nvidia sau đó cho khách hàng trung tâm dữ liệu thuê lại hạ tầng. Ngoài ra, Nvidia cũng rót vốn vào Nebius Group (một công ty tương tự CoreWeave), nhà sản xuất chip Intel, và cả xAI trước khi công ty này sáp nhập với SpaceX.

Thời gian qua, giới đầu tư đồng loạt xả hàng nhóm cổ phiếu này cùng nhịp với đà giảm của Nvidia. Kể từ khi cổ phiếu Nvidia lập đỉnh lịch sử vào ngày 6/10, 8 công ty đại chúng trong danh mục của hãng bốc hơi tổng cộng 820 tỷ USD vốn hóa, trong đó SpaceX và Intel chiếm phần lớn mức sụt giảm. Nhiều doanh nghiệp AI cũng đang lao đao vì chi phí đi vay tăng vọt.

Diễn biến giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán Mỹ từ ngày 6/10-18/11. Ảnh: Wall Street Journal.

Dưới sự dẫn dắt của ông Huang, công ty còn mạnh tay rót vốn vào các công ty tư nhân phát triển mô hình AI như Anthropic và OpenAI. Dù đóng vai trò là động cơ đổi mới cả nền kinh tế Mỹ, các doanh nghiệp này vẫn chưa đạt mức xếp hạng tín nhiệm đầu tư an toàn. Tuy nhiên, các công ty tiên phong này lại cần lượng sức mạnh tính toán khổng lồ để huấn luyện và vận hành mô hình, qua đó trực tiếp mang về doanh thu bán chip cho Nvidia.

Nvidia cam kết mua 10 tỷ USD cổ phiếu của Anthropic trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) hôm 19/11. Ngược lại, Anthropic cũng ký thỏa thuận trị giá 35 tỷ USD với Lambda - một công ty khác do Nvidia hậu thuẫn - để thuê hạ tầng tại một trung tâm dữ liệu chạy bằng chip Nvidia. Trong năm 2026, Anthropic còn bắt tay với Nscale (cũng là một hãng cung cấp dịch vụ đám mây được Nvidia rót vốn) để mở rộng thêm công suất.

Số liệu về cổ phần sở hữu tính đến ngày 30/9. Số liệu về vốn hóa thị trường tính đến ngày 18/11. Đồ họa: Wall Street Journal. (Có sử dụng AI để hỗ trợ Việt hóa đồ họa).

"Gã khổng lồ" trong giới đầu tư mạo hiểm

Không chỉ đặt cược vào những ngôi sao trên sàn chứng khoán, Nvidia còn là một trong những nhà đầu tư tích cực nhất thế giới với các startup đang chạy đua dẫn dắt làn sóng AI tiếp theo.

Theo dữ liệu từ PitchBook tính đến ngày 13/11, Nvidia tham gia 129 thương vụ đầu tư mạo hiểm và vườn ươm khởi nghiệp trong năm 2026. Tính riêng năm 2026, tổng giá trị các vòng gọi vốn có sự góp mặt của công ty này (cùng các quỹ khác) lên tới 220 tỷ USD, chiếm 27% tổng lượng vốn đầu tư mạo hiểm trên toàn cầu.

Thống kê của PitchBook cũng cho thấy Nvidia thực hiện ít nhất 293 thương vụ đầu tư và thâu tóm kể từ năm 2023, thời điểm cơn sốt AI bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ.

Các nghĩa vụ tài chính ngoài bảng cân đối kế toán của Nvidia trong những năm tới thậm chí còn khổng lồ hơn. Hôm 17/11, công ty công bố tổng các cam kết dài hạn - bao gồm hợp đồng cung ứng, thuê trung tâm dữ liệu và nhiều hạng mục khác - lên tới 518 tỷ USD, tăng vọt so với mức khoảng 85 tỷ USD của một năm trước.

Một ví dụ điển hình là việc Nvidia bảo lãnh khoản vay lên tới 105 tỷ USD cho dự án trung tâm dữ liệu tại bang Ohio, giúp SB Energy của SoftBank phát hành trái phiếu trang trải chi phí xây dựng, đồng thời rót thêm 1,5 tỷ USD vốn cổ phần. OpenAI đã đồng ý thuê lại công suất của trung tâm này sau khi hoàn thiện, trong khi Nvidia nắm độc quyền cung cấp chip cho nửa đầu của dự án.