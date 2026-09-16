Co Mạ cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Co Mạ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã vùng cao của huyện Thuận Châu cũ, gồm: Co Mạ, Co Tòng và Pá Lông. Với đặc thù là xã vùng cao, chủ yếu là đồng bào dân tộc xã Co Mạ có xuất phát điểm khá thấp trong xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh. Do đó, khi bước vào hoạt động theo mô hình mới, địa phương đã khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ CCHC. Trong đó, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Cải cách thủ tục hành chính (TTHC); xây dựng chính quyền số... Chủ động tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn phủ rộng mạng cáp quang, mạng di động băng thông rộng, tạo môi trường thuận lợi trong công tác chuyển đổi số.

Nhân dân đăng ký giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Co Mạ.

Ông Bạc Cầm Cảm, Phó Chủ tịch UBND xã Co Mạ, cho biết: UBND xã đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Nội vụ. Đồng thời, chủ động rà soát, chuẩn hóa quy trình nội bộ, nhằm tạo sự thống nhất giữa các phòng và Trung tâm phục vụ hành chính công, đảm bảo công tác quản lý nhà nước được đồng bộ, thống nhất. Đồng thời, đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ số cơ bản cho nhân dân. Qua đó, tạo tiền đề thực hiện các nhiệm vụ CCHC thuận lợi trong giai đoạn 2025-2030 đạt các chỉ tiêu đã đề ra.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND xã Co Mạ đề ra trong quá trình CCHC đó là, làm tốt công tác cải cách TTHC, hướng dẫn nhân dân sử dụng ứng dụng VNeID và Cổng dịch vụ công quốc gia trong giải quyết TTHC. Ngay từ đầu năm 2026, UBND xã đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, phối hợp với Công an xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng ứng dụng VNeID và cổng dịch vụ công trong đăng ký, giải quyết TTHC. Đẩy mạnh số hóa hồ sơ để có thể sử dụng lại kết quả nhiều lần, tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân.

Công chức xã Co Mạ khai thác, sử dụng dữ liệu dùng chung trong thực hiện công vụ.

Hiện nay, Trung tâm phục vụ hành chính công của xã đã niêm yết đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cũng như trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Đồng thời, bố trí cán bộ tiếp đón, hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ để đăng ký giải quyết TTHC, cũng như tra cứu TTHC, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí… Ngoài ra, còn duy trì tổ công nghệ cộng đồng của các bản để tuyên truyền, hướng dẫn bà con thực hiện dịch công trực tuyến. Đến nay, xã đã thực hiện 324 thủ tục hành chính, trong đó có 126 thủ tục toàn trình. Từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận 1.200 hồ sơ, với 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt đạt 60%.

Anh Vừ Xuân Thành, bản Co Mạ, xã Co Mạ, chia sẻ: Trong quá trình đăng ký hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh, tôi đã được cán bộ xã tận tình hướng dẫn việc chuẩn bị các giấy tờ, hồ sơ theo quy định. Do vậy, tôi chỉ mất 2 lần đến xã để nhận hướng dẫn về việc chuẩn bị hồ sơ và đến nhận kết quả. Bên cạnh việc nộp hồ sơ về đăng ký kinh doanh, tôi còn được hướng dẫn chi tiết việc tìm hiểu, chuẩn bị hồ sơ và cách nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công và ứng dụng VNeID, rất nhanh và thuận lợi.

Trung tâm phục vụ Hành chính công tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho công dân.

Về cải cách thể chế, xã đã ban hành kế hoạch công tác tư pháp, tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật. Công khai gần 1.000 văn bản trên Cổng thông tin điện tử của xã. Đặc biệt, công tác chuyển đổi số đã đạt được kết quả đáng phấn khởi, 100% văn bản điều hành ký số; có 85 tài khoản thư điện tử công vụ, 21 chứng thư số USB Token...

Hiện nay, xã Co Mạ tập trung hoàn thành kế hoạch CCHC năm 2026. Trong đó, tiến hành kiểm tra đột xuất công vụ, nâng cao chỉ số PAPI, SIPAS, DCCI; tiếp tục quán triệt nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp bộ máy tinh gọn; quản lý ngân sách hiệu quả; đẩy mạnh số hóa TTHC; tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến… Để đạt được những mục tiêu này xã tiếp tục tập trung nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức của xã. Phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông rà soát vùng lõm sóng để cung cấp dịch vụ internet tốc độ cao đến nhân dân. Tiếp tục lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” để mọi người dân có thể tiếp cận và sử dụng thành thạo cổng dịch vụ công…

Xã Co Mạ dự họp trực tuyến với điểm cầu Tỉnh ủy Sơn La.

Từ những thủ tục được giải quyết nhanh gọn, đến sự chủ động của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cải cách hành chính đang mang đến những đổi thay thiết thực ở vùng cao Co Mạ. Đó cũng là động lực để xã Co Mạ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, đưa chính quyền số đến gần hơn với đồng bào, để mỗi người dân đều cảm nhận được sự thuận tiện, ngay từ những việc nhỏ nhất.