Cổ Lực Na Trát lên tiếng về chuyện yêu đương

Cổ Lực Na Trát mới đây thu hút sự quan tâm khi chia sẻ quan điểm về chuyện tình cảm với người kém tuổi. Nữ diễn viên tiết lộ khoảng hai năm trước, cô vẫn chưa thể chấp nhận chuyện hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn. Tuy nhiên, suy nghĩ hiện tại đã có sự thay đổi. Khi được hỏi về khả năng bước vào một mối quan hệ như vậy, cô thẳng thắn cho biết bản thân hiện đã có thể đón nhận.

Đáng chú ý, Cổ Lực Na Trát hài hước giải thích rằng mình chỉ đơn giản là đột nhiên hiểu ra vấn đề. Ngồi bên cạnh, Ngụy Đại Huân lập tức trêu chọc nữ diễn viên bằng câu nói cô đã lớn tuổi hơn nên mới thay đổi suy nghĩ. Màn đối đáp tự nhiên khiến khán giả thích thú. Cô cũng tiết lộ khoảng cách tuổi tác trong phạm vi 5 năm vẫn nằm trong giới hạn có thể chấp nhận.

Cổ Lực Na Trát chia sẻ quan điểm mới về chuyện tình cảm với người kém tuổi.

Phát ngôn này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Trước đây, Cổ Lực Na Trát thường được nhắc đến với hình ảnh một mỹ nhân có tiêu chuẩn riêng trong chuyện tình cảm. Việc cô cởi mở hơn với những mối quan hệ có khoảng cách tuổi tác tạo nên sự tò mò. Dẫu vậy, chia sẻ trên chỉ phản ánh quan điểm cá nhân ở thời điểm hiện tại, chưa phải dấu hiệu cho thấy nữ diễn viên đang công khai một mối quan hệ mới.

Bên cạnh câu chuyện tình cảm, nhan sắc tiếp tục là yếu tố giúp Cổ Lực Na Trát duy trì sức hút. Tại sự kiện Vogue Forces of Fashion cuối tháng 10, cô xuất hiện với tạo hình nổi bật, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Những khoảnh khắc hậu trường có sự góp mặt của Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa và Dương Siêu Việt cũng được chia sẻ rộng rãi. Hình ảnh các mỹ nhân cùng xuất hiện trong một khung hình tạo nên nhiều cuộc thảo luận về diện mạo và thần thái của dàn sao nữ Hoa ngữ.

Tại Weibo Vision Conference ngày 31/10, Cổ Lực Na Trát tiếp tục ghi điểm với hai tạo hình nổi bật. Bộ váy trắng đính lông vũ mang đến vẻ ngoài thanh thoát, trong khi trang phục vàng hở lưng giúp cô thể hiện phong cách quyến rũ. Cùng thời điểm, nữ diễn viên còn gây chú ý khi livestream tẩy trang trước khán giả. Sau khi loại bỏ lớp trang điểm, diện mạo của cô được nhận xét gần như không có nhiều thay đổi so với lúc xuất hiện trên thảm đỏ.

Ngoài những hình ảnh chỉn chu tại sự kiện, Cổ Lực Na Trát cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường. Những video tự tay gói sủi cảo, ăn lẩu và tận hưởng thời gian riêng sau lịch trình làm việc giúp khán giả có thêm góc nhìn gần gũi về nữ diễn viên. Hình ảnh này tạo nên sự tương phản thú vị với phong thái nổi bật mà cô thường thể hiện trước ống kính.

Nhan sắc nổi bật của Cổ Lực Na Trát

Ở lĩnh vực diễn xuất, Cổ Lực Na Trát góp mặt trong phim điệp chiến Tỉnh Lại, đóng cùng Âu Hào, Phùng Thiệu Phong và Giang Sơ Ảnh. Dự án mang đến cơ hội để nữ diễn viên tiếp tục thử sức với màu sắc nhân vật và bối cảnh giàu kịch tính. Trong khi đó, vấn đề sức khỏe ở mắt từng được cô chia sẻ hồi tháng 8/2026 cũng nhận được sự quan tâm. Nữ diễn viên cho biết tình trạng này đã kéo dài từ nhỏ và vẫn đang trong quá trình điều trị.

Từ phát ngôn cởi mở về tình yêu đến những lần xuất hiện tại sự kiện thời trang, Cổ Lực Na Trát liên tục duy trì sự hiện diện trên truyền thông Hoa ngữ. Ở tuổi 34, nữ diễn viên cho thấy những thay đổi trong cách nhìn nhận cuộc sống, đồng thời tiếp tục tìm kiếm dấu ấn qua các hoạt động nghệ thuật. Sức hút của cô hiện không chỉ đến từ ngoại hình nổi bật mà còn nằm ở những chia sẻ cá nhân tạo được sự đồng cảm và tò mò từ công chúng.