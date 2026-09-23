Cô lớp trưởng giàu nghị lực và ước mơ làm bác sĩ

Lan Hương, cô lớp trưởng lớp 6A1, Trường THCS Ka Đô

Cô lớp trưởng giàu nghị lực

Những ngày đầu năm học 2026 - 2027, Hoàng Xuân Lan Hương bước vào lớp 6A1, Trường THCS Ka Đô. Tự tin, gương mẫu và có trách nhiệm, em được cô giáo và các bạn tín nhiệm làm lớp trưởng. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A1 nhận xét, Lan Hương học tốt, tự tin, bản lĩnh, có tinh thần trách nhiệm và có ảnh hưởng tích cực đến các bạn. Vì vậy, cô chọn em làm lớp trưởng để phát huy năng lực.

Những phẩm chất ấy được Lan Hương thể hiện từ bậc tiểu học. Cô Lê Thị Mười - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ka Đô, cho biết dù hoàn cảnh khó khăn, em không nghỉ một buổi học nào, tích cực tham gia các phong trào và 5 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của trường.

Em Lan Hương tự tin thể hiện vai trò lớp trưởng trước các bạn

Phía sau cô lớp trưởng nhỏ tuổi là căn nhà của 4 mẹ con ở thôn Nam Hiệp 1, xã Ka Đô, cách trường khoảng 1 km. Cha Lan Hương mất sớm vì bạo bệnh, chị Nguyễn Thị Thay một mình nuôi 3 người con. Lan Hương là con gái thứ hai; anh trai đang học lớp 9, em út mới 5 tuổi. Từ ngày chồng mất, chị Thay làm thuê tại các vườn ươm. Chị làm từ sáng, có ngày đến 8-9 giờ tối mới trở về; hôm việc nhiều, có khi làm đến 11 - 12 giờ đêm. Dẫu vậy, người mẹ vẫn gắng sức lo cho các con học hành, mong các con học tới nơi tới chốn, có cơ hội thoát khỏi cảnh nhọc nhằn như mẹ.

Lan Hương tranh thủ phụ mẹ thu hoạch cây giống tại vườn ươm

Đôi tay nhỏ phụ mẹ

Thấu hiểu nhọc nhằn của mẹ, sau giờ học, Lan Hương thường tranh thủ ra vườn ươm phụ mẹ. Em cùng mẹ cắm cây giống, thu hoạch cây giống hoa cúc; thứ bảy, chủ nhật, em cũng dành thời gian phụ mẹ làm việc. “Con thương mẹ, con muốn phụ giúp mẹ những điều nhỏ như con làm được”, Lan Hương chia sẻ.

Anh Trần Công Đảng, chủ vườn ươm Đảng Trang ở thôn Nam Hiệp 1 nhận xét, Lan Hương chịu khó, siêng năng, vui vẻ, hoạt bát. Chiều đi học về, em thường đến phụ mẹ làm cây giống. Chứng kiến hoàn cảnh của em, anh mong muốn giúp đỡ để em có thêm điều kiện học tập.

Lan Hương làm cây giống tại vườn ươm sau giờ học

Phụ giúp, chia sẻ với mẹ nhưng không làm cô học trò nhỏ từ bỏ ước mơ. Lan Hương vẫn dành thời gian hoàn thành bài vở, giữ vai trò lớp trưởng và duy trì thành tích học tập tốt. Lan Hương mong sau này trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người giống như cha mình. Em hiểu rằng, để thực hiện ước mơ ấy, phải học tập, cố gắng để vào đại học.

Lan Hương mới bước vào lớp 6, còn phía trước là nhiều năm học tập. Mẹ em vẫn phải một mình làm thuê nuôi 3 con. Vì thế, bên cạnh nghị lực của bản thân, em cần thêm một điểm tựa để hành trình đến trường không bị những nhọc nhằn của cuộc sống níu lại.

Lan Hương đạp xe đến trường trên con đường quen thuộc

Chị Huỳnh Hương Giang, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ka Đô cho biết, địa phương rất trăn trở trước hoàn cảnh của Lan Hương, mong các nhà hảo tâm cùng chung tay để em có thêm điều kiện học tập tốt hơn. Sự chung tay của cộng đồng sẽ giúp những nỗ lực hôm nay không bị gián đoạn, để con đường đến trường phía trước của em tiếp tục rộng mở.

Chương trình “Hoa cúc trắng - Tiếp bước đến trường” của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng mong nhận được sự chung tay của các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa, giúp mẹ của em Lan Hương vơi bớt gánh nặng mưu sinh, để em yên tâm học tập và viết tiếp ước mơ trở thành bác sĩ.