Có lời lẽ thô tục khi bị phản ánh giá cả, người phụ nữ bán hàng rong nhận kết đắng

Ngày 12/11/2026, Công an phường Hoàn Kiếm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một phụ nữ bán hàng rong, có lời nói, hành vi thiếu chuẩn mực với hướng dẫn viên du lịch tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, với tổng số tiền 1,2 triệu đồng.

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện video ghi lại sự việc tại khu vực Tượng đài Cảm tử. Khoảng 14h30 ngày 8/11/2026, chị H.T. T (sinh năm 1987) bán hàng rong tại khu vực Tượng đài Cảm tử đã chào mời một nhóm du khách nước ngoài mua quạt. Tuy nhiên, người hướng dẫn viên du lịch đi cùng đoàn cho rằng chị T. bán hàng không đúng giá.

Công an làm việc với người phụ nữ bán hàng rong, gây mất trật tự công cộng. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Bức xúc vì không bán được hàng, chị T. đã có những lời lẽ thô tục, xúc phạm nam hướng dẫn viên du lịch rồi rời đi.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường Hoàn Kiếm đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng Công an đã xử phạt chị T. về 2 hành vi:

Gây mất trật tự công cộng: 750.000 đồng.

Bán hàng rong trên vỉa hè tuyến phố có quy định cấm bán hàng: 450.000 đồng.

Công an phường Hoàn Kiếm khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành quy định về trật tự đô thị, ứng xử văn minh, lịch sự với du khách, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội an toàn, văn minh, thân thiện.