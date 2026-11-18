Tạm gác lại nhịp buôn bán tấp nập, đông đảo tiểu thương chợ Đồng Xuân, người dân và du khách đã cùng nhau trải nghiệm hoạt động “Yoga cộng đồng: Yoga cười” trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Chỉ với 45 phút tập luyện ngay tại khu vực kinh doanh, hoạt động không chỉ giúp người lao động tái tạo năng lượng, giải tỏa căng thẳng mà còn lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng giữa không gian di sản Thủ đô.