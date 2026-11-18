Cổ Loa – Trung tâm hội tụ văn minh sông Hồng
Giữa dòng chảy hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc, Cổ Loa – vùng đất gắn liền với kinh đô Âu Lạc dưới thời An Dương Vương – vẫn lưu giữ những dấu tích đặc biệt về buổi đầu dựng nước và giữ nước. Không chỉ là một kinh đô cổ với hệ thống thành lũy độc đáo, Cổ Loa còn là nơi hội tụ những thành tựu tiêu biểu của văn minh sông Hồng, phản ánh trí tuệ, sức sáng tạo và khát vọng tự chủ của người Việt cổ. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, sáng 18/11, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức triển lãm với chủ đề “Khu di tích Cổ Loa – Trung tâm hội tụ văn minh sông Hồng”.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/co-loa-trung-tam-hoi-tu-van-minh-song-hong-246261118184712313.htm