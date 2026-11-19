GS.TS Nguyễn Văn Kim - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phát biểu tại triển lãm.

Ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội chia sẻ.

Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) trên phạm vi toàn quốc, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức triển lãm “Khu di tích Cổ Loa – Trung tâm hội tụ văn minh sông Hồng”.

Với gần 200 tài liệu, hình ảnh, bản đồ và sơ đồ, triển lãm được xây dựng thành ba chủ đề, tái hiện hành trình từ những lớp văn hóa khảo cổ của cư dân Việt cổ đến thời kỳ hình thành kinh đô Âu Lạc và triển vọng vươn tầm di sản thế giới.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội cùng các nhà khoa học, đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Chủ đề thứ nhất – “Dòng chảy văn minh sông Hồng” giới thiệu những dấu tích khảo cổ tiêu biểu tại Cổ Loa, phản ánh lịch sử cư trú và quá trình phát triển của các cộng đồng cư dân từ thời tiền sử đến giai đoạn hình thành nhà nước Âu Lạc. Qua các di tích, di vật, công chúng có thể tìm hiểu đời sống sinh hoạt, hoạt động sản xuất, kỹ thuật chế tác và những thành tựu sáng tạo của người Việt cổ.

Chủ đề thứ hai – “Kinh đô Cổ Loa – Thành tựu của nhà nước Âu Lạc” tập trung làm rõ những thành tựu nổi bật dưới thời An Dương Vương, từ hệ thống thành lũy, hào nước, mạng lưới sông ngòi đến các dấu tích luyện kim, chế tác vũ khí và tổ chức phòng thủ.

Quy mô, cấu trúc đặc biệt của thành Cổ Loa cho thấy trình độ quy hoạch, kỹ thuật xây dựng cũng như khả năng tổ chức, huy động nguồn lực của cư dân Âu Lạc. Đây cũng là những minh chứng về bước phát triển trong tổ chức chính trị, quân sự và đời sống xã hội của nhà nước thời kỳ đầu dựng nước.

Các đại biểu, khách mời tham quan khu triển lãm.

Chủ đề thứ ba – “Cổ Loa trong dòng chảy di sản thế giới” giới thiệu những giá trị lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc và cảnh quan văn hóa làm nên vị thế riêng của khu di tích. Các tư liệu giúp nhận diện vai trò của Cổ Loa trong nghiên cứu lịch sử hình thành nhà nước và sự phát triển của những trung tâm quyền lực thời kỳ đầu ở Đông Nam Á.

Đặc biệt, chủ đề đề cập đến quá trình xây dựng hồ sơ đề cử Di sản thế giới, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính toàn vẹn, tính xác thực và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ di sản.

Từ 3 chủ đề trên, triển lãm mang đến cái nhìn hệ thống về một trong những trung tâm lịch sử quan trọng của dân tộc, từ những lớp trầm tích văn hóa đến thành tựu xây dựng kinh đô của nhà nước Âu Lạc.

Qua đó, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu về chiều sâu lịch sử của Cổ Loa, đồng thời nhận thức rõ hơn trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị di sản trong bối cảnh khu di tích đang từng bước hướng tới mục tiêu được UNESCO ghi danh.

Triển lãm mở cửa từ ngày 18/11/2026 tại Đình Ngự Triều Di Quy, Khu di tích Cổ Loa, xã Đông Anh, Hà Nội.

Khu di tích Cổ Loa (xã Đông Anh, Hà Nội) gắn liền với kinh đô của nhà nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương. Với hệ thống thành lũy, hào nước, di tích khảo cổ, công trình kiến trúc tín ngưỡng và các giá trị văn hóa phi vật thể, Cổ Loa lưu giữ những dấu tích quan trọng về quá trình hình thành, phát triển của cộng đồng cư dân Việt cổ, đồng thời phản ánh trình độ tổ chức xã hội, kỹ thuật và tư duy xây dựng kinh đô thời kỳ đầu dựng nước.