Cô kiến trúc sư đẹp nóng bỏng đăng quang hoa hậu năm 2023, mới trở thành giám đốc điều hành cuộc thi nhan sắc

Lê Hoàng Phương sinh năm 1995, quê Khánh Hòa, tốt nghiệp ngành Kiến trúc tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Sở hữu chiều cao 1,76 m cùng số đo ba vòng 87-63-95 cm, cô từng làm kiến trúc sư song song với công việc người mẫu trước khi quyết định theo đuổi con đường sắc đẹp chuyên nghiệp.

Người đẹp từng trải qua những lần thất bại tại các cuộc thi nhan sắc, nhưng vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ. Năm 2023, cô đăng quang Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, sau đó giành danh hiệu Á hậu 4 tại Miss Grand International cùng năm.

Nhắc lại chặng đường đã qua, Lê Hoàng Phương cho biết một trong những giai đoạn khó khăn nhất là khi trượt đại học và chưa đạt được kết quả như mong muốn tại các cuộc thi sắc đẹp.

Năm 2019, khi lần đầu tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô vẫn là sinh viên, phải làm thêm nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Thời điểm ấy, mẹ của người đẹp thậm chí từng nghĩ đến việc bán căn nhà kỷ niệm của gia đình để có kinh phí giúp con gái tiếp tục theo đuổi giấc mơ vương miện.

Năm 2019, Lê Hoàng Phương lần đầu ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt Top 10 chung cuộc. Cô đồng thời giành hai giải thưởng phụ là Người đẹp Biển và Gương mặt đẹp nhất (Best Face).

Dù chưa thể chạm tay đến vương miện, thành tích này giúp người đẹp quê Khánh Hòa được chú ý nhiều hơn, đồng thời mở ra cơ hội hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và thời trang. Qua cuộc thi, cô tích lũy thêm kinh nghiệm trình diễn, kỹ năng catwalk và khả năng làm chủ sân khấu.

Ba năm sau, Hoàng Phương trở lại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Nhờ lợi thế hình thể, kinh nghiệm trình diễn và phong thái tự tin, cô tiến sâu vào các vòng thi và giành vị trí trong Top 5 chung cuộc.

Sau thành tích Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Lê Hoàng Phương tiếp tục thử sức tại Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, đưa sự nghiệp sắc đẹp của cô sang một giai đoạn mới.

Với kinh nghiệm trình diễn nhiều năm, lợi thế hình thể và khả năng làm chủ sân khấu, Hoàng Phương duy trì phong độ ổn định trong suốt cuộc thi. Chung cuộc, cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 và trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International cùng năm.

Tại đấu trường quốc tế, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn khi giành danh hiệu Á hậu 4. Thành tích này giúp tên tuổi Hoàng Phương được biết đến rộng rãi hơn, đồng thời đánh dấu kết quả nổi bật sau nhiều năm kiên trì theo đuổi các cuộc thi sắc đẹp.

Tháng 3/2025, Lê Hoàng Phương được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Đây là bước chuyển đáng chú ý sau nhiều năm cô hoạt động với vai trò người mẫu, thí sinh và hoa hậu.