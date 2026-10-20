Cơ khí - điện tăng tốc chuyển đổi xanh, mở cửa vào chuỗi cung ứng lớn

Kết nối giao thương, mở rộng thị trường

Ngày 20/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP. Hồ Chí Minh (HAMEE) khai mạc “Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm ngành cơ khí, điện và công nghệ số năm 2026”. Sự kiện diễn ra đến ngày 25/10/2026.

Đại biểu trong nước và quốc tế tham dự sự kiện.

Chương trình được triển khai theo Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 11/4/2026 của UBND TP. Hồ Chí Minh về các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành cơ khí - tự động hóa trên địa bàn.

Tuần lễ quy tụ 22 doanh nghiệp trưng bày sản phẩm, giải pháp công nghệ thuộc 5 nhóm ngành: ngành cơ khí chế tạo máy; sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; cơ khí xây dựng; thiết bị điện và công nghệ số; nguyên phụ liệu, vật tư ngành cơ khí - điện. Các sản phẩm được giới thiệu có tính ứng dụng trong công nghiệp, tự động hóa, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu hoặc có tiềm năng phát triển thị trường quốc tế.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, cho biết giai đoạn 2026 - 2030 đánh dấu bước chuyển dịch chiến lược của Thành phố trong đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy chuyển đổi kép, gồm số hóa và xanh hóa, làm động lực cốt lõi. Thành phố đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30 - 40% GRDP, kinh tế xanh đạt tối thiểu 10% GRDP vào năm 2030.

Trong định hướng này, cơ khí và điện là những ngành công nghiệp chủ lực được Thành phố tập trung hỗ trợ áp dụng các tiêu chuẩn thực hành xanh ESG, nâng cao chất lượng sản phẩm chế tạo trong nước và tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia. Dẫn số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, ông Lê Anh Hoàng cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nhóm máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 101,06 tỷ USD, tăng 51,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên nhóm hàng này vượt mốc 100 tỷ USD chỉ sau 8 tháng, tiếp tục giữ vị trí mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất cả nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc sự kiện.

Cùng kỳ, nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt gần 47,3 tỷ USD, tăng 26,4%. Kết quả này cho thấy tiềm năng của các ngành công nghiệp chế tạo, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ và tăng tỷ lệ nội địa hóa.

Theo đại diện ITPC, Thành phố hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn và công nghệ, phấn đấu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên trên 30% vào năm 2030.

Thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng chất lượng sản xuất

Ông Trần Thành Trọng, Phó Chủ tịch thứ nhất HAMEE, cho rằng năng lực chế tạo và chất lượng sản phẩm cần được giới thiệu đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng. Điểm nổi bật của Tuần lễ là kết nối ba lĩnh vực cơ khí, điện và công nghệ số, tạo cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp chế tạo máy với các đơn vị cung cấp giải pháp điều khiển, công nghệ số để phát triển thiết bị và hệ thống đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thị trường.

Ông Trần Thành Trọng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP. Hồ Chí Minh (HAMEE).

Đại diện HAMEE kỳ vọng hoạt động trưng bày sẽ được tiếp nối bằng các bước hợp tác cụ thể như trao đổi hồ sơ kỹ thuật, gửi mẫu, báo giá, khảo sát nhà xưởng và ký kết thỏa thuận. Qua đó, các cuộc gặp gỡ có thể mở ra cơ hội hợp tác cung ứng lâu dài giữa các doanh nghiệp.

Về chuyển đổi xanh, ông Trần Thành Trọng nhấn mạnh doanh nghiệp cần bắt đầu từ những giải pháp có thể đo lường hiệu quả như tiết kiệm điện, giảm hao hụt nguyên vật liệu, kéo giảm tỷ lệ phế phẩm và tối ưu hóa năng suất thiết bị, máy móc. Quá trình này cần gắn với đổi mới công nghệ, nguồn vốn ưu đãi và chính sách hỗ trợ của chính quyền Thành phố nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm với đại biểu tại sự kiện.

Trong khuôn khổ Tuần lễ, hội thảo chuyên đề “Xu thế chuyển đổi xanh cho ngành cơ khí - điện” diễn ra lúc 14 giờ ngày 20/10/2026. Hội thảo là dịp để doanh nghiệp cập nhật xu hướng, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, đổi mới công nghệ, từng bước triển khai sản xuất bền vững.

Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương diễn ra từ 8 giờ đến 20 giờ hằng ngày, từ ngày 20 đến 25/10. Doanh nghiệp có cơ hội quảng bá năng lực sản xuất, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác, xúc tiến thương mại với các đơn vị trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Thông qua chương trình, ITPC kỳ vọng thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp cơ khí, điện và công nghệ số, chuyển các cuộc tiếp xúc thành hợp đồng kinh tế và quan hệ cung ứng lâu dài. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và quốc tế.