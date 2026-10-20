'Cô Hương Giang – Tòa án' và những việc làm vì người nghèo

Thẩm phán, thạc sĩ luật học Trương Thị Hương Giang hiện là Phó Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 4 – Lạng Sơn, đơn vị được thành lập năm 2025 trên cơ sở hợp nhất TAND huyện Hữu Lũng và TAND huyện Chi Lăng. Chặng đường công tác của chị ghi dấu sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và quá trình rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp.

Phó Chánh án Trương Thị Hương Giang, chủ tọa một phiên tòa

Bắt đầu công tác tại TAND huyện Hữu Lũng từ năm 2004, chị luôn chú trọng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Năm 2009, khi mới 29 tuổi, chị được bổ nhiệm Thẩm phán; đến năm 2015 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án.

Tháng 12/2017, chị được bổ nhiệm Chánh án TAND huyện Chi Lăng. Đảm nhận trách nhiệm người đứng đầu đơn vị ở tuổi 37, chị là Chánh án trẻ tuổi nhất trong hệ thống TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn thời điểm đó.

Đây là dấu mốc quan trọng trên hành trình công tác, đồng thời là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, trưởng thành của chị. Trên mỗi cương vị, chị tiếp tục rèn luyện chuyên môn, giữ vững tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với công việc.

Đối với chị Giang, những kết quả đạt được gắn liền với quá trình bền bỉ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chia sẻ về tâm huyết với nghề, chị bộc bạch: “Giữa chốn công đường nghiêm minh, nơi mỗi phán quyết đều liên quan trực tiếp đến số phận con người, tôi luôn tâm niệm rằng, khi mình hết lòng với nghề thì nghề sẽ không phụ mình”.

Qua nghiên cứu Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, chị càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của người cán bộ Tòa án. Theo chị, lời dạy “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” cùng phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” luôn là những giá trị nền tảng trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua của ngành.

Đó cũng là cơ sở để mỗi cán bộ Tòa án rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tận tụy phục vụ nhân dân. Việc học và làm theo Bác cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể, góp phần xây dựng nền tư pháp công bằng, nghiêm minh, bảo vệ công lý.

Thẩm phán Trương Thị Hương Giang, Phó Chánh án TAND Khu vực 4- Lạng Sơn luôn nhiệt tình hoạt động từ thiện xã hội với quan niệm "Việc gì có lợi cho dân hết sức làm".

Năm 2026, chị được phân công giải quyết 105 vụ, việc và đã giải quyết toàn bộ, đạt tỷ lệ 100%; có hai sáng kiến được công nhận. Trong đó, sáng kiến về giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá và sử dụng trích đo địa chính trong giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất là nội dung được quan tâm trong bối cảnh Luật Đất đai sửa đổi đã có hiệu lực.

Chị Giang chia sẻ, bản thân may mắn được công tác trong một tập thể luôn đoàn kết; năm 2026, TAND khu vực 4 – Lạng Sơn đạt thành tích xuất sắc, được tặng Cờ thi đua của TAND tối cao. Theo chị, đó là sự ghi nhận đối với một năm nỗ lực của tập thể đơn vị.

Hộ gia đình ông Chu Văn Nhàn, thôn Hồng Gạo, xã Yên Bình, Lạng Sơn bên ngôi nhà mới

Với chị Giang, công tác xét xử phải bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời phát huy tính nhân văn, góp phần hàn gắn những rạn nứt trong đời sống xã hội. Từ nhận thức ấy, chị chú trọng công tác hòa giải, đối thoại, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ, việc tại đơn vị.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, chị luôn giữ tinh thần tích cực, trách nhiệm trong các hoạt động cộng đồng. Chị kết nối nhiều chương trình thiện nguyện, tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Những đóng góp trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát của chị được Chánh án TAND tối cao ghi nhận, tặng Bằng khen. Chị còn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ học sinh đến trường, thắp sáng làng quê và nhiều chương trình an sinh xã hội khác.

Đảm nhận cương vị người đứng đầu đơn vị khi mới 37 tuổi, chị luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, chủ động trong công việc, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Dù ở vị trí nào, chị cũng tích cực tham mưu, phối hợp giải quyết công việc kịp thời, đúng quy định.

Từ năm 2015 đến nay, chị hai lần được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua TAND, nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Chị cũng được tặng nhiều Bằng khen của Chánh án TAND tối cao về thành tích trong công tác chuyên môn.

Với những nỗ lực trong công tác và trách nhiệm nêu gương, chị được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, giai đoạn 2016–2021. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chị.

Vun vén mái ấm gia đình

Giai đoạn 2016–2026 ghi dấu nhiều kết quả trong công tác của cá nhân chị Giang và tập thể đơn vị qua các thời kỳ, trong đó có TAND huyện Chi Lăng trước khi sắp xếp. Với quá trình nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và những thành tích đạt được, chị vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phần thưởng là niềm vinh dự, đồng thời là sự ghi nhận đối với những đóng góp của chị trong công tác. Đằng sau những kết quả ấy là sự bền bỉ, những nỗ lực và hy sinh thầm lặng mà đồng nghiệp, người thân là những người thấu hiểu.

Phía sau thành công của nữ Phó Chánh án Trương Thị Hương Giang là một gia đình đầm ấm, các con chăm ngoan, học giỏi

Trong đợt thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án”, chị cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ đơn vị xây dựng kế hoạch làm thêm giờ, bố trí tổ chức phiên tòa và giải quyết công việc vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Việc tăng cường làm việc được duy trì trong các tháng từ tháng 5 đến tháng 9 nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Điều đọng lại ở chị Giang còn là cách sắp xếp cuộc sống để chăm lo, giữ gìn một gia đình đầm ấm. Sau những giờ làm việc căng thẳng với hồ sơ vụ án, chị trở về với vai trò người vợ, người mẹ, chu đáo vun vén mái ấm.

Ban ngày chuyên tâm với công việc xét xử, khi trở về nhà, chị lại chăm chút từng bữa cơm, quan tâm việc học hành và giấc ngủ của các con. Chị luôn coi gia đình là chỗ dựa bình yên, giúp mình cân bằng cuộc sống, có thêm động lực và giữ sự tỉnh táo, vững vàng trong công việc.

Từ câu chuyện của Thẩm phán Trương Thị Hương Giang có thể thấy những đóng góp của phụ nữ trong hệ thống TAND. Cùng với bản lĩnh nghề nghiệp, tư duy pháp lý và sự kiên định trong bảo vệ kỷ cương, các chị còn mang đến sự thấu hiểu, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm đối với người dân.

Với chị Giang, trách nhiệm bảo vệ công lý được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng. Sự tận tụy trong công việc, sẻ chia với người nghèo và chu đáo với gia đình làm nên hình ảnh gần gũi của “cô Hương Giang – Tòa án” trong lòng người dân xứ Lạng.