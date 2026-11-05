Cỏ hồng góp sắc cùng Festival Hoa Đà Lạt

Mùa cỏ hồng Đà Lạt đang trở thành điểm hẹn hấp dẫn du khách

Sớm mai trên đồi cỏ hồng

Khi cao nguyên còn chìm trong làn sương mỏng, những triền đồi dưới chân núi Lang Biang bắt đầu đón những vị khách dậy từ tinh mơ để tìm ngắm mùa cỏ hồng. Giữa không gian trong lành, sắc cỏ phớt hồng trải trên sườn đồi, hòa cùng màu xanh của rừng thông và ánh nắng đầu ngày, tạo nên khung cảnh khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Mùa cỏ hồng lại về, mang theo một nét quyến rũ rất riêng của Đà Lạt, góp thêm sắc màu cho hành trình khám phá cao nguyên hoa trong những tháng cuối năm và dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Sắc cỏ phớt hồng trải trên sườn đồi

Dậy sớm để đi ngắm cỏ hồng, chị Hoàng Minh Hà ở phường Xuân Trường - Đà Lạt chia sẻ: Mùa cỏ hồng đang bắt đầu, vài ngày nữa cỏ sẽ nở bông rõ hơn. Năm nào tôi cũng tìm đến, nhưng mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp khác nhau, rất hấp dẫn.

Theo kinh nghiệm của chị Hà, khoảng 6 - 8 giờ sáng là thời điểm đẹp nhất để ngắm cỏ, khi sương sớm còn đọng trên những ngọn cỏ và ánh sáng dịu nhẹ làm nổi bật sắc màu của triền đồi.

Thường đến Đà Lạt 3 - 4 lần trong năm, nhưng với anh Nguyễn Anh Tuấn Kiệt, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh, đây là lần đầu tiên được tận mắt chiêm ngưỡng đồi cỏ hồng.

Không gian trong lành, cảnh sắc nên thơ cùng sự thân thiện của con người Đà Lạt là những điều khiến chuyến đi của anh Kiệt thêm đáng nhớ và muốn quay lại.

Không cần những tiểu cảnh cầu kỳ, sức hấp dẫn của cỏ hồng nằm ở vẻ đẹp tự nhiên, mong manh và chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Những bông cỏ nhỏ li ti, khi gặp nắng sớm, tạo nên lớp màu hồng phớt trải dài trên nền xanh của cao nguyên.

Nhiều người dân, du khách thức sớm để chụp hình cỏ hồng

Mỗi bước chân, mỗi góc nhìn lại mở ra một khung cảnh khác, đủ để du khách muốn dừng lại lâu hơn, ghi lại những khoảnh khắc bình yên của đất trời Đà Lạt.

Với chị Ngọc Mạnh ở phường Lâm Viên - Đà Lạt, cỏ hồng là một vẻ đẹp đáng để khám phá trong mùa du lịch cuối năm. Chị cho rằng, những ai có dịp đến Đà Lạt nên dành thời gian ghé thăm đồi cỏ hồng để cảm nhận một sắc màu khác của phố núi, ngoài những vườn hoa, rừng thông hay các điểm tham quan quen thuộc.

Cùng chung cảm nhận, chị Tuyết Như, du khách đến từ TP Đồng Tháp chia sẻ, trước khi đến, chị chưa hình dung hết vẻ đẹp của đồi cỏ hồng. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy những triền cỏ trải rộng giữa không gian cao nguyên, chị Như cảm nhận nơi đây đẹp hơn những gì mình tưởng tượng.

Những bông cỏ nhỏ li ti, khi gặp nắng sớm, tạo nên lớp màu hồng phớt trải dài trên nền xanh của cao nguyên

Những chia sẻ mộc mạc ấy cho thấy sức hấp dẫn của mùa cỏ hồng không chỉ nằm trong những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Đó còn là cảm giác được thức dậy giữa tiết trời se lạnh, hít thở không khí trong lành, ngắm thiên nhiên chuyển mình theo ánh sáng và tạm rời xa nhịp sống vội vã thường ngày.

Thêm sắc màu cho Festival Hoa

Cỏ hồng vốn là nét chấm phá đặc trưng của vùng cao nguyên Lang Biang vào thời điểm cuối năm. Khi mùa cỏ đến, những triền đồi, thung lũng và khu vực gần rừng thông trở thành điểm hẹn của du khách, người yêu thiên nhiên và các nhiếp ảnh gia.

Sắc cỏ thay đổi theo ánh sáng, từ màu hồng phớt trong sương sớm đến sắc hồng ánh tím khi nắng lên, tạo nên vẻ đẹp không mùa nào hoàn toàn giống mùa nào. Những khu vực thường được người dân, du khách chia sẻ để đến tham quan, chụp hình cùng cỏ hồng như: Suối Vàng, Trại Mát, hồ Tuyền Lâm…

Mùa cỏ hồng trở thành điểm hẹn của du khách, người yêu thiên nhiên và các nhiếp ảnh gia

Từ sức hút tự nhiên ấy, Mùa hội cỏ hồng Lang Biang được tổ chức thường niên, từng bước trở thành một hoạt động văn hóa, du lịch gắn với vùng đất và con người địa phương. Mùa hội thu hút đông đảo du khách, nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ đến tham quan, trải nghiệm.

Bên cạnh thưởng ngoạn cảnh quan, các hoạt động văn hóa bản địa cũng góp phần giới thiệu nét đặc sắc trong đời sống của đồng bào Cơ Ho đến với du khách.

Điểm đáng chú ý là sức hút của mùa cỏ hồng có thể trở thành cầu nối giữa cảnh quan thiên nhiên với những giá trị văn hóa bản địa. Sau buổi sáng ngắm cỏ, du khách có thể tiếp tục khám phá những nét sinh hoạt truyền thống, thưởng thức món ăn địa phương, tìm hiểu nghề thủ công và không gian văn hóa cồng chiêng của đồng bào Cơ Ho.

Cỏ hồng trở thành nét chấm phá đặc trưng của vùng cao nguyên Lang Biang vào thời điểm cuối năm

Khi cảnh đẹp được đặt trong mối liên hệ với văn hóa và con người, trải nghiệm du lịch cũng trở nên sâu sắc hơn, thay vì chỉ dừng lại ở việc tham quan, chụp ảnh.

Hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, năm 2026, phường Lang Biang - Đà Lạt dự kiến tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tiêu biểu: Mùa hội cỏ hồng, Ngày hội hoa hồng Lang Biang, hội thi ẩm thực và rượu cần, trưng bày sản phẩm OCOP cùng giải đua ngựa không yên…

Cùng với Mùa hội cỏ hồng, chuỗi hoạt động được kỳ vọng tạo thêm lý do để du khách lưu lại lâu hơn, không chỉ ngắm cảnh mà còn tìm hiểu văn hóa, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm đời sống địa phương.