Có hơn 700 triệu đồng, chọn Hyundai Tucson hay BYD Sealion 5?

Với ngân sách hơn 700 triệu đồng, người mua ô tô có thể cân nhắc Hyundai Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn hoặc BYD Sealion 5 Premium. Tuy nhiên, hai mẫu xe không chỉ khác nhau về giá bán mà còn ở kích thước, trang bị và hệ truyền động.

Tucson hướng đến người dùng muốn sở hữu một mẫu SUV sử dụng động cơ xăng, hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó, Sealion 5 sử dụng công nghệ hybrid cắm sạc (PHEV), cho phép kết hợp năng lượng điện với động cơ xăng khi cần di chuyển đường dài.

Hyundai Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn (bên trên) và BYD Sealion 5 Premium (bên dưới).

Tucson nhỉnh hơn về chiều dài cơ sở, BYD có lợi thế giá bán

Theo thông số công bố, Hyundai Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.865 x 1.695mm, chiều dài cơ sở 2.755mm và khoảng sáng gầm 181mm.

Trong khi đó, BYD Sealion 5 dài 4.735mm, rộng 1.860mm, có chiều dài cơ sở 2.712mm và khoảng sáng gầm 175mm.

Như vậy, Sealion 5 dài hơn Tucson 105mm, nhưng Tucson có chiều dài cơ sở lớn hơn 43mm. Tucson cũng rộng hơn 5mm, trong khi khoảng sáng gầm cao hơn 6mm.

Hyundai Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn (bên trên) và BYD Sealion 5 Premium (bên dưới).

Xét về giá bán, Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn được niêm yết ở mức 769 triệu đồng. Trong khi đó, BYD Sealion 5 Premium có giá bán 789 triệu đồng và được áp dụng ưu đãi 80 triệu đồng cho khách đặt cọc trước thời điểm ra mắt, đưa giá bán về 709 triệu đồng.

Mức chênh lệch này khiến Sealion 5 có lợi thế về số tiền đầu tư ban đầu nếu người mua đáp ứng điều kiện ưu đãi.

Tucson dùng động cơ xăng, Sealion 5 kết hợp xăng và điện

Khác biệt đáng chú ý giữa hai mẫu xe nằm ở hệ truyền động.

Hyundai Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn sử dụng động cơ Smartstream G2.0, dung tích 1.999 cc, công suất tối đa 156 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 192 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số tự động 6 cấp.

Theo thông số công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của Tucson là 8,1 lít/100km. Với người mua ưu tiên động cơ xăng và hộp số tự động, cấu hình này mang đến một lựa chọn không cần phụ thuộc vào việc sạc pin để vận hành xe.

Ở chiều ngược lại, BYD Sealion 5 sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc, kết hợp động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện. Tổng công suất công bố đạt 214 mã lực, đi kèm bộ pin dung lượng 18,3 kWh trên phiên bản Premium.

Theo thông số được công bố, Sealion 5 có thể chạy hoàn toàn bằng điện hơn 110 km theo tiêu chuẩn NEDC. Khi pin không đủ cho hành trình thuần điện, xe vẫn có thể sử dụng động cơ xăng để tiếp tục di chuyển. Tổng phạm vi hoạt động khi kết hợp hai nguồn năng lượng được công bố khoảng 1.200km.

Cách vận hành này phù hợp với người muốn tận dụng năng lượng điện trong những hành trình ngắn nhưng vẫn cần sự linh hoạt khi đi xa. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả khả năng chạy điện và giảm mức tiêu thụ xăng, chủ xe cần duy trì thói quen sạc pin thường xuyên.

Trang bị và tiện nghi

Hyundai Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn có ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch, hệ thống âm thanh 6 loa và điều hòa tự động hai vùng độc lập.

Nội thất của Hyundai Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn

Xe cũng có vô-lăng bọc da tích hợp nút điều khiển, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cửa gió điều hòa hàng ghế sau cùng một số tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Về vận hành và an toàn, phiên bản này có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, kiểm soát lực kéo, cảm biến lùi và camera lùi.

Trong khi đó, BYD Sealion 5 Premium sử dụng màn hình trung tâm 12,8 inch. Sạc không dây 15W, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế trước thông gió, cốp điện, camera 360 độ kèm khung gầm trong suốt, hỗ trợ sạc nhanh DC 18 kW, gói an toàn chủ động ADAS và hệ thống lọc không khí PM2.5. Mẫu xe có hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây, Bluetooth, kết nối 4G LTE.

Nội thất của BYD Sealion 5 Premium.

Chi phí sử dụng

Ngoài giá mua ban đầu, chi phí sử dụng lâu dài cũng là yếu tố cần tính đến.

Với Hyundai Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp được công bố là 8,1 lít/100km. Chi phí nhiên liệu thực tế sẽ phụ thuộc quãng đường di chuyển và điều kiện vận hành.

Hyundai Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn.

BYD Sealion 5 Premium có khả năng chạy điện trong quãng đường hơn 110km theo chuẩn NEDC. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố của mẫu xe là 0,8 lít/100km.

Nếu thường xuyên di chuyển quãng ngắn và chủ động sạc pin, người dùng có thể tận dụng mô-tơ điện cho nhiều hành trình hàng ngày.

Khi đi xa hoặc pin không đủ, động cơ xăng giúp xe tiếp tục vận hành mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc.

Tuy nhiên, lợi thế tiết kiệm nhiên liệu của Sealion 5 phụ thuộc đáng kể vào tần suất sạc pin. Nếu chủ xe thường xuyên sử dụng động cơ xăng mà ít sạc, hiệu quả tiết kiệm có thể giảm.

BYD Sealion 5 Premium.

Đối với cả hai mẫu xe, người mua cần tính thêm chi phí lăn bánh, nhiên liệu hoặc điện năng, bảo dưỡng và các khoản liên quan đến quá trình sử dụng. Riêng với Sealion 5, chính sách bảo hành pin, giá linh kiện và mạng lưới dịch vụ là những thông tin nên tìm hiểu trước khi quyết định.

Nên chọn Hyundai Tucson hay BYD Sealion 5?

Hyundai Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn phù hợp với người mua ưu tiên xe sử dụng động cơ xăng, hộp số tự động 6 cấp và các tiện nghi phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày.

Trong khi đó, BYD Sealion 5 Premium đáng cân nhắc với người muốn trải nghiệm công nghệ hybrid cắm sạc, có nhu cầu đi lại bằng điện trong những hành trình ngắn nhưng vẫn cần động cơ xăng để di chuyển đường dài.

Giá bán khoảng hơn 700 triệu đồng theo chương trình ưu đãi được công bố cũng giúp mẫu xe này giảm áp lực về khoản đầu tư ban đầu so với Tucson có giá niêm yết 769 triệu đồng.

Trước khi xuống tiền, người mua nên xác nhận giá bán thực tế và điều kiện ưu đãi của Sealion 5, đồng thời tính đủ chi phí lăn bánh của cả hai mẫu xe. Việc lái thử, kiểm tra không gian hàng ghế sau, trải nghiệm trang bị và cân nhắc khả năng sạc pin cũng sẽ giúp xác định mẫu xe phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng.