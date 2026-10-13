Cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho điều dưỡng Cà Mau

Hỗ trợ đào tạo, mở rộng cơ hội việc làm

Triển khai từ năm 2012, Chương trình EPA thực hiện trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, nhằm tuyển chọn, đào tạo ứng viên điều dưỡng và nhân viên chăm sóc (hộ lý) đáp ứng nhu cầu chuyên môn, ngoại ngữ và tác phong làm việc tại các bệnh viện, cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở Nhật Bản.

Ðiểm đặc biệt và tạo nên giá trị nhân văn của Chương trình EPA chính là tính chất phi lợi nhuận. Ứng viên khi trúng tuyển tham gia chương trình được đài thọ toàn bộ chi phí. Chi phí đào tạo tiếng Nhật tập trung 12 tháng tại Việt Nam, tiền ở, sinh hoạt phí hàng tháng, vé máy bay lượt đi - về, cũng như các chi phí khám sức khoẻ, làm thủ tục visa... đều được Ngân sách Nhà nước hai bên hỗ trợ hoàn toàn.

Ðến nay, hai bên đã triển khai 14 khoá đào tạo, trong đó ứng viên thuộc 13 khoá đã sang Nhật Bản làm việc, gồm 303 điều dưỡng viên và 1.768 nhân viên chăm sóc. Các ứng viên khoá 14 học tiếng Nhật tại Việt Nam để chuẩn bị xuất cảnh. Chương trình hiện tuyển chọn khoá 15 với 150 chỉ tiêu, nhận hồ sơ đến ngày 20/10/2026.

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau đặt câu hỏi giao lưu, tìm hiểu về điều kiện tuyển chọn và chế độ ưu đãi khi tham gia Chương trình EPA khoá 15.

Qua thực tiễn triển khai, lao động Việt Nam được các cơ sở tiếp nhận tại Nhật Bản đánh giá tích cực về tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật cao, sự tận tuỵ cùng thái độ ứng xử ân cần, ấm áp, các điều dưỡng viên và nhân viên chăm sóc Việt Nam luôn nhận được tình cảm yêu mến đặc biệt từ người bệnh và người cao tuổi Nhật Bản.

Không dừng lại ở thái độ làm việc, ứng viên Việt Nam còn khẳng định năng lực chuyên môn tại Kỳ thi Quốc gia lấy chứng chỉ hành nghề của Nhật Bản. Ông Vũ Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), cho biết: Theo số liệu thống kê tính đến tháng 5/2026, tỷ lệ đỗ chứng chỉ Ðiều dưỡng quốc gia đạt 81%; tỷ lệ đỗ chứng chỉ Nhân viên chăm sóc quốc gia đạt 95%. Ðây là tỷ lệ đỗ cao nhất trong số tất cả các quốc gia phái cử ứng viên sang Nhật Bản theo chương trình EPA (như Philippines, Indonesia).

Việc sở hữu chứng chỉ quốc gia chính là "tấm vé vàng" giúp các ứng viên Việt Nam được phép làm việc lâu dài tại Nhật Bản với mức lương, phúc lợi tương đương như công dân bản địa, đồng thời có quyền bảo lãnh người thân (vợ/chồng, con cái) sang sinh sống lâu dài.

Chủ động tạo nguồn nhân lực cho địa phương

Tỉnh Cà Mau xác định công tác đưa NLÐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là chủ trương lớn, giải pháp đột phá nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập và thoát nghèo bền vững. Trong đó, Chương trình EPA mang lại môi trường rèn luyện thực tế, giúp sinh viên phát triển toàn diện kỹ năng nghề nghiệp và tác phong chuyên nghiệp. Ðây sẽ là hành trang vô giá để khi hoàn thành hợp đồng trở về nước, NLÐ tiếp tục đóng góp hiệu quả cho ngành y tế tỉnh nhà.

Từ năm 2022 đến tháng 9/2026, tỉnh Cà Mau đưa 138 lao động trong lĩnh vực điều dưỡng, y tá và hộ lý đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trong đó thị trường Nhật Bản chiếm đa số, với 115 lao động. Ðể tham gia chương trình, ứng viên cần tốt nghiệp chuyên ngành Ðiều dưỡng hệ cao đẳng hoặc đại học. Sau khi qua vòng phỏng vấn tuyển chọn, NLÐ tham gia khoá đào tạo tiếng Nhật tập trung 12 tháng tại Việt Nam. Khi sang Nhật Bản làm việc, NLÐ tham gia kỳ thi lấy Chứng chỉ Quốc gia ngành điều dưỡng hoặc hộ lý. Nhờ năng lực chuyên môn tốt và tỷ lệ thi đỗ cao, lao động Việt Nam luôn được phía Nhật Bản đánh giá cao và ưu tiên cấp chỉ tiêu tuyển dụng cao nhất.

Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, nhân viên chăm sóc sang làm việc tại Nhật Bản theo Chương trình EPA (khoá 15) của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau.

Ông Bào Thanh Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, nhận định, chương trình EPA mang lại cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cho sinh viên điều dưỡng, hộ lý. Nhờ được hỗ trợ trọn gói chi phí và đào tạo bài bản, sinh viên ra trường có cơ hội làm việc lâu dài, thu nhập cao và bảo lãnh người thân sang định cư. Ðể chủ động tạo nguồn, nhà trường tích cực tuyên truyền và đối thoại với sinh viên. Ðây là giải pháp quan trọng giúp định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương trong tương lai.

Nắm bắt thông tin về chương trình, bạn Nguyễn Kiều Diễm, sinh viên lớp Cao đẳng Ðiều dưỡng 24A, Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, chia sẻ: “Những cam kết hỗ trợ và tính chất phi lợi nhuận của Chương trình EPA thực sự mang lại niềm tin rất lớn cho sinh viên. Dù biết rằng ngành điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi nhiều vất vả, cần sự kiên nhẫn, nhưng đây là cơ hội lớn để em tự khẳng định bản thân. Em quyết tâm rèn luyện chuyên môn và tiếng Nhật thật tốt để có thể đặt chân đến Nhật Bản làm việc, nâng cao chuyên môn, tích luỹ kinh nghiệm và sau này trở về phục vụ quê hương Cà Mau”.

Bà Trần Yến Hoà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, khẳng định, địa phương chủ động tạo nguồn từ sớm bằng cách đưa thông tin chính xác, kịp thời đến các trường và cơ sở y tế. Tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau tích hợp đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng mềm và tư vấn hướng nghiệp ngay trên giảng đường. Ðồng thời, Sở Nội vụ cùng các cơ quan chức năng cam kết tháo gỡ vướng mắc thủ tục hành chính, bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp cho lao động suốt quá trình làm việc ở nước ngoài.

Chương trình EPA vừa là cơ hội vươn tầm quốc tế của sinh viên Cà Mau, vừa là giải pháp chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế địa phương. Sự thành công của chương trình tạo nên vòng tuần hoàn phát triển bền vững: Giải quyết việc làm thu nhập cao cho NLÐ, đồng thời bổ sung lực lượng y tế giỏi chuyên môn, chuẩn tác phong công nghiệp khi các em trở về, đóng góp thiết thực vào sự phát triển lâu dài của tỉnh.